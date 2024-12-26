全球首個組裝合成可快速建造高規格負壓隔離病房完成歷史任務



香港, 2024年12月30日 - (亞太商訊) - 香港醫療工程業界一直積極響應香港特別行政區政府推動先進科技建築法，以實現高效建築。業界於2020年採用先進的「組裝合成」（MiC）建造技術，配以「機電裝備合成法」（MiMEP），成功建造全球首個組裝合成可快速建造的高規格負壓隔離病房的模組。該模組早在2020年第一波疫情開始被徵用作抗疫用途。疫後負壓隔離病房的模組被轉送到九龍灣建造業零碳天地作為期約兩年的公眾展覽，以推廣組裝合成建築法。模組於2025年完成公眾展覽後，部分組件將會被回收，作進一步研究等用途。此項目展現了創新工程技術在用於公共衛生方面的巨大潛力，並為模組化設計傳染病隔離設施的技術奠定了堅實的基礎。 香港工程業界過去一直群策群力，運用嶄新思維和技術，為對抗新冠疫情出一分力。由設計草圖到落成項目，業界僅用了四個月的時間，於2020年5月成功打造出媲美醫院規格的負壓隔離病房，並成為全球首例，及後此設計方案更被譽為「港版火神山」。此設施設計展現了香港工程界的專業能力、創新精神以及在危機時刻的快速應變能力，更為全球應對這類事件提供了重要的參考範例。 該項目採用先進的MiC建造技術，配以MiMEP兩種高效建築方法相輔相成，共同提高建築效率，讓整個建造周期僅需約一個月的時間。MiC技術允許近八成的工序在工廠預製完成，再運送至現場快速組裝和調試，顯著縮短了在工地的建造時間，並確保了工程質量和可持續性。經嚴格的通風測試驗證，這些病房能提供高效的負壓隔離環境，有效阻斷高傳染性病毒粒子經空氣的傳播。隔離病房設計的特點是不需外置大量風喉等的中央空調系統支援，以 MiMEP 內藏的通風空調自給自足形成所需的空氣流向設計，得以有效控制感染。因應香港寸金尺土的情況，須設計出能在狹小空間建成的項目，這個「高度濃縮設計」在當時來說是全球首例。 香港工程師學會前會長、英國屋宇裝備工程師學會前副會長、英國醫療工程學會香港分會主席源栢樑教授、工程師表示：「當年受到國家『火神山』項目的啟發，開始構思如何在有限的空間內建成高規格的隔離病房，要有雙門連鎖控制，以達至精準控制氣流走向，為了便於運輸，因此以標準貨櫃箱體積為藍本而設計，是其中一個理想的選項。結合MiC和MiMEP兩種建築方法，可實現病房自給自足的通風空調設計，以及透過較小的機電模組連接每間病房供電，這項創新設計亦成為當時的全球首例。」源教授在其時亦分享了這設計給各工程同業，合作建設更多合適的隔離設施。 源教授補充：「組裝合成高規格負壓隔離病房的成功，證明了工程創新在應對公共衛生挑戰中的重要作用。該項目已完成其歷史任務，但這並非終點，我期望透過這次成功的經驗，更好地響應政府以此新穎的高效建築方法，建造更多先進的建築項目，並鼓勵香港更多工程師投身創科創新行列，攜手演譯及說好香港工程故事。」 香港工程師學會前會長、英國屋宇裝備工程師學會前副會長、英國醫療工程學會香港分會主席源栢樑教

授、工程師衷心感謝工程業界的鼎力支持，群策群力於2020年採用先進的「组裝合成」（MiC）建造技

術，配以「機電裝備合成法」（MiMEP），成功建造全球首個组裝合成可快速建造的高規格負壓隔離病

房的模组，成就香港工程界的創舉。 此組裝合成高規格負壓隔離病房的設計特點是不需外置大量風喉等的中央空調系統支援，以「機電裝備

合成法」（MiMEP）內藏的通風空調自給自足形成所需的空氣流向設計，得以有效控制感染。圖示香港

工程師學會前會長、英國屋宇裝備工程師學會前副會長、英國醫療工程學會香港分會主席源栢樑教授、

工程師進行煙霧測試，顯示空氣只會單向流入病房，或經通風系統被抽走。 經嚴格的通風測試驗證，此組裝合成高規格負壓隔離病房能提供高質量的負壓隔離環境，有效阻斷高

傳染性粒子經空氣的傳播。 疫後高規格負壓隔離病房的模組被轉送到九龍灣建造業零碳天地作為期約兩年的公眾展覽，以推廣組裝

合成建築法。模組於2025年完成公眾展覽後，部分組件將會被回收，作進一步研究等用途。 此組裝合成高規格負壓隔離病房除了在出入口安裝雙重門控制氣流之外，亦設有紫外光消毒雙重門傳遞

箱，方便病人隨時接收房外物資的同時，盡量減少醫護人員進出病房的次數，降低病毒傳播的風險。 此組裝合成高規格負壓隔離病房的設計特點是不需外置大量風喉等的中央空調系統支援，以「機電裝備

合成法」（MiMEP）內藏的通風空調自給自足形成所需的空氣流向設計，即空氣只會流入病房，不會從

病房流出，得以有效控制感染。 此組裝合成高規格負壓隔離病房的設計特點是不需外置大量風喉等的中央空調系統支援，以「機電裝備

合成法」（MiMEP）內藏的通風空調自給自足形成所需的空氣流向設計，即空氣只會流入病房，不會從

病房流出，得以有效控制感染。 關於源栢樑教授、工程師 源栢樑教授、工程師是一位專業工程師，他為香港醫療工程界服務四十年。早年在香港政府部門任職期間，源教授、工程師開始參與醫院的建造、營運和維護。目前，他在公營醫療機構負責監督醫院的工程設施設計及管理。他亦帶領環境及能源可持續發展方面的工作，涵蓋本港現有醫院、新建及擴建醫院項目。 在對抗新冠肺炎疫情方面，他憑藉多年有關研究及設計和建設醫院通風系統設施的經驗，適時創新設計及改建醫院內病房為負壓病房包括亞博館社區治療設施，以應付公共醫療對隔離設施的急切需求。抗疫其間源教授更擔當政府「食肆換氣量規定工作小組」主席，在短短幾個月內為逾 18,000 家食肆改善通風，為社區的疫情防控帶來莫大裨益。他早年亦受世界衛生組織及聯合國項目事務邀請擔任專家顧問，數度到印尼為當地公立醫院建造隔離病房給予工程技術指導。 源教授、工程師為「香港工程師學會」前任會長，現任香港「工程師註冊管理局」主席，「英國醫療工程學會」香港分會主席，以及「英國屋宇裝備工程師學會」前任副會長。源教授、工程師於二零二三年再度獲選為「國際工程技術士協定」副主席，並同時當選出任「首爾協議」主席，亦成為「國際工程聯盟」執委會成員。源教授、工程師積極參與全球各個國際工程專業組織及平台工作，為鞏固工程專業水平及推動工程界有更廣泛流動性作出不少貢獻，獲 「英國能源學會」頒授榮譽院士、及「英國醫療工程學會」終身成就奬，最近更獲得「英國屋宇裝備工程師學會」授予學會最高榮譽的金奬奬章，他亦已作為委員服務了「中國醫院協會」醫院建設分會接近二十年。在二零二零年，源教授獲香港特別行政區頒授「行政長官社會服務獎狀」，以表彰他於對抗新冠疫情所作出的傑出貢獻。



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