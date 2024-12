Friday, 20 December 2024, 18:12 HKT/SGT Share:

來源 Trio AI Trio AI 建立人工智能超級計算(AISC)卓越夥伴生態格局 - 與香港電訊簽署諒解備忘錄建立策略夥伴關係

- 與沐曦共創強大夥伴關係

- 構建以中國GPU科技為核心的萬卡擴展性算力平台

- 緩解大模型行業「算力荒」助力企業數碼轉型洞察AI先機

香港, 2024年12月20日 - (亞太商訊) - 擁有逾千卡算力平台、亞洲領先人工智能(AI)基礎設施服務供應商 Trio AI 持續豐富區內科技應用與生態系統,日前宣佈與香港電訊有限公司(「香港電訊」)簽署諒解備忘錄(「備忘錄」),透過雙方的業務網絡和專業知識,探索人工智能超級計算(Artificial Intelligence Super Computing, AISC)解決方案的機遇。此外,Trio AI 與沐曦(METAX)攜手建立深度合作,取用由沐曦(METAX) 芯片所支援的人工智能(AI)相關運算資源,引進更多元化的雲端服務,有助企業客戶在數碼轉型中發揮最大潛力,推動香港發展成為國際創新科技中心方面邁出了重要一步,為大模型訓練提供了算力解决方案。 在 AI 算力迅猛發展的人工智能時代,GPU 作為並行計算的主要組成部份,市場正在快速成長。Verified Market Research1 數據顯示,2021 年全球 GPU 芯片市場規模為 335 億美元,預計 2030 年將增長至 4774 億美元,2022-2030 年的 CAGR 為 33.3%,GPU 市場呈現出強勁增長態勢。 2024 年 12 月 11 日,Trio AI 行政總裁鍾偉强博士及香港電訊商業客戶業務產品市務及方案顧問部高級副總裁鍾偉康先生,在 Valuetronics 執行董事周國傑先生及香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆先生見證下簽署諒解備忘錄。雙方將在備忘錄合作框架下,探索在香港、大灣區及東南亞地區轉售、市場推廣和宣傳 AISC 解決方案的機會。 Trio AI 行政總裁鍾偉强博士表示:「人工智能將徹底改變所有行業,推動前所未有的創新、效率和增長。無論是物流、創意、醫療、金融、製造還是零售行業,AI 正在賦能各企業解決複雜問題、優化營運及開創新機遇。我們在 8 月 23 日上線及運營香港首個千卡算力集群,未來將持續擴大投資,具備萬卡擴展性。我們感謝香港電訊的支持,建立策略夥伴關係,讓我們共同期待未來在 AI 領域的更多成就,與我們的夥伴攜手推動香港的科技創新。」 香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆先生表示:「作為可靠的企業科技解決方案提供者,香港電訊致力於發掘企業AI的潛力,並加速其在大灣區企業的應用。我們與Trio AI的策略夥伴關係擴大了高效能運算服務的可及性,惠及更廣泛的企業和機構,以應對由AI帶動的日益增長的超級運算需求,同時促進創新並提高各行業的營運效率。透過香港電訊的 AI Superhighway作為基礎,我們提供超高速2和超低時延3的網絡連接,將 Trio AI 的 1024-GPU 算力集群與本地企業和機構的數據中心緊密連接。」 捉緊 AISC 在香港、大灣區及東南亞的機遇 未來兩年,Trio AI 將與香港電訊緊密合作,識別、開發和落實 AISC 解決方案的行銷策略。此次合作還將專注於多品牌 GPU 管理和 AI 專業服務,憑藉 Trio AI 的 AIDC 平台管理軟件及其 AI 專業服務團隊,為客戶提供優質 AI 解決方案和營運體驗。此外,雙方將探索如何利用 Trio AI 的 AI 算力和伺服器,為香港客戶提供高質量的 AI 算力資源。作為市場領先的數碼轉型合作夥伴,香港電訊提供一站式企業應用方案、網絡及智能生活服務組合。通過是次合作,Trio AI 將獲得更高的品牌認可度,並讓更多企業接觸其AISC解決方案,從而增強其在行業中的地位。 提升算力以支持更廣泛的應用 與常規AI相比,AISC利用高效能運算系統,通過多個強大處理器並行運作,顯著地提升了計算能力,使其得以在科研及需要大量計算資源的行業進行先進的模擬和預測分析。常規 AI 專注於執行較小規模的智能任務,而AISC利用超級計算來提升 AI 能力,從而高效處理更大數據集並解決更複雜的問題。 Trio AI 行政總裁鍾偉强博士(右一)及香港電訊商業客戶業務產品市務及方案顧問部

