名古屋, 2024年12月23日 - (亞太商訊) - TechGALA——名古屋首個大型初創企業活動，即將來臨！2025年2月4日至6日，TechGALA將敞開大門，與世界分享名古屋的創新商業文化與生態系統。請繼續閱讀，了解這場令人振奮的活動詳情！

TechGALA的主要活動將在中日會館和會議中心舉行，但部分活動將分散於榮及鶴舞附近的其他多個地點，包括名古屋創新者車庫和全新的STATION Ai校區。請參閱以下地圖了解更多詳情：

活動將邀請近百位講者，包括東京大學未來倡議研究所的江森清太教授、未來學家彼得·斯溫、豐田汽車公司首席永續發展官大塚由美，以及藝術家/作家/非建築師/變裝皇后Vivienne Sato。

除了來自商業及學術界的講者，知名企業與金融機構的代表也將以贊助商身份出席。豐田互聯公司、三菱UFJ銀行、Google雲端服務和JR中央公司只是其中一些重量級參與者的名字。

我們的所有講者、大使以及來自企業界的代表，將以自身的經驗和專業知識，結合名古屋以及整個日本的獨特條件進行分享。正如Sound Diplomacy的Jett Glozier所說：「我很高興能在名古屋的TechGALA發表演講，並主持名為‘未來的城市將成為烏托邦還是反烏托邦？’的討論小組。基於我在Sound Diplomacy從事音樂、文化、城市政策及城市再生的經驗，我期待探索這些元素如何塑造可持續且包容的城市景觀。我特別希望了解這些想法如何應對日本城市所面臨的獨特挑戰。」

但講者並非TechGALA的唯一亮點——我們還將在這充實的兩天中舉辦一系列活動。2月5日下午，中日會館將舉行TechGALA全球初創企業展示比賽，初創企業將爭奪百萬日元獎金。

參賽者將以英文介紹他們的早期企業，涵蓋五個主題之一：移動性、可持續環境、材料、生命科學和先進技術。他們將接受我們尊敬的評審小組的評價。

來自世界各地的16名決賽選手將展示他們對更美好未來的願景：

1. Phenikaa-X JSC (越南): https://phenikaa-x.com/

2. Autopass Inc (台灣): https://www.autopass.xyz/

3. DeviceTotal (新加坡): Portal.DeviceTotal.com

4. Onoma AI (韓國): https://tootoon.ai/en

5. Smartsound Corporation (韓國): https://www.youtube.com/watch?v=p_KiBuCh350

6. Acompany (日本): https://acompany.tech/service/autoprivacy/datacleanroom

7. Map IV (日本): https://www.map4.jp/solutions/

8. JOYCLE (日本): https://joycle.net/#service

9. AC Biode (日本): https://acbiode.com/plastalyst/

10. Human Life Cord (日本): https://humanlifecord.com/

11. Baobab, Inc (日本): https://baobab-trees.com/en

12. Preferred Computational Chemistry (日本): https://matlantis.com/ja/

13. Choira Musictech (印度): https://choira.io/

14. IANUS Simulation (德國): https://ianus-simulation.de/en/stroemungsraum/

15. FAIRMAT (法國): https://www.fairmat.tech/

16. Spornado (加拿大): https://spornadosampler.com/about-us/about-us-spornado-system/

還沒有完整的提案但仍想參與？我們計劃中的一個最令人興奮的活動，是與開放式創新合作夥伴進行的「快速約會」風格的商業配對活動。16家企業合作夥伴將全天出席，為參與者提供短暫的介紹性會面。不管您是推銷商業計劃、為中小企業尋求資金，還是尋求導師指導，這都是一個絕佳的機會。

此活動僅對「商務通行證」持有者開放；但如果您希望進行更深入的會議，TechGALA「高級通行證」票包含了一項禮賓服務，可協助安排這些會議——以及其他眾多好處！

高級通行證與我們所有其他票券一樣，享有早鳥折扣；1月4日前可享8折優惠。請務必點擊以下鏈接，訪問我們的官網購票，以免錯過！

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