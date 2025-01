康哲藥業獲得治療輕度至中度阿爾茨海默型癡呆症狀的新藥ZUNVEYL

深圳, 2025年1月9日 - (亞太商訊) - 康哲藥業控股有限公司(「康哲藥業」)欣然宣佈,於2025年1月8日,通過其全資附屬公司與Alpha Cognition Inc.(「Alpha」)就用於治療輕度至中度阿爾茨海默型癡呆症狀的改良型新藥ZUNVEYL(benzgalantamine delayed-release tablets)(「ZUNVEYL」或「產品」)簽訂許可、合作與經銷協議(「協議」),獲得了在亞洲(除日本)、澳洲、新西蘭(「區域」)開發、註冊、生產、進口、出口和商業化產品的獨家權利,Alpha保留在區域內生產供應的權利。合作期限自協議簽署之日起二十年,到期後除非任一方通知終止,否則每五年自動延期。 ZUNVEYL作為近十年來美國食品和藥物管理局(FDA)批准的第二個阿爾茨海默病口服療法的藥品,具有潛在更優的胃腸道安全性,有望提高患者的用藥依從性,從而使患者獲益。 康哲藥業深耕中樞神經系統治療領域多年,持續佈局與開發全球差異化創新產品,鞏固優勢專科領域競爭實力。ZUNVEYL將使康哲藥業創新藥產品矩陣更加多元化,並可與在售創新藥維圖可(地西泮鼻噴霧劑)、原研品牌藥黛力新(氟呱噻噸美利曲辛片),以及在研創新藥注射用Y-3(用於卒中治療的新型腦保護劑)等系列中樞神經品種協同增效。康哲藥業將依託被驗證的臨床開發能力及合規高效的商業化體系,儘早實現ZUNVEYL在中國上市,為阿爾茲海默病患者的認知障礙治療帶來新的用藥選擇。 關於ZUNVEYL

ZUNVEYL於2024年7月獲得美國FDA批准上市,屬於新一代乙醯膽鹼酯酶抑制劑(AChEI),通過抑制乙醯膽鹼酯酶活性、提高中樞乙醯膽鹼水準從而改善阿爾茨海默病患者的認知和記憶功能。 ZUNVEYL為加蘭他敏的前體藥物,以惰性形式經過胃部和腸道,在肝臟代謝成活性成分並釋放到血液中。ZUNVEYL通過這種作用機制達到與加蘭他敏相同的治療效果,並潛在地降低胃腸道不良反應、改善耐受性。加蘭他敏自2001年獲FDA批准以來,在輕度至中度阿爾茨海默型癡呆症狀治療中已積累了豐富的療效證據並展現出長期臨床獲益[1]。此外,ZUNVEYL所有研究中記錄的胃腸道不良事件低於2%,並且未觀察到失眠[2]。與ZUNVEYL相關的用途專利,已在中國獲得授權。 關於阿爾茨海默病

阿爾茨海默病是一種慢性進行性神經退行性疾病,表現為記憶力及其他認知功能的進行性減退,其中部分病人進展為癡呆。癡呆是一種以獲得性認知功能損害為核心,並導致患者日常生活能力、學習能力、工作能力和社會交往能力明顯減退的綜合征,阿爾茨海默型癡呆占所有類型癡呆的50%至70%[3,4]。根據發表於《Lancet Public Health》的流行病學調查結果[5],中國的阿爾茨海默型癡呆患者約有983萬人,其中,輕度至中度阿爾茨海默型癡呆患者約793萬[6]。隨著老齡化趨勢的加劇,未來患者人數將進一步上升,疾病負擔也將隨之加重。 目前阿爾茨海默病臨床用藥主要分為改善認知症狀及延緩疾病進展兩類[7],AChEI屬於前者。根據《中國阿爾茨海默病患者診療現狀調研報告》[8],較高的副作用發生率是阿爾茨海默病現有藥物的主要痛點之一,提示阿爾茨海默病患者對於更加安全的療法仍存在迫切的需求。 關於ALPHA

Alpha是一家商業階段的生物製藥公司,致力於開發治療神經退行性疾病患者的藥物,例如阿爾茨海默病和伴有輕度創傷性腦損傷的認知障礙。2024年7月,Alpha針對其ZUNVEYL的新藥申請獲得FDA批准用於治療輕度至中度阿爾茨海默病。Alpha現專注于開發ZUNVEYL口服片劑配方的商業製造和商業銷售,此外,Alpha還在開發三個臨床前項目,即與美金剛聯合用於治療中至重度阿爾茨海默病的ZUNVEYL、用於治療輕至中度阿爾茨海默病的ALPHA-1062舌下製劑以及用於治療伴有輕度創傷性腦損傷認知障礙的ALPHA-1062鼻內製劑。有關Alpha及其產品的更多資訊,請訪問其官方網站:https://www.alphacognition.com/。 關於康哲藥業

康哲藥業是一家鏈接醫藥創新與商業化,把控產品全生命週期管理的開放式平臺型企業,致力於提供有競爭力的產品和服務,滿足尚未滿足的醫療需求。 康哲藥業專注於全球首創(FIC)及同類最優(BIC)的創新產品,並高效推進創新產品臨床研究開發和商業化進程,賦能科研成果向診療實踐的持續轉化,造福患者。 康哲藥業聚焦專科領域,擁有被驗證的商業化能力,廣泛的渠道覆蓋和多疾病領域專家資源,核心在售產品已獲領先的學術與市場地位。康哲藥業圍繞優勢專科領域不斷縱深發展,以鞏固心腦血管/消化業務競爭力,並將皮膚醫美、眼科業務獨立運營,培育專科小領域的大龍頭,提升專科規模效率。同時業務版圖拓展至東南亞市場,著力成為全球藥企進軍東南亞市場的「橋頭堡」,助力康哲藥業高質量持續健康發展。 參考文獻/資料

康哲藥業免責與前瞻性聲明 本新聞無意向您做任何產品的推廣,非廣告用途。本新聞不對任何藥品和醫療器械和/或適應症作推薦。若您想瞭解具體疾病診療信息,請遵從醫生或其他醫療衛生專業人士的意見或指導。醫療衛生專業人士作出的任何與治療有關的決定應根據患者的具體情況並遵照藥品說明書。 由康哲藥業編制的此新聞不構成購買或認購任何證券的任何要約或邀請,不形成任何合約或任何其他約束性承諾的依據或加以依賴。本新聞由康哲藥業根據其認為可靠之資料及數據編制,但康哲藥業並無進行任何說明或保證、明述或暗示,或其他表述,對本新聞內容的真實性、準確性、完整性、公平性及合理性不應加以依賴。本新聞中討論的若干事宜可能包含涉及康哲藥業的市場機會及業務前景的陳述,該等陳述分別或統稱為前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非對未來表現的保證,存在已知及未知的風險、不明朗性及難以預知的假設。康哲藥業並不採納本新聞包含的第三方所做的任何前瞻性聲明及預測,康哲藥業對該等第三方聲明及預測不承擔責任。



