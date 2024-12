香港地區職業教育服務 共建「一帶一路」職業教育座談會

香港, 2024年12月20日 - (亞太商訊) - 中華職業教育社訪問香港,聯同香港中華職教社主辦及香港都會大學協辦「香港地區職業教育服務共建"一帶一路"職業教育座談會」,2024年12月17日在香港都會大學 賽馬會健康護理學院 12樓 國際會議中心舉行。中華職業教育社馮大軍副總幹事、中聯辦教科部長吳程副部長出席。 圖1 嘉賓合影 左起:李慧慈教授、張建中校長、趙鵬飛教授、黃友嘉博士、王惠貞女士、黃玉山教授、

廖榕就博士、馮大軍先生、吳程女士、廖伊曼博士、關清平教授、姚拍良先生、王朝霞女士、梁耀輝先生 本次座談會可說是嘉賓陣容鼎盛,演講嘉賓包括政商教各界共約60多人。除了香港中華職教社理事會榮譽主席廖榕就博士丶理事會主席黃玉山教授、副主席 黃友嘉博士、副主席廖伊曼博士及各位理事出席之外。尚有中聯辦教科部長吳程副部長出席。 圖2 嘉嘉賓合影 左起:廖伊曼博士、任影嬋女士、林振昇先生、黃錦良先生、姚柏良先生、

