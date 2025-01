Thursday, 9 January 2025, 12:44 HKT/SGT Share: 匯舸環保於香港聯交所主板正式掛牌

香港, 2025年1月9日 - (亞太商訊) - 中國船舶環保設備及系統提供商 - 上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「匯舸環保」或「集團」,股份代號:2613),今日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板正式上市並開始買賣,每手買賣單位為100股。 中信證券(香港)有限公司及中國銀河國際證券(香港)有限公司為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。法國巴黎證券(亞洲)有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 集團表示,匯舸環保作為一家專注於為全球航運業提供綠色環保解決方案的領軍企業,將秉持"推動綠色能源,保護藍色地球"的使命,繼續堅持技術創新,拓展全球海事佈局,以更強大的實力為航運業注入更多綠色動力。集團期待以上市為契機,在嚴格遵守上市規則的前提下,充分利用資本市場的平台優勢,不忘初心,砥礪前行,為股東和投資者創造更大的價值。 是次所得淨款項約273.4百萬港元,其中50%將用於研發,15%用於潛在併購,15%用於在中國內地或東南亞租賃生產設施,10%用於建立新服務中心及升級現有服務中心,10%用作營運資金及其他一般企業用途。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 环境, ESG, 海洋/近海, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Dec 31, 2024, 09:56 HKT/SGT 匯舸環保宣佈於香港交易所主板上市計劃 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 中國: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   