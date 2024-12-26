中國營養品行業品牌商紐曼思公佈於香港主板上市計劃



香港, 2024年12月30日 - (亞太商訊) - 專營藻油DHA、益生菌、維生素、多維營養素及藻鈣產品的中國領先母嬰營養製成品營銷、銷售及分銷商紐曼思健康食品控股有限公司（"紐曼思"或"集團"），今日公佈在香港聯合交易所有限公司（"香港聯交所"）主板上市計劃的詳情。 集團擬發售合共250,000,000股股份，其中225,000,000股股份作國際發售（可予重新分配），25,000,000股股份作香港發售（可予重新分配）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份0.80港元至1.09港元。假設發售價為每股發售股份0.95港元（即指示性發售價範圍的中位數）及超額配股權未獲行使，經扣除就全球發售應付的包銷費及相關上市開支後後，預計全球發售所得款項淨額約為156.3百萬港元。 香港公開發售將於2024年12月30日（星期一）開始，並於2025年1月7日（星期二）正午結束。股份預期將於2025年1月10日（星期五）於香港聯交所主板掛牌買賣，股份代號為2530，每手買賣單位為8,000股股份。 財通國際融資有限公司的獨家保薦人及獨家整體協調人。財通國際證券有限公司及富華建業證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中國光大證券（香港）有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、富途證券國際（香港）有限公司、輝立證券（香港）有限公司、東吳證券國際經紀有限公司及眾宸證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 投資亮點 紮根母嬰營養品行業多年，擁穩健的市場定位及高度品牌認可 紐曼思早於2007年進軍中國母嬰營養品市場，為中國母嬰營養品行業藻油DHA分部的專屬品牌擁有人。集團以專屬品牌"紐曼思"及"紐曼斯"（Nemans）營銷營養品，滿足孕婦及產後婦女、嬰兒以至兒童不同階段的營養需求。集團憑藉在行業的悠久歷史及良好聲譽、產品質量優良加上完善且多元化的銷售及分銷網絡，使集團從競爭對手中脫穎而出，並持續保持競爭優勢，從而把握市場上不斷湧現的機遇。 紐曼思之業務穩步上升，收益由2021財政年度的約人民幣337.6百萬元增加至2023財政年度的約人民幣426.5百萬元；毛利率於2021至2023財政年度、以及2023及2024年6個月，維持穩定於70%以上。經調整純利[1]由2021財政年度的約人民幣130.4百萬元增加至2023財政年度的約人民幣172.3百萬元，升幅達32%。根據弗若斯特沙利文諮詢報告，集團在2023財政年度於中國藻油DHA市場的零售銷售值，無論是與中國市場國際及國內藻油DHA品牌相比，還是僅與國內藻油DHA品牌比較，均位居首位。 憑藉藻油DHA產品的成功，集團持續推廣其專屬品牌下的其他營養品（如益生菌、維生素、多維營養素及藻鈣產品），以滿足消費者的不同需求和消費偏好。多年來，集團榮獲包括2021天貓雙11全球狂歡節的"增長引擎獎"、"2022年度天貓嬰童食品行業獎 - 年度超級單品獎 - 年度寶寶營養品"及"2023財年天貓國際品類冠軍營"在內的各種獎項，彰顯其營養品深受市場認可。 多元銷售渠道，擴大市場滲透 紐曼思在中國擁有多元化且覆蓋線上及線下渠道的銷售及分銷網絡。集團的線上銷售渠道包括在中國流行的網購平台，而鑑於近年來電子商務日益普及加上消費者對網上資訊的依賴，集團亦會透過線上銷售渠道提供資訊及宣傳其營養品與品牌。於2021財政年度、2022財政年度、2023財政年度及2024年6個月，線上銷售渠道的收益占相應年度╱期間的收益分別64.1%、66.3%、73.0%及80.7%。於往績期間，集團有絕大部分的收益來自網購平台，包括淘寶、抖音及京東。 線下銷售渠道方面，於2024年6月30日，集團委聘了17名地區分銷商於中國各地銷售及分銷產品。集團的產品藉助該等地區分銷商的下游銷售渠道，如藥房、母嬰產品店、產後護理中心、零售店及其次級分銷商，滲透入中國各地的市場。集團亦定期對各分銷商進行管理、監察並培訓，確保他們熟知集團的營養品。該等線下銷售渠道佈局，令集團的產品得以覆蓋中國多地，並加速進入中國各主要城市的步伐。 集團相信，其在中國的多元化銷售及分銷網絡賦予集團堅實的基礎，以利於進一步擴大產品銷售，並提高產品及品牌的市場認可度。同時，該等多元化的銷售及分銷網絡亦有助集團降低在任何當地市場的集中風險。 