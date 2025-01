Monday, 6 January 2025, 08:50 HKT/SGT Share: 美高域攜手蓋睿科技 AI賦能助力打造香港醫療新模式

香港, 2025年1月6日 - (亞太商訊) - 近期,美高域集團有限公司Microware Group Limited(1985.HK,簡稱'美高域(Microware)')與蓋睿科技(GAREA TECH)在香港簽訂合作協議,雙方將充分利用各自優勢,共同推動香港醫療市場的數智化發展和AI佈局。此次合作將覆蓋香港3000家社區診所,打造香港智慧醫療健康服務中心。 作為香港資訊科技行業的領導者之一,美高域成立已達40年曆史,每年服務2000+客戶,服務香港前百大上市公司中60%的企業,為80個政府單位提供服務。多年來,美高域致力於將AI技術與具體應用場景融合,為各行業提供智能化、高效率的AI解決方案,並自研新一代企業級AI生產力平台。目前,美高域的業務範圍已涵蓋智慧醫療、智算中心等前沿科技產業。此次與蓋睿科技的合作,不僅標志著美高域在探索醫療數智化發展的又一項重大進展,亦體現了其在AI領域不俗的技術實力,市場認可度持續增強。 蓋睿科技是全球領先的數字基礎醫療整體解決方案提供商,致力於基礎醫療數字化轉型與智慧健康服務的創新。雙方此次合作,美高域將憑藉其自身在AI領域的技術優勢,賦能蓋睿科技。雙方將共同合作開發智慧醫療平台,為香港醫療市場提供包括一體化全科醫生工作站、病歷翻譯、多語種實時語音轉錄、多語種實時翻譯、病歷記錄生成、個人專屬病歷資料庫和高效AI問診工具等在內的智慧醫療一體化解決方案,提高問診全流程效率和醫療服務質量,實現AI+醫療的深度融合。 隨著人口老齡化的加速,香港基層醫療系統正不斷致力於將醫療健康架構的焦點從治療轉向預防疾病,這對基層醫療服務提出了更高的要求。2022年底,香港特區政府推出《基層醫療健康藍圖》,規劃進一步提升基層醫療健康系統,在此背景下美高域與蓋睿科技的合作應運而生。藉助美高域先進的AI技術,雙方能夠為患者帶來更加便捷和定制化的醫療體驗,從而提高醫療服務的精准度與效率,推動醫療行業的數位化轉型。 未來,美高域和蓋睿科技還計劃在更多領域展開深度合作,以進一步拓寬智慧醫療的應用場景,推動醫療行業的持續發展與創新。美高域集團董事會主席王廣波表示,'集團將持續深化技術應用,拓展跨行業和跨區域的覆蓋面,我們堅信,隨著合作的深入,我們能夠為香港乃至全球的醫療健康領域帶來革命性的變化,讓更多人享受到由人工智慧賦能的優質醫療服務,共同邁向一個更加智能、更加健康的未來。'



