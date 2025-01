Thursday, 9 January 2025, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 Microware Group Limited 美高域集團與蓋睿科技攜手 AI助力香港醫療服務革新駛入快車道

香港, 2025年1月9日 - (亞太商訊) - 隨著AI技術的不斷成熟與落地,其在醫療行業的應用正重塑傳統醫療模式,並逐漸被視為提升醫療服務效率和品質的關鍵。近日,美高域集團有限公司(1985.HK,以下簡稱'美高域(Microware)')與蓋睿科技(GAREA TECH)在香港攜手展開合作,旨在通過先進的AI技術賦能基層醫療,回應香港特區政府的「基層醫療健康藍圖」計畫,實現AI技術在醫療領域的深度融合和創新應用,此次雙方合作,有望為香港的基層醫療帶來創新的數智化解決方案。 作為香港資訊科技行業的領導者之一,美高域成立已達40年曆史,每年服務2000+客戶,服務香港前百大上市公司中60%的企業,為80個政府單位提供服務。多年來,美高域以科技服務為基石,致力於將人工智慧技術與實際應用場景深度融合,推動技術與業務的協同創新,為企業注入新活力。近年來,美高域集團加大在人工智慧解決方案和基礎設施研發的投資,並自研新一代企業級AI生產力平台,不斷推動AI、5G、大數據與物聯網技術在智慧教育、醫療、政府及智能製造等多個行業的深度融合與創新應用。 美高域集團致力於实现'塑造人工智慧賦能的未來'。通過此次與蓋睿科技建立戰略合作夥伴關係,將進一步加速其願景的實現。蓋睿科技是全球領先的數字基礎醫療整體解決方案提供商,致力於基礎醫療數字化轉型與智慧健康服務的創新,其在基層醫療體系建設、家庭醫生簽約、智慧社區和遠程醫療等領域的全方位解決方案,進一步推動了技術與基礎醫療的深度融合,同時為分級診療與健康中國戰略的實施貢獻力量。本次合作,不僅為未來雙方在醫療數智化和AI領域的協作奠定堅實基石,更是助推香港醫療體系步入數智化新時代、實現革新的重要標識。 香港基層醫療資源的不足和分佈不均一直是亟待解決的問題,資料顯示,2023年度公立醫院分別流失281名醫生及1821名護士,過去3個年,有1032名全職醫生非退休離職,全職護士非退休離職則有6049人。醫護人員的短缺與流失問題,進一步加劇了當前香港醫療體系的負擔。特別是面臨人口老齡化和慢性疾病患者激增的雙重考驗,優化策略顯得尤為關鍵。近期香港特區政府推出的《基層醫療健康藍圖》再度回應了市民對於高質量醫療服務的需求,也標誌著智慧醫療的發展正成為香港醫療革新的關鍵引擎。 針對香港基層醫療的痛點,AI技術的深度融合與創新應用顯得尤為關鍵。本次合作專注於通過AI技術推動醫療行業的數位化轉型和智能化升級,搭建醫生與患者之間流暢的溝通管道,提升診療效率。美高域集團憑藉其先進的多語種即時語音轉錄和翻譯技術,將大幅減輕醫生在病歷記錄和患者溝通上的工作負擔,使醫生能更專注於診斷和治療工作,同時,可以減輕患者在問診時面臨的語言溝通障礙。依託於蓋睿科技的移動醫療產品,如健康檢測一體機,為患者提供了更便捷的健康檢查和慢性病管理方式,AI技術的運用不僅優化了醫療服務流程,也提升了患者的就醫體驗,尤其在提升診斷精確度和個性化治療方案方面顯示出巨大潛力,這不僅能夠提升醫療服務的品質和效率,還能夠推動醫療資源的均質化,實現更廣泛的健康關懷。這無疑將推動香港醫療服務模式的革新,美高域集團與蓋睿科技此次通過整合各自的技術優勢,共同構建一個更高效、更智能化的醫療服務體系,將助力香港醫療服務模式創新轉型駛入快車道。 此次合作的成功實施,不僅是對香港基層醫療服務的提升,也是對粵港澳大灣區乃至更廣泛區域醫療合作的示範,將為區域醫療合作提供寶貴的經驗和模式。 展望未來,美高域集團董事會主席王廣波表示,'集團將持續深化技術應用,拓展跨行業和跨區域的覆蓋面,我們堅信,隨著合作的深入,我們能夠為香港乃至全球的醫療健康領域帶來革命性的變化,讓更多人享受到由人工智慧賦能的優質醫療服務,共同邁向一個更加智能、更加健康的未來。' 美高域集團有限公司:(Microware Group Limited)

成立於1985年,並於2017年在香港聯合交易所主板上市 ( 股票代碼:1985.HK)。歷經四十年的發展,美高域集團已成為香港資訊科技行業('IT')的領導者之一。美高域集團在IT與人工智慧('AI')領域擁有深厚的技術積澱,具備強大的技術研發能力和創新實力,以此為基礎不斷推動AI技術的邊界拓寬和產業升級。通過將AI技術與具體應用場景相結合,美高域集團能夠為各行業提供智能化、高效化的解決方案,業務涵蓋智慧醫療、智算中心等前沿科技產業。美高域集團正積極策劃高性能異構智算平台,並自主研發語音與語言處理技術,提供企業級AI生產力工具及服務方案,推動人工智慧的多元行業應用模式。為客戶提供人工智慧一站式解決方案,推動AI技術的創新與融合應用,引領行業發展趨勢,開啟AI技術新篇章。 蓋睿科技(GAREA TECH):

蓋睿科技是一家專業從事移動醫療產品研發、銷售、增值業務管理及運營的高新技術企業,致力於移動醫療產品及業務模式的創新,突破人們對傳統醫療服務模式的依賴,提升醫療資源的服務品質和效率。自成立以來,依託出色的醫療產品研發能力和移動互聯網領域深厚的技術儲備,在基層分級診療業務、個人健康管理服務兩大醫療健康服務領域裏,成功構建了健康跟蹤、慢病管理、遠程醫療服務等綜合醫療、健康管理服務解決方案,目前已成為國內領先的移動醫療解決方案提供商。 如有垂詢,請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司:

