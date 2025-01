Friday, 10 January 2025, 22:10 HKT/SGT Share:

來源 Viomi Technology Co., Ltd. 雲米亮相CES 2025 引領淨水技術革新

香港, 2025年1月10日 - (亞太商訊) - 2025 年 1 月 7 日, 為期四天的國際消費類電子産品展覽會(CES 2025)在拉斯維加斯盛大舉行,作為科技創新的風向標,CES不僅是最新科技成果的展示平臺,更是洞察未來科技發展趨勢的重要窗口。

Vortex 8驚艶亮相 彰顯淨水科技無限可能 本次展會,納斯達克上市公司Viomi Technology Co., Ltd. (“雲米”,NASDAQ: VIOT)携全新産品Vortex 8驚艶亮相,這不僅展示了公司在淨水技術上的前沿地位,更彰顯了其對可持續發展的深刻理解和不懈追求。 據悉,雲米展位上的明星産品昆侖礦泉淨水器和Vortex 8 憑藉其精度為 0.0001 微米的 RO 過濾技術,能有效去除 PFOA、PFOS、病毒、重金屬和微塑料等有害污染物,同時顯著降低總溶解固體(TDS)水平,為消費者提供純淨、安全的飲用水。其 3:1 廢水比和 4 年長效過濾器設計,在提高過濾效率的同時,大幅减少了水浪費和更換成本。這標志著雲米在家庭健康用水領域的又一重大突破。産品此前在Kickstarter上獲得了將近200名支持者,籌集了超過45萬港幣的資金,超預期1200%,反響熱烈。産品上架Amazon後,也獲得了消費者的積極反響。消費者普遍認為Vortex8的可以有效節約用水,安裝簡單,且使用後都對産品的RO過濾技術評價頗高。 此外,雲米昆侖礦泉淨水器以“能出6種礦物質”為核心亮點,為追求高品質健康生活的用戶提供了含有益礦物質的飲水新體驗,重新定義了現代家庭健康飲水的標準與可能性。雲米昆侖礦泉淨水器濾芯來自于昆侖山天青石礦石,通過兩項行業創新的NLS天然熔岩物理複合技術、SMM礦石微孔鈍化以及AI礦物緩釋算法,智能調節整機系統,實現穩定且高效地緩釋濾芯中的礦物質。經過雲米昆侖礦泉淨水器過濾的水中,含有鍶、鈉、鎂、鉀、鈣、偏矽酸6種對人體有益的礦物元素,與天然礦泉水礦物質種類基本一致,其中鍶含量達到0.4-1.4mg/L,優于國標(0.2mg/L)2倍,讓用戶在家就能享受到含鍶、偏矽酸的高品質昆侖礦泉水。 雲米創始人、CEO陳小平在現場接受媒體采訪時表示:“Vortex 8 不僅僅是一款淨水器,更是生活方式的升級。憑藉其卓越的性能、持久的耐用性和環保設計,它證明了我們為每個家庭提供更好、更清潔的水的使命。” 見證中國創新力量 雲米打造水過濾行業新標識 隨著技術實力和産品質量的不斷提高,許多企業依靠持續的研發投入和積極的市場拓展,逐漸樹立了良好的品牌形象,中國企業正逐漸成為全球關注的焦點。近年來,淨水器行業在政策引導、市場需求增長和技術進步等多重因素的推動下,呈現出積極的發展態勢。政府出臺了一系列政策,旨在促進淨水器産品的節能化、環保化發展,以助力我國2030碳達峰的長遠目標。國務院出臺的《節約用水條例》也開創性提出“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路,强調推進中國式現代化,要把水資源問題考慮進去,指出節水工作意義重大。