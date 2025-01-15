聯控旗下君聯資本投資企業布魯可於港交所成功上市

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香港, 2025年1月13日 - (亞太商訊) - 據君聯資本微信公號報道，1月10日，聯想控股（03396.HK）旗下君聯資本所投企業布魯可（00325.HK）在港交所成功上市。
布魯可是中國最大的拼搭角色類玩具企業，通過500多個專利佈局和原創IP能力，獲評為「國家知識產權優勢企業」，公司憑藉與50余個全球知名IP的合作關係，聚焦為消費者提供好而不貴的廣泛拼搭角色類玩具產品，並取得快速成長。布魯可的拼搭角色類玩具高度還原了IP角色，通過強大的產品力與供應鏈能力的結合，不僅能保持成本優勢，而且能夠持續開拓玩具品類。
拼搭角色類玩具是全球玩具行業增速最快、極具發展前景的品類。由於多種產品創新和優質供給的出現，拼搭角色類玩具相較傳統角色類玩具具有顯著差異化優勢，逐漸成為消費者的優選，全球滲透率持續提升。
弗若斯特沙利文的資料顯示，全球及中國的拼搭角色類玩具的市場規模在2023年達到278億人民幣及58億人民幣，在2028年將分別達到996億人民幣及325億人民幣，年均復合增長率達29%及41.3%。
目前，布魯可自有IP以及知名的授權IP構成了豐富的產品IP矩陣，公司已成功推出兩個自有IP，包括兒童益智類的百變布魯可和中國傳統文化主題的英雄無限。已從IP版權方或授權方獲得50余個知名IP，包括奧特曼、變形金剛、火影忍者、漫威、小黃人、聖鬥士星矢、名偵探柯南等。豐富的IP矩陣使公司能夠觸達多年齡段及不同性別的全球消費者。
君聯資本於2020年、2021年領投布魯可兩輪融資，並在2024年持續追加投資支持公司發展，是公司最大的機構投資人。從投資之初，君聯就扮演著積極主動投資人的角色，在布魯可的企業戰略梳理、引入核心業務和IP資源、高管引進等方面為公司提供了實實在在的幫助。
君聯資本表示：祝賀布魯可成功上市。在科技創新驅動的消費升級趨勢下，玩具市場正迎來前所未有的多元化發展機遇。布魯可憑藉其深耕產品、技術、設計、IP及渠道的全面佈局展現出強勁的增長潛力。我們高度認可以公司創始人朱偉松先生為核心的布魯可團隊，他們用實際行動引領中國拼搭角色類玩具邁向新階段，公司業務的強勁增長與行業地位的快速提升，是團隊卓越戰略眼光與執行能力的有力證明。我們看好上市後的布魯可業務不斷突破創新，為全球消費者帶來更加豐富多元、高品質的產品體驗與服務。
話題 Press release summary
部門 电子产品, Funds & Equities, Venture Capital & PE
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