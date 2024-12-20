香港地區職業教育服務 共建「一帶一路」職業教育座談會

黃友嘉博士表示，從上世紀80年代，直至2019年，職專計劃機構為香港各行各業培訓了90餘萬名畢業生。香港特區政府設立專門的部門推動職專教育發展。1982年成立「職業訓練局」（VTC）。政府亦大力推動成立「應用科學大學」，香港都會大學，已成為一間應科大。香港職專教育的特色，是國際化程度較高，而使用英語是國際化接軌的關鍵。建議職專教育的發展按未來需求、產教融合、校企合作作動，及構建從中學至大學乃至碩士的聯通式即將教育體系。
趙鵬飛教授表示，學徒制是實現產教融合、校企合作的最佳途徑。中國政府政策是要求各地積極開展校企聯合招生、聯合培養的現代學徒制試點。教育部及人力資源社會保障部，都支持學徒制，現代學徒制試點，全國共有1000多個，合作企業達到2480家，惠及學生（學徒，10萬餘名。企業新型學徒制試點，培養職工2萬餘名，明確要求2019~2021年培養100萬新型學徒。現代學徒制試點重要成果，就是政府出政策、行業出標準、校企出典型。現代學徒制，是「雙元育人」、「雙重身份」、「工學交替」及「崗位培養」。分別指學校+企業、學生+學徒、學習+工作、教育家培訓。學徒製發展的思考，縱向貫通指初、中、高層次學徒制，橫向貫通指普職融通。
廖伊曼博士表示，香港擔當超級聯繫人，助推職教「一帶一路」高質量發展。推動中國職業教育出海，助力構建教育強國，以香港為第1站，「走出去」及「引進來」的超級聯繫人。尤其是在國際化與人工智能這個方向非常重要。未來我們國家職業教育必將在國際人才聯合培養、課程標準合作開發、境外辦學集群化效應等方面大有可為。人工智能技術不斷演進，為各行各業生產模式，亦都帶來巨大變革。
梁耀輝先生表示，港鉄學院成立於2016年，旨在配合國家一帶一路倡議。是港鐵公司的全資附屬公司，香港最早企業學院之一。願景是成為香港、內地及海外鐵路行業所公認鐵路管理及技術教育與研究中心。通過港鐵學院，對象軌道交通，碩士課程也有，跟海外大學合辦課程，社區參與。目前更開發中東市場做顧問服務。
李慧慈教授表示，上一個年代，互聯網+年代。下一個年代，是Al的年代，好好利用Al，全面普及人工智能知識，提高學生人工智能的素養。依託職業院校的平台，可以做到用聯通X融通，落實政府不同部門，有關科技強國、教育強國、人才強國的政策措施。兩地院校及企業，拼船出海，可以依託國家和企業，共建一帶一路發展，按其不同發展階段人力需求，提供正規的職業技能培訓。兩地院校及相關行政主管部門，共同開發構建具有中國特色的國際職業教育和資歷體系。
中電學院的張建中校長表示，題目名字是「The Power to Move Upward」（向上游的動力），中電學院，不是只供中電同事讀書，可以給其他人讀，都是兼讀的人。目前有多個課程，QF 架構，與大學合辦。由於中電在企業/業界最專業，但教學不是最專業，與院校合作就最好，提供埸景使學生了解操作。與VTC的合作，一些過渡課程，這些課程，形成一個生態圈（Eco-system）。進了機電行業，去找往上游的機會，是拿到一個文憑（學歷），文憑外，也有豁免電工牌照（行業的資格），這個生態環境。合作夥伴，包括機電工程處、香港學術及職業資格評審局及香港工程師學會等。
廖榕就博士在大會致感謝詞時表示。2024年，是香港中華職教社發展歷程中最重要的一年，香港中華職教社成立典禮於1 月 12 日舉行。兩地政府都非常重視，香港政務司陳國基司長、教育局局長蔡若蓮博士、創新科技及工業局局長孫東教授均有蒞臨主禮。今次中華職業教育社領導親臨香港，並以香港地區職業教育服務共建"一帶一路"為主題。前面三位嘉實包話馮大軍副總幹事、黃友嘉博士、趙鵬飛博士/教授從「職教出海」、「職教共建一帶一路」及「產教融合」三個維道作主題演講。梁耀輝先生，李慧慈教授、張建中校長及廖伊曼博士參與座談，以企業及教育機構的角度，推動香港職業教育及參與一帶一路的國家大戰略。
圖5 嘉嘉賓合影：前排左起：黃友嘉博士、王惠貞女士、黃玉山教授、廖榕就博士、馮大軍先生、
吳程女士、廖伊曼博士、關清平教授