縱橫公關集團成立30周年 昂首邁向璀璨新里程

香港, 2025年1月2日 - (亞太商訊) - 縱橫公共關係顧問集團 (簡稱「縱橫公關集團」或「集團」) 今日欣然宣佈正式邁入集團成立30周年的輝煌時刻。為紀念這一里程碑,集團推出各種活動以示慶祝,其中包括已於2024年底圓滿落幕的30周年標誌設計比賽。通過設計比賽的激烈角逐,一款印有「30」數字和地球元素的標誌脫穎而出,它象徵著集團全球佈局之專業團隊,以及為全球客戶提供卓越服務的堅定承諾。這款標誌將於2025 年起廣泛應用於集團的各種宣傳和推廣材料,成為集團30周年誌慶的標誌性符號。 2025年首個工作日,縱橫公關集團以別出心裁的慶祝活動拉開周年誌慶的序幕,為同事們準備了珍珠奶茶、茶點以及舒適的按摩服務,旨在為新的一年注入活力。 縱橫公關集團主席及創辦人曾立基在慶典上表示:「珍珠的璀璨光澤,象徵著時間的沉澱與磨礪,正如縱橫公關集團經歷30年來的蓬勃發展。在過去30年間,我們見證了全球政經格局的複雜多變,面對重重挑戰,我們始終堅韌不拔。而正是這份韌性和適應能力,讓我們不僅跨躍挑戰,更從香港一間本地公司,躋身於亞太地區頂尖的公關集團之列,擁有旗下成 員公司20家。我們的業務範疇也從最初專注的金融服務,擴展到更為全面的綜合解決方案,使我們在瞬息萬變的市場中獨樹一幟。」 縱橫公關集團一直致力於業務據點和範疇的擴展,同時堅守提供卓越服務和追求進步的核心精神。2024年,集團邁向研究領域的重要一步,由在研究範疇的專精學者帶領,專注於環境、社會和管治(「ESG」)議題的研究。憑藉團隊的學術積累和對全球趨勢的深刻洞察為客戶提供更具針對性的專題調研,並據此制訂解決方案。集團認為,這一新服務不僅能滿足現有客戶的需求,更能吸引更多潛在客戶,推動集團業務向多元化發展。 集團的創意服務和數位內容創作旗艦Strategic DigitaLab(簡稱「SDL」) (www.strategicdigitalab.com)自2017年成立以來,不斷引領創新潮流。2024年,SDL更是致力於重塑品牌形象,憑藉其卓越的敘事能力,在多元平台全面發力,成功帶動客戶尋求高效、大規模的內容創作服務,以滿足、啟發和鼓動目標受眾。通過共享創意和數位能力,SDL使集團在瞬息萬變的時代中佔據先機,充分滿足了各大客戶的多樣化需求。 而為了配合在南半球的客戶需要,集團於2024年全面收購了Financial & Corporate Relations Pty Limited (「FCR」) 。FCR是澳大利亞一家擁有40年歷史的顧問公司,專注於投資者、企業及財經傳訊領域。集團對這次收購充滿期待,相信FCR將為集團帶來業務上的全新突破。 多年來,集團始終秉持對服務品質的極致追求,也因此收穫了超過540個獎項和殊榮,包括亞太區最佳公關集團、最佳公關顧問(亞太區及亞洲)、大中華最佳獨立顧問公司、香港最佳公關顧問、亞太區最佳財經公關顧問、最佳危機管理團隊及市場領袖大獎等。 集團主席曾立基表示:「感謝每一位同事的堅持不懈和團隊的合作無間,讓我們能夠濟濟一堂共同慶祝30周年這一重要時刻。展望未來,集團將繼續在公關領域精益求精,尋求創新,不斷提升服務品質,積極擁抱自動化和新科技;為團隊提供全面的培訓,並積極探索新的業務領域。同時,作為企業公民的堅定倡導者,我們也將繼續積極參與公益活動和義務公關工作,為社會貢獻我們的力量。」 關於縱橫公共關係顧問集團 (「縱橫公關集團」) 縱橫公關集團於1995年在香港成立之時以投資者關係服務為核心,至今已發展成為輻射亞太區、服務本地及國際客戶的綜合公關顧問。集團在亞太區8大據點聘有超過250名公關專才,同時透過分佈世界各地的夥伴和PROI Worldwide,在逾165個城市為客戶提供一站式綜合傳訊服務。 歡迎流覽網站: www.sprg.asia 垂詢

