Tuesday, 31 December 2024, 09:56 HKT/SGT Share:

來源 ContiOcean Environment Tech Group Co., Ltd. 匯舸環保宣佈於香港交易所主板上市計劃 - 每股H股介乎31.8港元至39.8港元 集資額最多398.0百萬港元

- 中國船舶環保設備及系統提供商

香港, 2024年12月31日 - (亞太商訊) - 中國船舶環保設備及系統提供商 - 上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「匯舸環保」或「集團」,股份代號:2613),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市計劃。 匯舸環保將全球發售10,000,000股H股,其中1,000,000股H股將作香港發售(可予重新分配),佔初步發售股份總數10%;9,000,000股H股將於國際發售(可予重新分配),佔初步發售股份總數90%,發售價介乎31.8港元至39.8港元。匯舸環保將於2024年12月31日(星期二)早上9時正,開始於香港公開發售,並於2025年1月6日(星期一)中午12時截止。集團的股份預計將於2025年1月9日(星期四)於香港聯交所主板開始買賣,股份將按每手買賣單位100股買賣,股份代號為2613。 中信證券(香港)有限公司及中國銀河國際證券(香港)有限公司為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。法國巴黎證券(亞洲)有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 匯舸環保是一家中國船舶環保設備及系統提供商,服務世界各地的航運公司及船東客戶。根據弗若斯特沙利文的資料,於二零二三年十二月三十一日,按船舶廢氣淨化系統的二零二三年已完成訂單總數及累計手頭訂單量計,集團在中國船舶廢氣淨化系統提供商中排名第三,在全球所有船舶廢氣淨化系統提供商中排名第四。集團於二零一七年開展業務,推出首款產品船舶廢氣淨化系統。現已開發及商業化銷售多種船舶環保設備及系統。具體而言,集團的設備及系統旨在幫助客戶(例如船東)減少硫化物及GHG 排放。此外,集團通過提供內部設計以及供應設備及系統來提高船上生活條件及加強海事作業,旨在幫助客戶改善其船員的生活質素。 受惠于ESG監管框架及海洋環境保護相關倡議所帶動日益壯大的全球市場 作為船舶環境保護設備及系統提供商,匯舸環保受惠於日趨嚴格的ESG 監管框架及海洋環境保護相關倡議所帶動的日益壯大的全球市場。匯舸環保的設備及系統助力集團的客戶追求更高效及可持續的商業運營。對集團設備及系統的需求亦受到各種ESG 相關要求的帶動。例如,國際海事組織將燃料油的硫上限設定為0.5%,自二零二零年起生效,並推出EEXI 及CII 等措施,自二零二三年起生效。於二零二三年七月七日,國際海事組織修訂了其GHG 減排戰略,其目標是到二零五零年實現淨零排放的中長期里程碑。此外,歐洲聯盟從二零二四年開始引入歐盟航運排放交易系統,以及即將出台的二零二五年FuleEU 海事法規。不斷發展的ESG監管框架為集團的設備及系統的銷售增長做出了貢獻,並將繼續做出貢獻。 研發及創新能力,捕獲快速變化的市場需求 集團的研發及創新能力使其能夠快速回應市場需求,開發新設備及系統,幫助船東和造船商應對不斷演進的環保要求以及彼等的獨特需求。例如,集團的產品船舶廢氣淨化系統已經歷四代升級,每一代在脫硫效率方面均有所提升。集團船舶廢氣淨化系統的核心部件脫硫塔具有輕量化設計特點,可降低船舶的功耗。為縮短安裝時間,節省船東船舶運作中斷的時間和成本,集團已對產品進行模組化。匯舸環保位於上海及里斯本的研發團隊還利用各自的優勢合作建立不同研發階段的設備及系統及交換研發成就。兩個研發團隊各自均可獨立展開研發工作,對集團的創新戰略至關重要。 強大的全球服務網絡,服務多元優質的客戶群 匯舸環保位於上海的服務中心及中國附屬公司為國內及全球市場提供服務。集團位於新加坡的服務中心為東南亞市場提供服務。集團通過服務承包商提供全球服務,包括亞洲、歐洲、美洲及中東。匯舸環保的服務中心負責在集團的全球服務網絡提供客戶服務及技術指導,且其還進行營銷活動。通過全球服務網絡,集團為客戶提供從售前技術諮詢到售後維護的服務,已培育一個全球服務網絡。匯舸環保致力保持快速響應的溝通渠道,確保全天候確認並解決客戶反饋的問題。集團的客戶群現在遍佈多個國家及地區,包括亞洲、歐洲、美洲及中東,展示了匯舸環保的全球影響力和客戶對集團設備及系統的信任。 全方位的定制型船舶環境保護設備及系統 集團是擁有不僅涵蓋船舶脫硫系統、船舶節能裝置及船舶清潔能源供應系統,同時還提供涵蓋社會層面的海事服務(包括船舶內裝,以改善船員的工作及生活環境)的成套設備及系統的少數從業者之一。憑藉全面的產品組合,集團能夠按照客戶的獨特需求為彼等提供定制的設備及系統組合。集團定制化方法對客戶有利,因為其使集團能夠客制化設備及系統,從而滿足不同船舶的不同規格和技術要求。每套設備及系統均可進行定制,以符合個別的船舶類型、客戶需求、航綫及船舶登記,集團定制從理解客戶需求開始,到進行現場3D掃描建模,形成技術建議及圖紙,其後提交至船級社及客戶供審查和認證,最後進行採購、製造、安裝及調試。 強大的供應鏈管理能力及嚴格的質量控制 匯舸環保具備強大的供應鏈管理能力,該能力垂直整合集團設備及系統的所有關鍵組成部分。這進而亦確保了質量的控制。集團向國內外知名供應商採購零部件及原材料,包括海水泵,水質分析儀,煙氣分析儀,以及氮氣系統。匯舸環保的供應鏈能力使集團能夠對成本、質量及進度保持控制權,確保可靠及具成本效益的設備及系統開發及業務運營。集團已建立產品質量控制體系且集團的生產設施已從包括法國船級社及勞氏船級社在內的主要船級社獲得對船舶廢氣淨化系統及相關產品的工廠認證。集團的其他產品已獲得包括美國船級社、勞氏船級社、挪威船級社、法國船級社、日本海事學會及中國船級社在內的主要船級社的認證。匯舸環保採用「以銷定產」模式,使集團的生產計劃與銷售訂單量保持一致。此舉最大限度地減少了生產過剩和庫存過剩的風險。 上海匯舸環保科技集團股份有限公司

CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

資料摘要 全球發售詳情: 全球發售之股份數目 : 10,000,000股H股 香港發售股份數目 : 1,000,000股H股(可予重新分配) 國際發售股份數目 : 9,000,000股H股(可予重新分配) 最高發售價 : 每股H股39.8港元,另加1%的經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款視乎最終定價可予退還) 每手買賣單位 : 100 股H股 香港公開發售開始 : 2024年12月31日(星期二) 上午9時 香港公開發售結束 公佈股份配售和發售結果 : : 2025年1月6日(星期一) 中午12時 2025年1月8日(星期三) 預計上市日期 : 2025年1月9日(星期四) 股份代號 : 2613 所得款項用途: 經扣除就全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支後,按發售價為每股H股35.8港元(指示性發售價範圍的中位數)計算,公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約312.0百萬港元,並計劃作下列用途: - 約50.0%(或156.0百萬港元)將用於研發。

- 約15.0%(或46.8百萬港元)將用於潛在併購。

- 約15.0%(或46.8百萬港元)將用於投資在中國內地或東南亞設立生產設施。此外,亦會就生產設施採購製造及倉儲物流設備,並購置信息技術軟件和硬件。

- 約10.0%或31.2百萬港元將用於在國際上設立四間服務中心,包括亞洲、歐洲及中東。公司亦會升級服務中心。

- 約10.0%(或31.2百萬港元)將用作營運資金及一般企業用途。 此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表上海匯舸環保科技集團股份有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡︰ 博達浩華國際財經傳訊集團 馮嘉莉 +852 3150 6763 kelly.fung@h-advisors.global 楊冬梅 +86 150 2184 0493 may.yang@h-advisors.global 薛穎心 +852 3150 6782 bonnie.xue@h-advisors.global



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 环境, ESG, 海洋/近海, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network