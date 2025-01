Friday, 3 January 2025, 22:50 HKT/SGT Share: 蜜雪冰城擬香港上市 業績如虹釋放飛輪效應

香港, 2025年1月3日 - (亞太商訊) - 2024年,隨著香港市場氣氛轉好,新股發行持續回暖,香港作為上市目的地的吸引力與日俱增,全年共錄得71宗IPO。得益於美的集團、順豐控股、地平線等多個大型新股上市所帶動,香港年度募資總額逾800億港元,排名全球第四。 中國證監會鼓勵內地龍頭企業來港上市以及中國內地計劃適度地寬鬆貨幣政策利好推動下,預期2025年將陸續有大型企業來港上市。1月1日,中國及全球現制飲品龍頭蜜雪冰城股份有限公司(下称「蜜雪冰城」或「公司」)更新港股招股書,IPO計劃順利推進中,美銀、高盛、瑞銀擔任聯席保薦人。 門店數量躋身全球第一 盈利蒸蒸日上 自1997年成立至今,蜜雪冰城一直聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣(約1美元)的高質平價的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。根據灼識諮詢報告,按照截至2024年9月30日的門店數計,蜜雪冰城已超越星巴克,成為中國及全球第一的現製飲品企業。 蜜雪冰城採用利益與共的加盟模式和高度數字化的運營體系,令其打造了健康的加盟門店網絡,業務規模迅速擴張。2024年首九個月,公司門店淨增超過7,700家,期末門店數突破45,000家,覆蓋中国及海外11個國家(包括印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、新加坡、澳大利亞、韓國及日本),且海外市場以一帶一路國家為主。截至2024年9月30日,蜜雪冰城在中國內地以外擁有約4,800家門店。 門店數量高歌猛進的同時,蜜雪冰城的門店表現也穩步向好。2024年首九個月,公司門店網絡實現出杯量約71億杯;終端零售額人民幣449億元,平均單店日均终端零售額為人民幣4,184.4元。 抱定長期主義 「增長飛輪」加速向前 圍繞可持續發展戰略,蜜雪冰城一直堅持長期主義理念,業績保持著高速增長,形成良性循環的增強回路,釋放飛輪效應,演繹「大象起舞」的價值躍升軌跡。 近年來,在巨大的規模基礎上,蜜雪冰城實現了強勁的增長、優異的盈利水平和充裕的現金流。2024年首九個月,公司錄得收入約人民幣187億元,同比增長超過21%;淨利潤約人民幣35億元,同比增長超過42%,约是收入增速的兩倍。同期,公司降本增效顯著,利潤率進一步提升,錄得毛利率32.4%、淨利率18.7%。 收入和利潤的雙增,也為蜜雪冰城帶來了源源不斷的現金流,持續創造經營活動現金流量淨流入,2021年、2022年、2023年以及2024年首九個月分別為人民幣17億元、24億元、38億元及51億元,為公司的高質量發展奠定堅實的資本基礎。 放眼而望,現製飲品市場堪稱萬億藍海,擁有相當廣闊的發展空間。根據灼識諮詢的報告,以終端零售額計,中國現製飲品市場的規模預計在2028年達到約1.2萬億人民幣,2023年至2028年的複合年增長率為17.6%。過去二十多年來,蜜雪冰城打造了強大和成功的品牌,並實現滾雪球式的複利增長,未來也有望繼續受惠于行業發展紅利。 憑藉跨地域和跨品類的規模化拓展,蜜雪冰城把握全球機遇,打開了充滿想像力的長期增長空間。通过打造大規模的極致高效供應鏈基礎設施、建設全民品牌和拓展加盟門店網絡,公司也將繼續推動規模化、可持續的成長,鞏固龍頭地位,未來表現更值得期待。



