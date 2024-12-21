Trio AI 建立人工智能超級計算(AISC)卓越夥伴生態格局

Trio AI 行政總裁鍾偉强博士表示：「人工智能將徹底改變所有行業，推動前所未有的創新、效率和增長。無論是物流、創意、醫療、金融、製造還是零售行業，AI 正在賦能各企業解決複雜問題、優化營運及開創新機遇。我們在 8 月 23 日上線及運營香港首個千卡算力集群，未來將持續擴大投資，具備萬卡擴展性。我們感謝香港電訊的支持，建立策略夥伴關係，讓我們共同期待未來在 AI 領域的更多成就，與我們的夥伴攜手推動香港的科技創新。」
香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆先生表示：「作為可靠的企業科技解決方案提供者，香港電訊致力於發掘企業AI的潛力，並加速其在大灣區企業的應用。我們與Trio AI的策略夥伴關係擴大了高效能運算服務的可及性，惠及更廣泛的企業和機構，以應對由AI帶動的日益增長的超級運算需求，同時促進創新並提高各行業的營運效率。透過香港電訊的 AI Superhighway作為基礎，我們提供超高速2和超低時延3的網絡連接，將 Trio AI 的 1024-GPU 算力集群與本地企業和機構的數據中心緊密連接。」
捉緊 AISC 在香港、大灣區及東南亞的機遇
未來兩年，Trio AI 將與香港電訊緊密合作，識別、開發和落實 AISC 解決方案的行銷策略。此次合作還將專注於多品牌 GPU 管理和 AI 專業服務，憑藉 Trio AI 的 AIDC 平台管理軟件及其 AI 專業服務團隊，為客戶提供優質 AI 解決方案和營運體驗。此外，雙方將探索如何利用 Trio AI 的 AI 算力和伺服器，為香港客戶提供高質量的 AI 算力資源。作為市場領先的數碼轉型合作夥伴，香港電訊提供一站式企業應用方案、網絡及智能生活服務組合。通過是次合作，Trio AI 將獲得更高的品牌認可度，並讓更多企業接觸其AISC解決方案，從而增強其在行業中的地位。
提升算力以支持更廣泛的應用
與常規AI相比，AISC利用高效能運算系統，通過多個強大處理器並行運作，顯著地提升了計算能力，使其得以在科研及需要大量計算資源的行業進行先進的模擬和預測分析。常規 AI 專注於執行較小規模的智能任務，而AISC利用超級計算來提升 AI 能力，從而高效處理更大數據集並解決更複雜的問題。
客製化部署、靈活按需付費的兩種模式提供算力服務。在此之上，進一步提供AI平台服務，包括模型即服務和數據池等開發所必須的增值服務，端到端一站式幫助各大小企業與 AI 相結合的應用落地。
由左至右：Votee AI 行政總裁兼聯合創始人丁柏生先生、Trio AI 首席運營官杜斐璐女士、香港電訊商業客戶業務產品市務及方案顧問部高級副總裁鍾偉康先生、香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆先生、Valuetronics 執行董事周國傑先生、Trio AI 行政總裁鍾偉强博士、沐曦（METAX）項目總監梁偉明先生、雲途科技副總裁陳宇傑先生、Yedpay 營運總監戴錦瑜女士及一眾尊貴嘉賓參加諒解備忘錄簽約活動。
Trio AI 行政總裁鍾偉强博士表示：「我們11 月在數碼港成立人工智能超算中心推動產學研用深度融合，融合人工智能和數字世界打造先進的加速計算平台。在這個快速變化的時代，香港的戰略地位使我們能夠高效支持各類客戶和項目，實現多種大模型算法在多元芯片上的高效、统一部署，為更多人工智能企業提供充足的算力資源。