這些政策不僅推動了産品的升級換代,還為行業提供了良好的發展環境。隨著消費者對用水安全意識的提升,中國淨水器産品的需求持續增長,市場空間廣闊。據前瞻産業研究院預測,中國淨水器行業市場規模將以接近9%的年增長率持續增長,到2028年有望突破300億人民幣大關。與此同時,美國的淨水行業市場規模也在逐年攀升,預計到2032年將達到104億美元。根據美國非盈利淨水組織DigDeep的報告顯示,在美國有220萬人沒有自來水和基本的室內衛生管道,還有更多人的居住環境缺乏適當的衛生設施,超過4400萬人的飲用水來自不完善的供水系統,這使得淨水器的重要性愈發凸顯。 雲米科技作為淨水行業的領軍企業,通過其“AI for better water”的企業使命和智能淨水技術,引領了行業的技術革新。雲米的ERO+AI技術不僅實現了水質的實時可調和監測,還保留了水中的有益礦物質。此外,雲米在2024年進行了戰略業務重組,剝離了部分虧損業務,專注于家庭用水解决方案。通過利用其在AI技術應用、智能硬件和軟件開發方面的深厚積累,雲米致力于為全球家庭用戶提供更好的飲用水解决方案。作為全球水過濾行業的領軍企業,雲米擁有累計申請淨水專利 1600多項和累計發明專利500多項,致力于通過先進的反滲透系統和智能過濾技術,推動水淨化標準的不斷升級。 雲米的産品綫涵蓋了從台下式RO系列到全屋軟化/淨化解决方案,以及檯面産品的多樣化選擇。這些産品不僅滿足了不同場景下的用水需求,如客廳、臥室和書房,還通過人性化設計和環保材料的使用,提升了産品的美觀度和實用性。雲米的創新和市場策略,使其在激烈的市場競爭中脫穎而出,成為推動整個行業向智能化、健康化發展的關鍵力量。同時,雲米還擁有全球領先的“淨水器超級工廠”,其年淨水器産能達500萬台,年濾芯産能達3000萬隻。這一高度整合的産業鏈和自動化生産綫,確保了産品的高質量和生産效率。工廠的高標準清潔生産環境和全鏈路可追溯的質量控制系統,進一步鞏固了雲米在行業中的領先地位。通過這些優勢,雲米科技不僅滿足了全球市場對清潔、新鮮和健康飲用水的不斷增長的需求,還為行業的可持續發展樹立了標杆。 從財務角度來看,雲米對2024年全年的業績展望較為樂觀,預計全年持續經營業務營收將在17億至19億元之間,來自持續經營業務的利潤將在1.10億元人民幣至1.30億元人民幣之間。這一業績展望的積極預期,與公司在2024年8月完成的業務重組密切相關,公司剝離了部分IoT@Home業務和相關資産,聚焦淨水核心業務。這一重組舉措旨在優化業務結構、提升效率,幷專注于淨水領域的研發與創新。 2024年上半年,雲米科技淨營收為10.402億元,歸屬于普通股股東的淨利潤為600萬元人民幣,成功實現扭虧為盈。剔除重組業務後,核心淨水及相關業務的營收超過8億元人民幣,經營利潤達到5000萬元人民幣以上。整體毛利率從去年同期的22.0%提升至24.8%,同時,得益于持續的降本增效措施,經營費用同比下降了19.2%。雲米聚焦核心業務的戰略調整,不僅提升了公司的盈利能力,還增强了市場對雲米的信心。隨著淨水業務的持續深耕,雲米電器有望在下半年繼續保持增長態勢,推動全年業績目標的實現。 在此次2025 年國際消費電子展(CES)上,雲米用Vortex 8的創新過濾技術突破及場景應用展示了其在淨水行業的領先。這也標志著公司在技術領域取得了顯著進展,彰顯了中國科技在全球舞臺上的日益崛起,為未來美好生活的實現注入了新的動力。隨著技術的持續發展和廣泛應用,我們有充分的理由預期,未來將有更多類似雲米的中國企業登上國際舞臺,為全球消費者帶來更多驚喜和變革。



