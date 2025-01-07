Robotaxi全球商業化路徑趨同 出行平台數據成必爭資源

香港, 2025年1月8日 - (亞太商訊) - 近日，粵港澳大灣區Robotaxi發展又有新動態。12月27日，南沙、橫琴、前海、寶安共同簽署了《智慧網聯汽車示範應用試點互認合作框架協議》。4地將率先合作構建大灣區智慧網聯汽車示範應用試點互認路徑，推動智慧網聯汽車示範區互聯互通和開放共享。

首批試點互認的合作企業包括如祺出行等4家企業，並在簽約儀式上獲授牌，意味著這4家企業在大灣區開展Robotaxi業務將獲得更有力的政策支持和服務，可為其進一步擴大運營規模創造條件。

從行業來看，11月至今中國智駕領域的公司動作頻頻，為即將到來的Robotaxi大規模商業化落地做著各種前置準備。小馬智行先後與北汽新能源、廣汽埃安就L4無人駕駛車型開發量產建立合作；百度Robotaxi獲得香港批出的首張路測執照；文遠知行與Uber合作計劃將Robotaxi落地到阿聯酋。

光大證券研報稱，Robotaxi作為自動駕駛商業化落地終極模式，接下來在中國將迎來高速增長階段，預計2030年國內Robotaxi市場規模可達390億美元，2025-2030年年複合增長率約達200%。

'金三角'成Robotaxi主流發展模式

業內分析認為，中國在Robotaxi商業化落地上已呈現出全球領先優勢。除了政策和技術的推動因素外，在一定程度上也得益於行業在發展早期就形成'專業分工+深度合作綁定'的共識，採取'主機廠+自動駕駛公司+出行平台'的金三角模式，實現量產、技術研發和運營協同合作優勢互補。

據了解，早在2021年左右，國內就形成了'廣汽集團-如祺出行-小馬智行/文遠知行'、'上汽集團-享道出行-Momenta'等多個合作陣營。而兩年後的2023年10月，Uber也宣布與Waymo、捷豹合作，正式開啟'金三角'合作模式，隨後合作陣容不斷擴大。

華鑫證券認為，各國Robotaxi商業化發展路徑正逐步趨同，除了特斯拉等個別企業外，更多公司轉向'金三角'模式，預計合作、合資或會在Robotaxi未來一段相當長的時間內成為主流運營模式。

事實上，對整個智駕產業鏈來說，生態合作已成為近年重要議題之一。在地平線、如祺出行、文遠知行、小馬智行等多家公司在IPO招股書中，均表示通過擴大產業生態合作持續推進其技術和服務商業化落地。其中，以今年7月登陸港交所的如祺出行為例，其IPO招股書顯示，股東陣容包括廣汽、小馬智行、文遠知行和滴滴自動駕駛。而其他正在IPO路上的出行平台如享道出行等，股東名單同樣不乏主機廠和智駕技術公司。出行平台已成為產業鏈上下游積極團結的對象之一。

有長期關注Robotaxi市場的分析人士認為，Robotaxi本質是出行服務，在運營環節有望誕生一到兩家核心玩家，像如祺出行這樣有主機廠和智駕公司雙重加持、且已開始Robotaxi佈局的公司或能獲得先發優勢。而目前，如祺出行Robotaxi服務已覆蓋廣州南沙、深圳寶安、南山和橫琴粵澳深度合作區。

數據已为智駕產業必爭資源

出行平台成為智駕公司積極合作的對象，背後還有一個重要推動因素 - 數據。隨著端到端大模型技術應用，自動駕駛技術獲得也獲得突破性發展，隨之進入數據驅動階段，數據成為了驅動技術持續迭代最重要的養料。智駕公司要持續提升數據規模，比起投入大量資源擴大自有數據採集車隊，與已佈局Robotaxi、擁有大量運營車輛的出行平台合作，似乎是更顯著的選擇。

以如祺出行為例，該平台在大灣區用戶滲透率超過45%，且已有自動駕駛技術商業化落地場景及路測數據。2024年6月，如祺出行成為全國首批獲准開展L3自動駕駛上路通行試點。不久前的廣州車展上，如祺出行重點發布了基於自動駕駛運營優勢和自動駕駛數據解決方案構建的數據閉環飛輪，包括如祺Robotaxi運營落地進展，以及如祺眾源地圖、4D標註等技術、工具及解決方案的最新成果。

今年以來，受智駕技術進入端到端大模型時代、自動駕駛價值空間擴大等因素帶動，AI、大模型、數據要素、Robotaxi、車路雲等板塊持續受到全球市場關注。

關於如祺出行科技有限公司

如祺出行是中國的出行服務公司，服務並連接出行行業的各類參與者，包括乘客、司機、整車製造商、車輛服務提供商及自動駕駛解決方案供應商。公司提供(i)出行服務（包括網約車、Robotaxi及順風車服務）；(ii)技術服務，主要為AI數據及模型解決方案以及高精地圖；及(iii)為司機及運力加盟商提供全套支援的車隊銷售及維修。

公司由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其後引入一家自動駕駛解決方案供應商小馬智行作為戰略股東。通過連接汽車製造商、互聯網公司和自動駕駛解決方案供應商，公司是推動自動駕駛技術商業化的先行者。多元化背景的股東提升了公司的市場洞察力並增進公司對整個出行服務行業價值鏈上主要利益相關方的瞭解，從而使得公司能夠整合汽車和出行服務行業的資源。

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