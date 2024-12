Thursday, 19 December 2024, 22:33 HKT/SGT Share: 香港行政長官李家超光顧霸王茶姬香港展位 了解內地企業在港發展

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 12月18日傍晚,香港行政長官李家超現身香港文化中心熊猫市集嘉年華,在霸王茶姬展位前駐足停留,並與霸王茶姬港澳子公司負責人何耀祥進行了交流。 何耀祥向李家超介紹,霸王茶姬是一家來自世界茶葉之鄉雲南的現代茶品牌,全球已有超6000家門店。9月底霸王茶姬香港首家門店正式在尖沙咀營業,開業前兩天累計銷售杯量近1萬杯,試運營期間就有許多香港消費者慕名到店購買現代茶。對於香港市場,霸王茶姬有長期規劃,已在香港設立子公司,並成立了一支專業團隊,未來希望為香港消費們帶來高品質的健康現代茶。「香港是一個國際化、多元化、具有消費活力的市場,是內地企業走向全球的優選平台,我相信香港的發展。」 李家超表示,「對香港有信心是正確的,希望你用香港作為示範地,走出到其他地方(國際化)。」 霸王茶姬展位前的熊猫杯造型也引起了李家超關注,連誇熊猫「很可愛」。 (香港行政長官李家超與霸王茶姬港澳子公司負責人何耀祥交流,圖片來源:香港無線新聞) 12月11日至12月21日,霸王茶姬聯合《HELLO PANDAS 熊猫駕到》戶外嘉年華,向消費者赠送1600份限量禮包,邀請幸運消費者到海洋公園探訪熊猫。同時,霸王茶姬也致力於參與熊猫保育,參與到香港公益項目當中,為香港社會的發展出一份力。 自2017年成立以來,霸王茶姬始終堅持「以東方茶,會世界友」的企業使命,願景是「未來為100個國家茶友每年提供150億杯現代茶」。霸王茶姬的全球化佈局很早,2019年成立僅2年的霸王茶姬就在馬來西亞開設首家門店,目前馬來西亞門店數量已超130家;今年8月,霸王茶姬又在新加坡連開3店,加速全球化佈局。 (香港文化中心熊猫市集嘉年華現場)



