亨利加集團舉辦更名誌慶暨香港交易所中午開市儀式

香港, 2024年12月23日 - (亞太商訊) - 亨利加集團有限公司（下稱「亨利加集團」、「本公司」；連同其附屬公司統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：3638.HK）早於2024年11月8日，正式公告更名為「亨利加集團有限公司」，英文名為「Hunlicar Group Limited」，並於今日（23日）欣然宣佈，為慶祝集團成功更名並邁向新里程，在香港交易所舉辦更名誌慶暨香港交易所中午開市敲鑼儀式。

今日（23日），多位重量級來賓蒞臨活動現場，與亨利加集團共同慶祝更名成功，亦表達對本集團新興業務發展藍圖之期待，充分體現各界對本集團之多元發展的高度認可，公司董事會成員及高級管理層，以及成員公司的管理層代表亦出席此活動，與來賓共同見證這一重要時刻。

亨利加集團有限公司董事會成員、高級管理層以及成員公司

的管理層一同參與於香港交易所舉行的中午開市敲鑼儀式 亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生

亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生在開市儀式上致辭，感謝各位股東、合作夥伴及員工一同參與此儀式，並見證本集團以全新面貌邁向新里程，逐步實現「致力於成為全球領先的金融和科技企業」的發展願景。近來，亨利加集團積極求變，不但重塑業務架構及擴張版圖，更將重點轉向更具增長潛力的業務上，包括家族辦公室、資產管理等的領域。

致辭結束後，張主席敲響開市銅鑼，為亨利加集團新篇章揭開序幕。是次更名誌慶成功舉辦，充分展現亨利加集團聚焦核心業務及推動多元化發展業務之決心，彰顯未來進一步發展的潛力。本集團的成績得益於敏銳的政策洞察力、前瞻性的多元化戰略佈局、強勁的專業實力，以及每一位集團成員的辛勤奉獻。同時，本集團亦通過舉辦一系列活動促進業務領域間的交流與進步，包括家族辦公室業務，為香港金融市場添磚加瓦，展現卓越社會責任擔當。未來，本集團將繼續鞏固業務基礎，持續關注市場動態並果斷作出戰略部署，以實現「金融+科技」雙輪驅動的可持續發展模式，創造業務新價值。

亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生表示：「我們非常高興舉辦此次更名誌慶暨香港交易所中午開市儀式，邀請到眾多行業代表及嘉賓到場與我們一同分享喜悅。受惠於家辦利好政策，我們的家族辦公室業務多項舉措已順利落地，並取得實質進展。展望未來，我們將不忘初心，繼續踐行多元化發展戰略，為股東、投資者及客戶創造長久價值。」

有關亨利加集團有限公司（股份代號：3638.HK）

亨利加集團有限公司（股份代號:3638.HK）是一家專注於金融和科技領域的多元化企業，業務涵蓋綜合金融及專業服務，電子產品貿易、食品供應鏈及生命科技等領域，形成「金融+科技」雙輪驅動的可持續發展模式。

本集團的金融業務網絡更已遍及大中華及亞太地區，成員公司家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢，與全球首屈一指的金融服務機構合作，提供資產管理、財富傳承、金融信貸及專業服務綜合解決方案。本集團成員是證監會核准的持牌法團、同時擁有保監局的保險中介人牌照、積金局的強積金中介人牌照、以及放債人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台，為客戶提供全方位的金融及專業服務。

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