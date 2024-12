Thursday, 19 December 2024, 21:18 HKT/SGT Share: 汽車之家榮膺中國證券「金紫荊獎」「最具投資價值上市公司」

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮12月19日在香港會議展覽中心舉行。汽車之家(股票代碼:02518)憑藉卓越的經營表現和完善的公司治理,摘得2024中國證券「金紫荊獎」「最具投資價值上市公司」大獎。 汽車之家近年來持續保持穩定的盈利能力,2023年全年總營收達到71.84億元人民幣,同比增長3.5%;在線營銷及其他業務在全年營收中的占比提升至30.6%,顯示出汽車之家在數字化轉型和多元化業務拓展方面取得了顯著成效。公司2023年經調整淨利潤為21.6億元人民幣,歸母淨利潤(US-GAAP美國通用會計準則)為18.80億人民幣,同比增長4.03%。今年9月,汽車之家宣佈在未來12個月內回購價值高達2億美元的股票,包括其美國存托股(ADS),以期為股東帶來更好的回報。 打通「線上+線下」全鏈路深耕汽車消費市場 汽車之家堅持「以用戶為初心」,致力於為消費者提供一站式的看車、買車、用車、換車服務。在歷經媒體化、平臺化、智能化的轉型後,汽車之家攜手中國平安及各類合作夥伴,構建起線上與線下相結合的一站式服務生態,為消費者提供省心、省時、又省錢的便捷汽車消費服務體驗,幫助商業合作夥伴提升成交轉化。 2024年,國家提出汽車「以舊換新」政策,汽車之家充分發揮平臺優勢,通過開設以舊換新專題頻道,宣傳相關政策,有效激發了汽車市場的消費潛力。同時,汽車之家還利用線上+線下相結合的方式,切實助力汽車以舊換新政策的落地實施,促進中國汽車消費市場的健康發展。 聚焦線上,汽車之家打造了原創、創作者以及論壇車主內容生態組合拳,全方位服務用戶選、買、玩。同時汽車之家在站外橫向佈局7大新媒體平臺,賬號矩陣全網粉絲量超6000萬,全域新媒體渠道覆蓋,讓優質內容聲量多點觸達服務用戶。 發力線下,為響應國家「以舊換新」政策,汽車之家攜手平安產險和全聯車商,政企聯動發起「百城煥新」系列活動,通過融合汽車之家平臺優勢、平安產險線上資源與線下服務團隊優勢,將產品與服務滲透到三四線城市,彙聚核心商圈打造「看、買、用、換」一站式便捷購車盛會,聚焦下沉市場創造交易場景,助力「以舊換新」及新能源下鄉政策落地。同時,汽車之家的新零售模式全新升級,「衛星計劃」全面落地。「衛星計劃」以汽車之家空間站為關鍵節點,輻射周邊二級銷售網點,通過空間站與衛星店的配合形成緊密的協作網絡,實現資源共享與優勢互補,打通更接近下沉市場的「最後一公里」。 AI提供數字化營銷解決方案 智能評測滿足用戶選車需求 汽車之家積極利用AI技術建設賦能多業務場景的AIGC類應用,覆蓋多模態內容智能生成、多場景話術生成、經營管家業務分析與答疑、金牌銷售顧問等場景,提升數字化產品效率,促成高質購車用戶沉澱,為汽車廠商和經銷商提供數字化營銷解決方案,幫助合作夥伴降本增效。 隨著新能源汽車市場的快速發展,汽車之家積極佈局新能源汽車領域,為用戶提供新能源汽車的資訊、評測和選購服務,特別是全國首創了新零售模式,助力新能源汽車品牌營銷。同時,汽車之家還加大了對二手車市場的投入,通過加速整合之家、天天拍車及平安集團「三合一」的優勢資源,大力推進二手車一站式全鏈路的交易服務平臺建設,提供線上+線下賣車服務閉環,以及真實車源+車史檔案+車況保障為基礎的誠信車服務,創造透明、可信任的二手車消費環境,促進了二手車市場的健康發展。 在今年8月底舉行的2024汽車之家內容大會上,汽車之家發佈AH+內容品牌及原創內容矩陣、真場景智能評測(AH-IT)、場景化圖庫,旨在還原用戶真實場景,全面覆蓋用車全場景,為用戶提供全新的內容及產品體驗。 圍繞用戶看車、選車、用車需求,打造汽車之家 AH + 內容品牌及原創內容矩陣,以「更直接、更專業、更熱情、更開放」的理念深度還原真實用車場景。直播欄目中的《首發首測》《新車直擊》以直播形式快速傳遞真實有用的新車信息;評測欄目裡的《實測季》《突破計劃》《事故檢查官》通過專業評測解決用戶全生命週期用車痛點;實力玩車欄目《超級體驗》讓用戶感受車輛的情緒價值;文化欄目《一鏡汽車史》《崛起之路》深挖品牌歷史和故事。目前,汽車之家 AH + 內容品牌的13檔欄目已經上線多檔,未來將持續更新。 目前,智能化的用車體驗已經成為消費者買車、用車、換車的核心訴求,汽車之家還發佈了真場景智能評測(AH-IT),圍繞用戶對於智能定制打造「六維一體」的場景化評測體系,從智能硬件、智能安全、智能座艙、智能駕駛-城市、智能駕駛-高速和智能泊車六個大維度進行測試。 汽車行業正在急劇轉型變革時期的當下,作為國內領先的一站式汽車消費服務平臺,展望未來,汽車之家始終以用戶為中心,通過深化數據分析及精准消費洞察,不斷推進技術革新,發揮在專業內容、工具、服務及數據四大方向能力及優勢積累,攜手行業夥伴共創共建,推動汽車行業生態持續向前;同時汽車之家融合平安好車主生態,擴展交易場景,進一步完善「線上+線下」生態戰略升級,全鏈路深耕,挖掘置換市場及下沉市場購買力,為消費者提供「省心、省時、省錢」的便捷汽車消費服務體驗,助力汽車產業高質量發展。