高級副總裁鍾偉康先生(左一),在Valuetronics 執行董事周國傑先生(右二)

及香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆先生(左二)見證下簽署諒解備忘錄。 與沐曦(METAX)共創強大夥伴關係,建立香港首個國產高效能千卡集群, 幫助企業出海 與此同時,Trio AI與沐曦(METAX)攜手建立深度合作,取用由沐曦(METAX)芯片所支援的AI相關運算資源,大力發展人工智慧基礎設施服務,既配合香港政府於人工智慧的策略方向,服務香港本地企業,亦幫助內地企業經由香港第一站出海到一帶一路國家。人工智慧三大元素包括算力、演算法及數據。Trio AI正建立和管理專有的GPU算力集群,提供多元算力及萬卡算力平台的擴展性,通過 客製化部署、靈活按需付費的兩種模式提供算力服務。在此之上,進一步提供AI平台服務,包括模型即服務和數據池等開發所必須的增值服務,端到端一站式幫助各大小企業與 AI 相結合的應用落地。 由左至右:Votee AI 行政總裁兼聯合創始人丁柏生先生、Trio AI 首席運營官杜斐璐女士、

香港電訊商業客戶業務產品市務及方案顧問部高級副總裁鍾偉康先生、香港電訊商業客戶

業務董事總經理吳家隆先生、Valuetronics 執行董事周國傑先生、Trio AI 行政總裁

鍾偉强博士、沐曦(METAX)項目總監梁偉明先生、雲途科技副總裁陳宇傑先生、Yedpay

營運總監戴錦瑜女士及一眾尊貴嘉賓參加諒解備忘錄簽約活動。 由左至右:Votee AI 行政總裁兼聯合創始人丁柏生先生、Trio AI 首席運營官杜斐璐女士、香港電訊商業客戶業務產品市務及方案顧問部高級副總裁鍾偉康先生、香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆先生、Valuetronics 執行董事周國傑先生、Trio AI 行政總裁鍾偉强博士、沐曦(METAX)項目總監梁偉明先生、雲途科技副總裁陳宇傑先生、Yedpay 營運總監戴錦瑜女士及一眾尊貴嘉賓參加諒解備忘錄簽約活動。 Trio AI 行政總裁鍾偉强博士表示:「我們11 月在數碼港成立人工智能超算中心推動產學研用深度融合,融合人工智能和數字世界打造先進的加速計算平台。在這個快速變化的時代,香港的戰略地位使我們能夠高效支持各類客戶和項目,實現多種大模型算法在多元芯片上的高效、统一部署,為更多人工智能企業提供充足的算力資源。 我們與沐曦(METAX)不僅是採用新技術合作,更是引領變革,重塑行業的未來,我們旨在為內地、大灣區、香港及亞洲區企業,提供專業、自主、創新的服務,幫助客戶成長,助力智能化轉型,共創未來。雙方的合作,將大大縮短企業獲取AI 運算資源的距離,使得尖端科技服務觸手可及。我們期待這次合作成為業界範例,引領更多企業進一步加速數碼化及智能化轉型,共同創造無限可能。」 沐曦(METAX)項目總監梁偉明先生表示:「Trio AI 首選國產高效能 GPU 廠商沐曦,建立香港首個國產高效能千卡集群,當中採用400G IB網路+全快閃儲存+高效能GPU Server,利用GPGPU架構有效地適配各類大模型以及相關調優。沐曦公司熱烈祝賀Trio AI和HKT的戰略合作簽署,共同推廣在香港千卡集群多方面的應用場景。