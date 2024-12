Monday, 23 December 2024, 18:31 HKT/SGT Share:

來源 Hunlicar Group Limited 亨利加集團舉辦更名誌慶暨香港交易所中午開市儀式 - 煥新形象啟新篇 聚焦家辦展多元化決心

香港, 2024年12月23日 - (亞太商訊) - 亨利加集團有限公司(下稱「亨利加集團」、「本公司」;連同其附屬公司統稱「本集團」;香港聯交所上市編號:3638.HK)早於2024年11月8日,正式公告更名為「亨利加集團有限公司」,英文名為「Hunlicar Group Limited」,並於今日(23日)欣然宣佈,為慶祝集團成功更名並邁向新里程,在香港交易所舉辦更名誌慶暨香港交易所中午開市敲鑼儀式。 今日(23日),多位重量級來賓蒞臨活動現場,與亨利加集團共同慶祝更名成功,亦表達對本集團新興業務發展藍圖之期待,充分體現各界對本集團之多元發展的高度認可,公司董事會成員及高級管理層,以及成員公司的管理層代表亦出席此活動,與來賓共同見證這一重要時刻。 亨利加集團有限公司董事會成員、高級管理層以及成員公司

的管理層一同參與於香港交易所舉行的中午開市敲鑼儀式 亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生 亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生在開市儀式上致辭,感謝各位股東、合作夥伴及員工一同參與此儀式,並見證本集團以全新面貌邁向新里程,逐步實現「致力於成為全球領先的金融和科技企業」的發展願景。近來,亨利加集團積極求變,不但重塑業務架構及擴張版圖,更將重點轉向更具增長潛力的業務上,包括家族辦公室、資產管理等的領域。 致辭結束後,張主席敲響開市銅鑼,為亨利加集團新篇章揭開序幕。是次更名誌慶成功舉辦,充分展現亨利加集團聚焦核心業務及推動多元化發展業務之決心,彰顯未來進一步發展的潛力。本集團的成績得益於敏銳的政策洞察力、前瞻性的多元化戰略佈局、強勁的專業實力,以及每一位集團成員的辛勤奉獻。同時,本集團亦通過舉辦一系列活動促進業務領域間的交流與進步,包括家族辦公室業務,為香港金融市場添磚加瓦,展現卓越社會責任擔當。未來,本集團將繼續鞏固業務基礎,持續關注市場動態並果斷作出戰略部署,以實現「金融+科技」雙輪驅動的可持續發展模式,創造業務新價值。 亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生表示:「我們非常高興舉辦此次更名誌慶暨香港交易所中午開市儀式,邀請到眾多行業代表及嘉賓到場與我們一同分享喜悅。受惠於家辦利好政策,我們的家族辦公室業務多項舉措已順利落地,並取得實質進展。展望未來,我們將不忘初心,繼續踐行多元化發展戰略,為股東、投資者及客戶創造長久價值。」 有關亨利加集團有限公司(股份代號:3638.HK)

亨利加集團有限公司(股份代號:3638.HK)是一家專注於金融和科技領域的多元化企業,業務涵蓋綜合金融及專業服務,電子產品貿易、食品供應鏈及生命科技等領域,形成「金融+科技」雙輪驅動的可持續發展模式。 本集團的金融業務網絡更已遍及大中華及亞太地區,成員公司家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢,與全球首屈一指的金融服務機構合作,提供資產管理、財富傳承、金融信貸及專業服務綜合解決方案。本集團成員是證監會核准的持牌法團、同時擁有保監局的保險中介人牌照、積金局的強積金中介人牌照、以及放債人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台,為客戶提供全方位的金融及專業服務。



