聯控旗下君聯資本投資企業布魯可於港交所成功上市

香港, 2025年1月13日 - (亞太商訊) - 據君聯資本微信公號報道,1月10日,聯想控股(03396.HK)旗下君聯資本所投企業布魯可(00325.HK)在港交所成功上市。 布魯可是中國最大的拼搭角色類玩具企業,通過500多個專利佈局和原創IP能力,獲評為「國家知識產權優勢企業」,公司憑藉與50余個全球知名IP的合作關係,聚焦為消費者提供好而不貴的廣泛拼搭角色類玩具產品,並取得快速成長。布魯可的拼搭角色類玩具高度還原了IP角色,通過強大的產品力與供應鏈能力的結合,不僅能保持成本優勢,而且能夠持續開拓玩具品類。 拼搭角色類玩具是全球玩具行業增速最快、極具發展前景的品類。由於多種產品創新和優質供給的出現,拼搭角色類玩具相較傳統角色類玩具具有顯著差異化優勢,逐漸成為消費者的優選,全球滲透率持續提升。 弗若斯特沙利文的資料顯示,全球及中國的拼搭角色類玩具的市場規模在2023年達到278億人民幣及58億人民幣,在2028年將分別達到996億人民幣及325億人民幣,年均復合增長率達29%及41.3%。 目前,布魯可自有IP以及知名的授權IP構成了豐富的產品IP矩陣,公司已成功推出兩個自有IP,包括兒童益智類的百變布魯可和中國傳統文化主題的英雄無限。已從IP版權方或授權方獲得50余個知名IP,包括奧特曼、變形金剛、火影忍者、漫威、小黃人、聖鬥士星矢、名偵探柯南等。豐富的IP矩陣使公司能夠觸達多年齡段及不同性別的全球消費者。 君聯資本於2020年、2021年領投布魯可兩輪融資,並在2024年持續追加投資支持公司發展,是公司最大的機構投資人。從投資之初,君聯就扮演著積極主動投資人的角色,在布魯可的企業戰略梳理、引入核心業務和IP資源、高管引進等方面為公司提供了實實在在的幫助。 君聯資本表示:祝賀布魯可成功上市。在科技創新驅動的消費升級趨勢下,玩具市場正迎來前所未有的多元化發展機遇。布魯可憑藉其深耕產品、技術、設計、IP及渠道的全面佈局展現出強勁的增長潛力。我們高度認可以公司創始人朱偉松先生為核心的布魯可團隊,他們用實際行動引領中國拼搭角色類玩具邁向新階段,公司業務的強勁增長與行業地位的快速提升,是團隊卓越戰略眼光與執行能力的有力證明。我們看好上市後的布魯可業務不斷突破創新,為全球消費者帶來更加豐富多元、高品質的產品體驗與服務。