策略性地選擇主要原材料海外供應商，提升市場信心 紐曼思相信，維持營養品所用原材料的質量及安全是成功的關鍵。因此，集團透過策略性地選擇營養品的主要原材料海外供應商，維護及保持產品質量。具體而言，集團嚴格要求藻油DHA成品供應商使用全球藻油DHA市場的領導者帝斯曼集團[2]供應的主要原材料，及要求所有益生菌產品的供應商使用益生菌原材料供應商[3]供應的原材料。根據弗若斯特沙利文諮詢報告，使用國際一流原材料的產品備受中國母嬰營養品行業的消費者歡迎。因此，集團這一策略有助保證其產品質量、提升消費者信心，從而維護及提高集團的聲譽。 集團對產品品質的堅持亦備受行業肯定。集團榮獲由寶寶樹（中國孕產婦及嬰兒社區平台）頒發的"Babytree寶寶樹金樹獎 - 2020年度優質國民品牌獎"，由CBME孕嬰童展頒發的"CBME 2020感恩同行共生未來 - 榮耀品牌夥伴獎"及由育兒網（一家中國育兒網站）頒發的"2021年度育兒網橙品清單媽媽口碑之選 - 寶寶用品年度人氣營養品"。集團亦於2019年至2021年連續三年獲得由母嬰行業觀察及櫻桃大賞評委會頒發的"櫻桃大賞 - 年度嬰幼兒營養品品牌最佳表現力大獎"及於2022年獲得"第八屆櫻桃大賞 - 年度嬰幼兒營養品品牌傑出表現力大獎"；並於2023年，再次榮獲"天貓國際母嬰行業紫曜雷霆獎"。 管理團隊經驗豐富，確保業務可持續發展 紐曼思由一支經驗豐富及盡忠職守的管理團隊帶領，團隊具備有關中國營養品市場的豐富經驗及淵博知識。集團的主席、行政總裁及執行董事王平先生於企業營運及管理方面擁有超過20年經驗，自集團成立以來一直管理本集團。而負責集團整體營運及管理的安勇先生，曾任澳美澳乳業總經理，擁有超過17年的食品行業。同時，集團的其他高級管理層成員於營養品行業擁有多年經驗或具備相關的管理和財務專長，令集團得以制定及實施適當的業務策略，快速應對中國營養品市場瞬息萬變的市場環境及需求，有助集團實現可持續增長。 業務策略 紐曼思的業務目標是實現可持續增長、提高市場份額及鞏固集團在中國營養品市場的市場地位。為進一步實現該等目標，集團計劃採取以下策略： 透過多種方法增加營銷投入，提升集團品牌知名度 紐曼思相信，成功的品牌建設是業務發展的關鍵。集團已經將"紐曼思"及"紐曼斯"（英文名稱為"Nemans"）發展為在中國獲高度認可的品牌。自2007年首次對出DHA產品以來，集團的營銷、銷售及分銷主要集中於中國的一線、新一線及二線城市，但廣東省、江蘇省、山東省、浙江省及安徽省的若干三、四線城市（如汕頭、江門、揭陽、湛江、肇慶、潮州、清遠等）（"選定城市"）的營養品行業亦存在巨大潛力和機遇。 根據弗若斯特沙利文諮詢報告，選定城市的營養品市場總規模2018至2023年複合年增長率約為28.6%，預期至2028年複合年增長率將達19.9%；其年度人均可支配收入約為人民幣25,000元至人民幣68,000元，與該等省份的一、二線城市有或多或少的重迭區間；由於業內領先品牌歷來集中在中國的一線、新一線及二線城市進行營銷及銷售，選定城市的市場競爭亦較小。有見及此，為進一步推廣產品、提升品牌知名度及形象，並加強尤其是對現有銷售及分銷網絡尚未覆蓋或覆蓋不足的較低發展地區的滲透力，集團擬透過不同的方式加強市場營銷工作，進一步擴大銷售及分銷網絡，提高線上及線下渠道的銷售額。對於線上渠道，集團將在社交媒體平台及網購平台進行網上營銷以及推廣其品牌及產品。而針對線下渠道，集團將擴大線下銷售網絡、舉辦及參與會議、大型貿易展覽會及業界活動。集團已計劃於未來三年各年底前舉辦約15至20場會議。 在香港推廣集團的產品，並將銷售網絡擴展到當地 根據弗若斯特沙利文諮詢報告，鑑於在中國母嬰營養品行業，使用進口原材料的產品頗受客戶青睞，國內品牌在香港開設辦事處和商店，應可進一步加強其進口原材料和海外加工的產品在客戶心中的形象及印象，而在香港銷售的營養品亦被中國消費者認為更值得信賴和可靠。因此，集團計劃透過在香港推廣其產品，並將銷售網絡延伸至當地，進一步加強其品牌形象。 為此，集團擬在香港中環一個購物中心設立一家零售店；加之其藻油DHA及益生菌產品使用國際供應商提供的主要原材料，集團相信，有關策略可進一步加強集團品牌的國際元素。同時，集團計劃聘請設於香港的獨立營銷代理，在香港為集團的產品開展一系列的促銷活動。有關營銷及推廣服務將包括：電視廣告、戶外平面廣告、開幕活動管理、贊助管理、數字平台策略性推廣，及在嬰童展和其他巡迴展覽中進行推廣。集團亦擬於香港設立一個辦事處及倉庫，以支持集團當地零售店運作及產品分銷。 所得款項用途 項目 約 向着名且受歡迎的KOL購買營銷及推廣服務 34.5% 購買電商公司的品牌營銷及推廣產品 22.0% 參與會議及大型貿易展覽會及業界活動 7.0% 在香港中環一座購物中心設立零售店 12.6% 聘請香港的獨立營銷代理 18.0% 在香港設立辦事處及倉庫 5.9%

