華泰證券MSCI ESG評級躍升至AAA級 達全球投行最高評級

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香港, 2024年12月20日 - (亞太商訊) - 近日，國際權威指數機構明晟公司（MSCI）公布華泰證券股份有限公司（簡稱「公司」；股份代號：601688.SH, 6886.HK, HTSC.L）2024年ESG評級結果。憑藉優異的ESG治理實踐，華泰證券MSCI ESG評級從AA級躍升至AAA級，實現兩年連續進階，達到全球投資銀行業的最高評級。
評級報告顯示，華泰證券在「公司治理」、「金融對環境影響」、「責任投資」、「人力資本發展」和「公司行為」五個議題上均位於同業領先水平，展現了公司全面完善的ESG治理能力以及對各利益相關方高度負責的態度。
近年來，華泰證券完整、準確、全面貫徹新發展理念，扎實做好金融「五篇大文章」，持續推進可持續發展與企業經營管理的深入融合。
在「公司治理」方面，華泰證券董事會和ESG委員會立足本土、放眼全球，密切關注經濟社會發展變化前沿，確定最契合時代主流關切的ESG治理核心議題，引領公司在承擔企業公民責任實踐中走在市場前列。
在「金融對環境影響」方面，公司將ESG理念融入投融資業務的盡職調查流程，制定並貫徹環境敏感型行業投融資理念原則，積極開發綠色金融產品、不斷拓展碳金融服務邊界，有效促進金融資源向可持續發展和新質生產力發展等關鍵領域匯聚，通過「一個長江」生態環境保護項目助力生物多樣性主流化，更好助力經濟社會發展的綠色轉型。
在「責任投資」方面，公司持續提升ESG要素在投資業務中的決策權重，依托領航業界的數字化能力，讓沉澱至公司各項投研平台中的ESG數據充分發揮作用。同時認真履行積極股東職能，將可持續發展理念傳遞至更廣泛的企業及產業領域。
在「人力資本發展」方面，公司積極打造持續賦能員工全面成長的平台，在提升員工專業能力的同時不斷強化金融文化及職業道德培訓，有效激發華泰人向上向新，共聚共贏的活力與動力。
在「公司行為」方面，公司扎實落實反商業賄賂及反貪污、廉潔從業和檢舉者保護等多項制度，著力提升公司商業道德水平，築牢公司行穩致遠的發展基石。
經過多年來的持續深耕，ESG及可持續發展理念已成為全體華泰人的思想共識和行為自覺，也成為引領公司持續進階的重要動力。未來，公司將更加堅定不移地踐行ESG理念，為打造兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行夯實基礎，為推動經濟社會的高質量、可持續發展貢獻更多華泰力量。
話題 Press release summary
部門 金融
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