黃友嘉博士、王惠貞女士、廖榕就博士、黃玉山教授、吳程女士、戴澤棠先生、馮大軍先生、

趙鵬飛教授、王朝霞女士、李敏女士、關清平教授、徐海山先生 座談會分兩部份。第一部份是主題演講,第二部份是座談會。從宏觀到微歡,政府政策,共建"一帶一路"及推動職教出海,然後"學徒制"怎樣落地。香港的職專教育,由政企校三方推動,產教融合及校企合作都較為國際化與市埸化。 第一部份是主題演講,由中華職業教育社副總幹事馮大軍先生以「加強交流合作,共推職教出海」為題作主題演講。香港中華職教社副主席黃友嘉博士,以「香港職專教育參與共建一帶一路的優勢與挑戰」為題,作專題演講。廣東建設職業技術學院原校長趙鵬飛博士/教授,以「產教融合背景下中國特色學徒制的實踐與展望」為題,作主題演講。 第二部份是嘉賓演講,由香港中華職教社副主席廖伊曼博士、香港港鐵學院首席顧問梁耀輝先生、香港港專學院副校長李慧慈教授及中電學院校長張建中工程師四位演講。 黃玉山教授致開幕詞時表示,中華職業教育社是由黃炎培、蔡元培、梁啓超先生等48位教育界,實業界知名人士於1917年5月6日在上海創立的。至於我們香港中華職教社,則是於2024年1月12日正式成立,還不到一歲,是在廖榕就博士的倡議及大力支持下成立的。職教社致力於推廣及提高香港職業教育,探討和交流職業教育的理論和實踐,弘揚「工匠精神」,促進職業教育在香港及粵港澳大灣區其它城市的發展,為區內創科事業、現代化工業和服務業培養人才。 圖3: 嘉座談會現場嘉賓陣容鼎盛包括政商教各界共約60多人 馮大軍副總幹事表示,2013年9月和10月,由國家主席習近平分別提出絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的合作倡議。截至2023年6月底,中國與150多個國家、30多個國際組織簽署了230多份共建「一帶一路」合作文件。目前我國在40多個國家和地區開設「中文+職業教育」特色項目,內地400餘所高職院校和國外辦學機構開展合作辦學。全日制來華學生規模達1.7萬人。我國職業教育已與70多個國家和組織建立了穩定聯繫。在交流的過程中,內地職業院校與歐洲、非洲、泰國等一帶一路國家院校開展職教項目。中華職業教育社一直擔任重要推動一帶一路的角色。香港的職專教育具有靈活的教育訓練機制,開放的市場辦學模式,國際化人才的培養定位,在一帶一路職業教育國際交流合作中區域優勢突出。 圖4: 中華職業教育社副總幹事馮大軍先生 黃友嘉博士表示,從上世紀80年代,直至2019年,職專計劃機構為香港各行各業培訓了90餘萬名畢業生。香港特區政府設立專門的部門推動職專教育發展。1982年成立「職業訓練局」(VTC)。政府亦大力推動成立「應用科學大學」,香港都會大學,已成為一間應科大。香港職專教育的特色,是國際化程度較高,而使用英語是國際化接軌的關鍵。建議職專教育的發展按未來需求、產教融合、校企合作作動,及構建從中學至大學乃至碩士的聯通式即將教育體系。 趙鵬飛教授表示,學徒制是實現產教融合、校企合作的最佳途徑。中國政府政策是要求各地積極開展校企聯合招生、聯合培養的現代學徒制試點。教育部及人力資源社會保障部,都支持學徒制,現代學徒制試點,全國共有1000多個,合作企業達到2480家,惠及學生(學徒,10萬餘名。企業新型學徒制試點,培養職工2萬餘名,明確要求2019~2021年培養100萬新型學徒。現代學徒制試點重要成果,就是政府出政策、行業出標準、校企出典型。現代學徒制,是「雙元育人」、「雙重身份」、「工學交替」及「崗位培養」。分別指學校+企業、學生+學徒、學習+工作、教育家培訓。學徒製發展的思考,縱向貫通指初、中、高層次學徒制,橫向貫通指普職融通。 廖伊曼博士表示,香港擔當超級聯繫人,助推職教「一帶一路」高質量發展。推動中國職業教育出海,助力構建教育強國,以香港為第1站,「走出去」及「引進來」的超級聯繫人。尤其是在國際化與人工智能這個方向非常重要。未來我們國家職業教育必將在國際人才聯合培養、課程標準合作開發、境外辦學集群化效應等方面大有可為。人工智能技術不斷演進,為各行各業生產模式,亦都帶來巨大變革。 梁耀輝先生表示,港鉄學院成立於2016年,旨在配合國家一帶一路倡議。是港鐵公司的全資附屬公司,香港最早企業學院之一。願景是成為香港、內地及海外鐵路行業所公認鐵路管理及技術教育與研究中心。通過港鐵學院,對象軌道交通,碩士課程也有,跟海外大學合辦課程,社區參與。目前更開發中東市場做顧問服務。 李慧慈教授表示,上一個年代,互聯網+年代。下一個年代,是Al的年代,好好利用Al,全面普及人工智能知識,提高學生人工智能的素養。依託職業院校的平台,可以做到用聯通X融通,落實政府不同部門,有關科技強國、教育強國、人才強國的政策措施。兩地院校及企業,拼船出海,可以依託國家和企業,共建一帶一路發展,按其不同發展階段人力需求,提供正規的職業技能培訓。兩地院校及相關行政主管部門,共同開發構建具有中國特色的國際職業教育和資歷體系。 中電學院的張建中校長表示,題目名字是「The Power to Move Upward」(向上游的動力),中電學院,不是只供中電同事讀書,可以給其他人讀,都是兼讀的人。目前有多個課程,QF 架構,與大學合辦。由於中電在企業/業界最專業,但教學不是最專業,與院校合作就最好,提供埸景使學生了解操作。與VTC的合作,一些過渡課程,這些課程,形成一個生態圈(Eco-system)。進了機電行業,去找往上游的機會,是拿到一個文憑(學歷),文憑外,也有豁免電工牌照(行業的資格),這個生態環境。合作夥伴,包括機電工程處、香港學術及職業資格評審局及香港工程師學會等。 廖榕就博士在大會致感謝詞時表示。2024年,是香港中華職教社發展歷程中最重要的一年,香港中華職教社成立典禮於1 月 12 日舉行。兩地政府都非常重視,香港政務司陳國基司長、教育局局長蔡若蓮博士、創新科技及工業局局長孫東教授均有蒞臨主禮。今次中華職業教育社領導親臨香港,並以香港地區職業教育服務共建"一帶一路"為主題。前面三位嘉實包話馮大軍副總幹事、黃友嘉博士、趙鵬飛博士/教授從「職教出海」、「職教共建一帶一路」及「產教融合」三個維道作主題演講。梁耀輝先生,李慧慈教授、張建中校長及廖伊曼博士參與座談,以企業及教育機構的角度,推動香港職業教育及參與一帶一路的國家大戰略。 圖5 嘉嘉賓合影:前排左起:黃友嘉博士、王惠貞女士、黃玉山教授、廖榕就博士、馮大軍先生、

吳程女士、廖伊曼博士、關清平教授