關於紐曼思健康食品控股有限公司 紐曼思健康食品控股有限公司是一家專注於高品質藻油DHA、益生菌、維生素、多維營養素及藻鈣產品的中國領先營養製成品營銷、銷售及分銷商。作為中國母嬰營養品行業藻油DHA分部的專利品牌擁有人，集團旗下兩大核心品牌"紐曼思"及"紐曼斯"（Nemans），透過多元化的銷售及分銷網絡，為中國消費者提供優質的健康及營養解決方案。根據弗若斯特沙利文諮詢報告，集團在2023財政年度於中國藻油DHA市場的零售銷售值，無論是與中國市場國際及國內藻油DHA品牌相比，還是僅與國內藻油DHA品牌比較，均位居首位。此外，在使用海外供應商供應的藻油DHA原材料的中國前五大母嬰藻油DHA國內品牌中（總計市佔率達62.3%），集團的零售銷售值高居榜首。 如欲了解更多，請訪問集團官方網站：https://www.numans.cc/ [1] 經調整純利（非香港財務報告準則計量）的定義為加回上市開支的經調整年╱期內純利。

[2] 根據弗若斯特沙利文諮詢報告，帝斯曼集團被視為中國藻油DHA市場的領導者，按產量及價值計算，於2023年製造中國藻油DHA市場超過40%的原材料及成品。

[3] 根據弗若斯特沙利文諮詢報告，該供貨商於2023年為中國最大益生菌原材料供貨商之一，占當年中國益生菌原材料供應市場總收益約35%。



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