錨定高質量可持續增長路線 順豐控股構築長期主義價值底色

香港, 2024年12月26日 - (亞太商訊) - 據信報報道，受惠於美聯儲降息、港交所一系列改革及國家多項支持性政策等多重利好因素，港股市場流動性增強，投資者情緒改善，帶動IPO活動熱度回升。2024年前11個月，共有60家企業在港IPO，集資總額約725億港元，排名全球第四。

11月27日，順豐控股（6936.HK）以58.3億港元的集資總額位完成「A+H」兩地上市的，並進一步豐富了公司資本版圖，通過海外股權融資平台的建立，公司加速推進國際化佈局，追求業務高質量增長。

增速高於行業，核心業務與新業務相得益彰

在31年的發展歷程中，順豐控股通過前瞻性戰略佈局，不斷通過差異化定位進行發展，於亞洲物流行業的龍頭地位持續鞏固。度過資本支出高峰期後，公司的價值成長曲線也迎來躍升。

戰略方面，順豐控股將自身定位為綜合物流服務提供商，一直秉持著成為全球物流行業領導者的願景，持續以高品質服務滿足客戶多元化業務需求，逐步擴大在亞洲本土市場的業務範圍並提升全球影響力，發展路徑清晰且特色鮮明。

憑藉市場領導地位，近年來，順豐控股抓住亞洲最具吸引力的增長機會，圍繞可持續健康發展的經營基調，實現了高於行業的增速。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年至2023年收入增長計，其是全球四大綜合物流服務提供商中增長最快的公司，也是唯一一家立足於全球最大且增長最快的亞洲市場的綜合物流公司。

同時，順豐控股的核心業務穩健增長，各業務板塊亦協同發展，多元增長模式已經確立。時效快遞作為旗艦產品，根據弗若斯特沙利文報告，2023年在中國的市場份額高達63.9%。新業務規模亦持續增長，實現盈虧平衡，並且利潤持續改善。根據公司招股書，按2023年收入計，同城即時配送及端到端供應鏈解決方案兩大細分業務板塊在中國的市場份額分別為13.8%及3.2%，佔據領先地位，未來有望進一步增厚盈利。

現金流強勁，積極派息提升投資吸引力

無論從短期還是中長期來看，順豐控股都具備較好的確定性與成長性。根據公司最新公佈的11月快遞物流業務經營簡報來看，2024年11月合計營收為人民幣251.96億元，同比增長6.73%，其中速運物流業務收入同比增長2.45%，供應鏈及國際業務收入同比增長21.65%，連續5個月增速超20%，可見其短期收入穩增。未來，中長期來看，伴隨鄂州樞紐等基礎設施的賦能，供應鏈及國際業務料將打開更多空間，高質量可持續發展勢頭良好。

通過採取多網融通降本及營運模式變革等行之有效的降本增效措施，以及加快國際擴展，順豐控股為其全球化發展打下了穩固的基礎。根據公司招股書，於2023年及2024年上半年，公司經營活動產生的現金淨額分別約人民幣265.70億元、137.22億元，期末現金及現金等價物約人民幣404.48億元、325.16億元。

鑒於公司未來五年現金分紅比例將在2023年度35%的基礎上穩步提高，且2024年中期派息率升至40%已落到實處，表明順豐控股對其未來發展充滿信心。公司國內業務競爭力持續夯實，供應鏈及國際業務第二增長曲線優勢明顯，同時堅持精益化資源規劃和成本管控，在增長與規模效益雙提升的良性循環下，將創造更好的投資回報。

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