國泰君安國際標普全球企業可持續發展評估再獲提升

香港, 2024年12月31日 - (亞太商訊) - 國際知名評級機構標普全球（S&P Global）近期發佈了國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）最新企業可持續發展評估（Corporate Sustainability Assessment，簡稱CSA）報告。報告顯示，國泰君安國際CSA評分相較於上一次評估實現了7分的穩步提升，在行業中表現卓越。

據報告，國泰君安國際在ESG三大維度（管治與經濟維度，社會維度及環境維度）中均取得優異成績，本次得分提升是由於公司在氣候戰略、人力資本管理和商業道德這三個關鍵領域領先於行業平均水平。其中，標普全球特別肯定了公司在商業道德實踐方面的出色表現，並指出公司在必要披露和自願披露方面的有效信息量及內容在金融服務行業中處於較高水平，這表明公司在ESG信息披露透明度方面做出了積極努力。

國泰君安國際一直以來高度重視ESG議題，將其融入日常運營和管理之中。2024年，公司MSCI ESG獲提升至「A」級，國內知名評級機構萬得Wind ESG和商道融綠ESG均授予公司行業領先的「A」評級。通過不斷優化提升，國泰君安國際在ESG領域的表現獲得業內廣泛認可，這不僅是對公司努力的肯定，也將進一步推動公司在ESG方面的發展。隨着ESG在投資者決策中的地位不斷提升，國泰君安國際出色的ESG實力無疑將為公司未來發展帶來更多機遇。

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