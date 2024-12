Monday, 30 December 2024, 12:22 HKT/SGT Share: 順豐控股:把握物流行業發展紅利 以人為本打造新質生產力

香港, 2024年12月30日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,亞洲物流龍頭順豐控股(6936.HK)在以人為本的企業文化指導下,依託強有力的組織和戰略執行機制,通過優化管理、技術創新、多網融通、營運模式變革等措施,持續提高經營效率,增厚盈利能力,在降本增效方面始終走在行業前列。 年內,交通運輸部、國家發展改革委聯合印發《交通物流降本提質增效行動計劃》的通知,從國家層面擬通過進一步降本增效來振興中國物流運輸行業的戰略和決心,釋放重大利好。 戰略優勢,增強企業凝聚力與美譽度 在順豐控股31年的發展征程中,戰略先行保證了企業的革新力,建立科學的實施管理體系並全面推動,有的放矢地提升組織能力,加速戰略執行與業績提升。 順豐的管理團隊,帶領順豐控股完成了短期內具有挑戰但長期內具有巨大效益的變革。通過在國內和國際上堅定執行增長策略、戰略收購及合作夥伴關係,公司發展成為亞洲最大的綜合物流服務提供商。同時,憑藉豐富的本土和國際經驗,管理團隊多元化的背景亦創造了一種包容的學習和合作文化,幫助公司吸引了眾多頂尖人才。 對順豐控股而言,以人為本的企業文化對內可促進公司可持續增長,對外則促進與客戶建立更緊密的關係。公司大力培養收派員團隊,為其提供有行業競爭力的薪酬和福利待遇、持續的培訓和上升通道,讓他們得到應有的支持和關懷,並將同樣的熱情和溫暖傳遞給客戶。公司已連續八年獲《財富》雜誌評為最受讚賞的中國公司之一,成為唯一一家獲此國際殊榮的物流服務提供商。 運營管控能力卓越,擴大規模經濟效應 基於直營、綜合物流能力和獨立第三方的業務模式,順豐控股建立了強大的運營管控能力,不斷提高對全鏈條的可視性,進行資源的靈活分配,使其具有行業領先的競爭優勢,在有效提高效率的同時保持較低的成本,形成規模經濟。 為在整個運營過程中提高運營效率並降低成本,順豐控股運用多種方式來提高生產力,同時專注於多網融通和運營效率提升。隨著能力和服務不斷發展,公司能夠不斷識別更多的協同領域,以提高運營效率,帶來可持續的盈利增長,2021年至2023年歸母淨利潤複合年增長率達31.9%。 此外,為推進多網融通,順豐控股計劃繼續實施統一的物流網絡規劃,整合多個物流網絡的相關資源,以創建一個高度融合物流網絡,這將提高資源利用率,避免重複投資建設並增強規模經濟效應。特別是,公司將通過進一步優化設施的利用率並採用創新的運營模式,專注於提高在攬收、中轉、運輸、配送等各環節的能力和效率,以及通過增加數字化管理舉措和優化激勵計劃,進一步提升人員管理效率。 多項深有裨益的降本增效舉措,令順豐控股獲得了可觀的業務規模、業績增長及盈利能力,形成新質生產力。存量與增量政策協同作用下,其高質量可持續發展的經營基礎正不斷鞏固,未來有望呈現一個更深度國際化的標杆物流企業。 近期公司宣佈獲調入滬港通及深港通下的標的證券名單,已於12月23日生效。隨著公司H股調入滬、深港通名單,內地投資者投資門檻得到降低,有望提升公司H股的交易流動性,利好公司H股的股價表現。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network