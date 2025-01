Thursday, 2 January 2025, 21:55 HKT/SGT Share: 沿著一帶一路賣飲料 雪王已進入海外11國

香港, 2025年1月2日 - (亞太商訊) - 經過多年的爆發式增長後,現製飲品市場的競爭依舊激烈。在眾多品牌中,蜜雪冰城的表現引起了市場的關註。作為中國及全球最大的現製飲品龍頭(以截至2024年9月30日門店數計),蜜雪冰城在規模、供應鏈、品牌力等方面構築了良好的競爭優勢,穩居行業領先地位。1月1日,蜜雪冰城更新港股A1招股書,其業務表現又有哪些新的突破? 國內國外穩步擴張 門店數躍居全球第一 隨著行業度過跑馬圈地的高速擴張期,如何挖掘新的業務增量,已成為頭部品牌們面臨的一道必答題。蜜雪冰城通過聚焦下沉與出海這兩大極具發展潛力的市場,穩步推進其門店擴張戰略,捕捉市場發展機遇。 國內市場方面,蜜雪冰城憑藉廣泛的門店網絡,持續滲透三四線以及鄉鎮下沉市場。截至2024年9月30日,公司在中國內地的門店數超過40,000家,覆蓋超過300個地級市、1,700個縣城和4,900個鄉鎮,其中超過23,000家位於三線及以下城市,占比達到57.2%。 在國內穩居市場鰲頭的同時,蜜雪冰城積極響應一帶一路倡議,積極進軍海外市場。截至2024年9月30日,公司在中國內地以外擁有約4,800家門店,包括印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、新加坡、澳大利亞、韓國和日本11個國家以及香港和澳門地區。其中,越南和印尼兩國開店數量分別超過1,300家及2,600家,成為公司國際化佈局的主力。 得益於國際國內的同步發力,2024前九個月,蜜雪冰城淨增門店數超過7,700家(相較於2023年底)。截至2024年9月30日,公司門店數超過45,000家,就門店數量而言,蜜雪冰城已超越星巴克,成為中國以及全球最大的現制飲品企業。 門店表現亮眼 業績高基數之上延續增長 值得一提的是,蜜雪冰城並非單純追求門店數量的增長,而是經過深入研究市場需求、消費趨勢之後的精心佈局,這使其新開門店能夠快速站穩腳跟,為可持續發展奠定堅實基礎。從2024年前9個月的平均單店日均終端營業額看,2024年新開業的門店平均單店日均終端營業額表現不輸老店。 同時,蜜雪冰城老店的運營表現也十分穩健。得益於精準的市場洞察、持續的產品創新、高效的供應鏈管理以及強大的市場口碑,老店(2021年或之前開業門店)的平均單店日均終端營業額在2021年至2023年期間仍呈現年化4%以上的增長,2023年及以前開業的門店在2024年前九個月的平均單店日均終端營業額均超過2023年全年的水平。 在高效門店擴張戰略的支持下,蜜雪冰城在過往較高業績基數的基礎上,依然實現了收入、利潤的雙雙增長,盈利能力進一步提升。2024年前9個月,實現收入人民幣187億元,同比增長超過21%;淨利潤人民幣35億元,同比增長超過42%。毛利率為32.4%,同比提升2.7個百分點;净利率為18.7%,同比提升2.8個百分點。 中長期看,隨著城鎮化的持續推進以及居民收入水平的提升,現製飲品消費數量和消費能力將不斷增長,為行業發展提供廣闊的市場空間。蜜雪冰城以高性價比產品俘獲用戶心智,國內市場持續深耕下沉市場,將進一步鞏固其領先優勢,同時,國際化戰略的深入推進也將為公司打造新的增長引擎。在國內國際市場共同驅動下,蜜雪冰城有望釋放更大的增長彈性。



