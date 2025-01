Monday, 13 January 2025, 18:10 HKT/SGT Share: 「中國房車第一股」新吉奧房車港股上市:領航全球房車市場新風

香港, 2025年1月13日 - (亞太商訊) - 新年伊始,港股IPO市場持續火熱,有8只新股跨年招股,涵蓋銀行、玩具、智駕、建築材料、環保、醫藥等多個行業。 其中,新吉奧房車有限公司(「新吉奧房車」或「公司」,股份代號:0805.HK)作為房車賽道的龍頭標的,憑藉其小而美的特質,受到資本市場的關注。1月13日,新吉奧房車成功登陸港股資本市場,成為「中國房車第一股」。 聚焦澳新市場 以技術創新「開疆拓土」 房車旅行作為一種集旅遊與生活於一體的生活方式,日益受到人們的青睞。特別是在北美、歐洲、澳洲、紐西蘭等地區,房車已成為一種大眾休閒方式,2023年共佔據約97%的全球市場份額。其中,澳洲及紐西蘭為全球第三大房車市場。 新吉奧房車聚焦澳洲、紐西蘭市場,十多年前通過收購澳洲知名品牌Regent進入當地房車市場,並於隨後推出中端品牌Snowy River,憑藉較高的性價比,實現在該地區的快速擴張及滲透。為進一步擴大受眾,公司於2019年推出兼具功能性和經濟性的半越野品牌NEWGEN,構建起覆蓋中端到高端的系列產品矩陣。截至2024年6月30日,公司已成功量產49款車型,可全面滿足不同消費者的獨特需求。 強大技術創新實力,是支撐新吉奧房車持續推陳出新的關鍵。公司始終將研發放在重要位置,將國外先進的房車製造技術與自身國內外研發相結合,使其能夠在產品功能方面不斷突破,引領行業發展潮流。面對汽車電動化發展趨勢,新吉奧房車依託中國在新能源領域的技術優勢,積極開發拖掛式電動房車這一開拓性車型,將成為首批將電動房車方案商業化的房車專家之一。 憑藉領先的技術能力,新吉奧房車能夠為客戶提供定制化產品,並定期推出新車型及升級現有產品系列,持續保持其產品吸引力和市場競爭力。目前,其已成為澳洲、紐西蘭市場的領先房車公司,根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年的收入及銷量計,在澳洲和紐西蘭房車行業的市場份額中均位居第二。 內外協同 夯實發展根基 在澳洲、紐西蘭市場,由於道路車輛標準法案的實施,行業加速整合。另外,供應鏈方面也是一大影響因素。據瞭解,由於工業基礎薄弱,澳洲房車行業嚴重依賴海外供應鏈,一旦出現國際市場波動、物流中斷和供應鏈問題,當地房車製造商營運風險和成本就會隨之增加。在此背景下,具備成本及供應鏈優勢的大型房車製造商更具市場競爭力。 新吉奧房車依託位於中國浙江與澳洲的兩大先進工廠,實現高效產出與快速回應的定制化服務。以浙江基地為例,該基地由焊接、噴漆、層壓、裁剪及家私五個專業車間及多條先進的組裝線組成,高效的生產佈局確保了產品能夠快速、高品質地交付市場。而澳洲組裝線承接最終組裝,使其能夠迅速滿足本地定制化需求。不僅如此,受益於中國的整合製造能力,公司還能在實現卓越製造的同時保持成本效益,從而在市場競爭中佔據成本優勢。 供應鏈方面,新吉奧房車與眾多中國本土優質零部件供應商建立了長期穩定的合作關係,能夠實現零部件的快速供應與精准匹配,確保生產進度不受影響。此外,公司還與一家從事全球航運及物流服務的中國跨國企業集團達成合作,以加強其海運物流和及時交付能力。通過穩定的供應鏈管理,公司有效降低了外部供應鏈擾動的影響,實現房車的及時交付,進一步鞏固其領先地位。 通過採用「國內外研發並舉、國內生產製造」的運營模式,新吉奧房車在成本控制、技術創新、產品交付等方面實現了 1 + 1 > 2 的協同效應,為其在澳洲、紐西蘭房車市場乃至全球市場的競爭中奠定了堅實基礎。 盈利能力持續提升 打造中國製造出海標杆 在內外協同作用下,新吉奧房車在實現收入強勁增長的同時,盈利能力持續提升。2021年至2023年間,公司的收入分別為人民幣299.7百萬元、498.8百萬元及720.3百萬元,複合年增長率為55.0%;淨利潤為人民幣25.1百萬元、33.0百萬元及78.8百萬元,複合年增長率為77.2%。同期,毛利率為16.7%、16.5%及25.1%,呈逐年抬升之勢。2024年上半年,公司毛利率進一步提升至32.0%。 再看房車市場,過去數年,由於供應鏈中斷、經濟波動等因素影響,房車市場整體出現一定的分化。不過隨著居民消費升級、旅遊觀念革新,以及全球旅遊業復蘇和露營經濟蓬勃發展,房車市場預期將持續回暖,延續增長態勢。根據弗若斯特沙利文的資料,全球房車市場預計在2024年至2028年間按6.6%的複合年增長率增長,到2028年將超過863,600輛。其中,拖掛式房車以其更高的可負擔性、更大的使用靈活性以及更低的成本,複甦速度預計將快于自行式房車。 在前景向好的房車市場,新吉奧房車依託獨特的國內外結合運營模式,成本優勢、技術創新優勢和供應鏈優勢明顯,已經於澳洲和紐西蘭建立了領導地位。本次上市後,在資本助力下,公司有望進一步強化其競爭優勢,逐步拓展全球市場版圖,擴大市場份額,打造中國製造業走向國際的發展標杆。