沐曦GPU將繼續致力於為香港AI 行業提供強有力的算力支持!」 AI 算力提速企業數碼轉型:專家為香港客戶洞察 AI 先機 在簽約儀式後,此次活動還舉行了一場以「釋放 AI 算力和解決方案的價值 賦能香港客戶」為題的專題討論會。討論會上,跟 Trio AI 一直緊密合作友好的夥伴包括 Votee AI、雲途科技和 Yedpay 的代表在會上分享了有關香港客戶數碼轉型的寶貴見解,並強調採用 AI 技術對策劃和簡化營運及增強客戶參與的重要性。 Votee AI 行政總裁兼聯合創始人丁柏生先生表示:「Votee AI 對能參加此次簽約活動感到興奮和榮幸。我們認為這些合作將有助於提升香港創新中心的優勢。作為領先的生成式 AI 平台之一,我們對能見證這個重要時刻感到非常欣喜。」 雲途科技副總裁陳宇傑先生表示:「作為專注於 AI 領域的國家級高新技術企業,雲途科技很高興能作為 Trio AI 的夥伴參加本次活動。 我們的雲上坦途系統致力於應用 AI 給城市道路做體檢,希望能進一步加深合作,從香港推廣應用到更多地區,為客戶提供更智慧的解決方案,通過改善道路讓城市更美好。」 Yedpay 營運總監戴錦瑜女士表示:「我們很高興能夠運用 Trio AI重塑企業和消費者的支付格局。我們在支付處理中的 AI應用不僅限於自動化,還通過3i框架 - 身份(Identity)、個性化(Individualization)和洞察(Insight),提升安全性和用戶體驗。我們將借助 AI,徹底變革支付流程,加強身份驗證以防止欺詐、個性化用戶體驗、並提供寶貴的洞察,以促進更智能的決策。」 在專題討論會上, Votee AI 行政總裁兼聯合創始人丁柏生先生(左)、雲途科技副總裁陳宇傑先生

(中)及 Yedpay 營運總監戴錦瑜女士(右)共同探討香港客戶數碼轉型的未來。 註:

1.數據來源:Verified Market Research 報告

https://www.verifiedmarketresearch.com/product/graphic-processing-unit-gpu-market/

2.超高速是指每秒可傳輸800 Gbps的數據速率

3.超低時延是指端對端數據傳輸過程的時延少於1毫秒 關於Trio AI 擁有逾千卡算力平台、亞洲領先人工智能(AI)基礎設施服務供應商Trio AI,持續豐富區內科技應用與生態系統,以推動香港發展成為國際創新科技中心為願景,並提供可靠、穩定和具成本效益的AI基礎設施服務。我們提供多元異構的GPU算力,以及整合基本開發工具的軟件平台,以支援AI模型的訓練和推理,為您的AI需求提供全面的彈性AI基礎設施服務。 我們致力於滿足來自政府、各行業、大學和AI初創企業的需求,並提供客製化部署、按需付費及針對初創企業的GPU,確保具成本效益的解決方案能靈活應對不同的使用需求。我們總部設在香港,致力於服務整個亞洲,這個戰略定位使我們能夠高效支持各種客戶和項目。 如有傳媒垂詢,請聯絡: AJA(IR and Communications)

庾婉華

電郵:avy.yu@ajacapital.com.hk

電話:(852) 9500 4443

羅思正

電郵:eudice.law@ajacapital.com.hk

電話:(852) 9326 1113



