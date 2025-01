香港, 2025年1月6日 - (亞太商訊) - 泛遠國際控股集團有限公司(上市編號:2516,下稱「泛遠國際」;連同其附屬公司,統稱「泛遠國際」或「本集團」)欣然宣佈,本集團間接全資附屬公司Ingrun Holdings Limited(「Ingrun」)於2025年1月3日交易時段後以現金代價635,318.4美元(約493萬港元*)收購美國物流公司Advanced Logistics Solutions LLC(「Advanced Logistics」)之30%股權。此次收購有助提升本集團在美國乃至海外物流網絡的競爭力,為布局全球市場奠定堅實基礎。 根據收購協議,Ingrun向Hi5s, LLC(美國猶他州成立的有限公司)及Hard 8, LLC(美國佛羅里達州成立的有限公司)分別收購其各自持有Advanced Logistics之15%公司股權,現金代價合共為635,318.4美元(約493萬港元*),將以本集團的內部資源撥付。於交割完成後,本集團之間接全資附屬公司Ingrun將持有Advanced Logistics合共30%之股權,並將其視作為本集團之聯營公司。 早於權益收購前, Advanced Logistics已是本集團在美國的供應商,其經營集裝箱貨運站並於包裹運抵美國機場後為本集團提供攬收、分揀及倉庫及清關服務,近年雙方往來交易亦屢創新高,交易規模由1,000萬元人民幣逐年遞增至6,000萬元人民幣,夥伴關係緊密穩固。收購Advanced Logistics部分股權是本集團深入海外市場版圖,尤其是美國市場、提升海外物流網絡供應鏈的透明度和成本效益的重要舉措。 Advanced Logistics在Type 86(T86)清關和集裝箱貨運站(CFS)倉儲服務上具備顯著優勢,包括其在美國擁有豐富T86清關經驗及專業團隊,經收購後能為本集團提供高效、順暢的跨境電商清關流程,減少通關時間及成本,確保包裹順利進入美國市場;Advanced Logistics亦在美國主要港口設有CFS倉庫,其不僅承擔着自接收、分揀到配送運輸等重要物流功能,亦能作為海關監管倉庫實現更精確的貨物監控和合規性審查,此等核心優勢能完善本集團於美國的物流網絡供應鏈,為跨境電商包裹提供高效完善的管理及整合服務,更大大降低潛在的清關風險,有效提升整體物流供應鏈的透明度和控制力。 本集團作為知名的跨境電子商務物流服務供應商,提供端到端物流服務及國際貨運代理等服務,經營中美、南美等多條專線,同時擁有在美國七大口岸的操作能力。本次收購Advanced Logistics部分權益旨在加強於美國市場的物流供應鏈布局,以把握美國物流市場的發展機遇。根據美國供應鏈管理專業協會2024年11月最新發佈的LMI指數(物流經理人指數)是58.9,為兩年來的最高水準,總體指數亦實現連續十一個月上升,反映美國市場需求上升,物流行業正重回穩固水準,市場蘊藏機遇,而規模化及高效的物流網絡更有望從中突圍而出。是次股權收購為本集團在美跨境物流業務的拓展提供優厚條件,展現集團擴展跨境電商物流業務版圖的決心,亦有助於加快融入目標地區市場,增加市場份額及業務營收。 泛遠國際控股集團有限公司主席、行政總裁兼執行董事王泉先生表示:「年內集團頻傳佳音,此次收購Advanced Logistics部分權益是繼泛遠國際接連獲頒『4A級物流企業』及『大灣區新質生產力企業大獎 - 運輸,貨運,物流及供應鏈獎』後又一利好消息。這一舉措不僅增強我們的市場競爭力,也進一步完善海外業務部署,極大提高服務能力。我們將與Advanced Logistics優勢互補、高度協同,共同為集團在美國業務的開發與拓展努力。我們相信,此次收購將為股東和投資者帶來諸多裨益,可望創造更大價值。」 *按概約匯率1.0美元兌7.76港元換算 有關泛遠國際控股集團有限公司(股份代號:2516.HK)

泛遠國際控股集團有限公司於2023年12月在香港聯交所主機板掛牌上市,為中國知名的跨境電子商務物流服務供應商,主要提供端到端跨境配送服務、貨運代理服務以及其他物流服務,致力打造穩、快、優的跨境電子商務物流服務體系。本集團作為中國(杭州)跨境電子商務綜合試驗區首批試點企業,擁有創新的自研物流運輸系統,採用直營網點模式,網點遍佈中國主要貿易中心,尤其聚焦於長江三角洲及粵港澳大灣區。本集團設有30多個境內網點,1,100多家供應商網路,服務覆蓋全球超過220多個國家和地區,向客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項及定制化供應鏈解決方案。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network