中國電力摘中國證券「金紫荊獎」兩項殊榮

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮12月19日在香港會議展覽中心舉行。中國電力國際發展有限公司（以下簡稱「中國電力」或「公司」）憑藉卓越的經營表現和完善的公司治理，榮獲2024中國證券金紫荊獎「卓越高質量發展上市公司」、「卓越投資者關係管理上市公司」兩項大獎，這一榮譽不僅是對公司過去一年高質量發展的肯定，更是對公司「世界一流綠色低碳能源供應商」的企業願景的高度認可。

對中國電力來說，2024年是具有特殊意義的年份。20年前，中國電力以三座煤電廠的資產在香港聯交所上市，搭上中國經濟發展快車。經過20年的奮鬥，公司資產從3個省份擴展到除臺灣以外全國各地，資產結構從100%煤電發展到水火風光等多種能源。

清潔能源裝機占比達到77.71%

中國電力堅持「存量提質、增量做優、蓄勢未來」的主基調，全力推進高質量轉型發展，保障能源電力安全，培育新質生產力，努力向成為「世界一流清潔能源供應商」的戰略目標邁進。截至2024年6月底，裝機容量較20年前增長20倍、總資產增長35倍、收入增長17倍，清潔能源占比達77.71%，在社會各界的影響力顯著擴大。

當前，國內電力行業發展面臨更多機遇和挑戰，新能源消納和市場化電價持續承壓，發電側和電網側改革發展不匹配等，都是亟待解決的課題。2023年國內新能源發電量占比已突破15%這個關鍵點，電力改革和新型電力系統建設處於關鍵破局階段，電力行業的高質量發展站在新的起點。

中國電力在2024年逆勢而上，用半年時間就實現了去年全年利潤，並實現了資產和經營質量的三個顯著改善：一是資產結構更清潔，清潔能源裝機占比達到77%，同比提升了11個百分點，清潔能源收入占比首次超過60%，新戰略發展目標實現突破；二是盈利結構更均衡，水、火、風、光各板塊全面實現盈利，分別占比15%、22%、39%和23%；三是盈利質量更高，現金流進一步提升，經營性淨現金流同比增長67%。

業績發展呈現四大亮點

今年以來，中國電力業績發展呈現四大亮點。一是存量提質效果顯著，經營效益持續提升。上半年，中國電力深入研判煤價走勢，靈活調整市場煤和進口煤採購策略，上半年綜合標煤單價899.9元/噸，同比下降8.3%，節約燃料成本5.5億元。煤電容量電費獲取率約為97%，煤電度電盈利處於業內領先水平。優化水資源利用，上半年水電發電量108億千瓦時，同比增長90%。積極推進綠電、綠證交易，變現環境屬性價值合計2.66億元。順利發行全國首單CCER碳減排量掛鉤債券，發行利率創市場新低。

二是公司切實推動高質量發展，堅持「有質有量、有進有退、有所為有所不為」。確保效益優先，發展方向側重大基地、海上風電、陸上風電、多能互補一體化等新能源項目，加速推動已鎖定消納主體的新能源項目。充分研判區域政策動態和電價趨勢，保證項目風險可控、收益可期。

孟加拉科克斯巴紮爾風電項目

三是主動扛起電力央企責任擔當，積極攻關新型電力系統「卡脖子」問題，推進戰略性新興產業發展。儲能大數據人工智能系統應用範圍進一步擴大，完成全球首創浸沒式直冷工商儲系統樣機製造，杜絕電池自燃隱患。積極佈局地熱能安全高效應用，上半年落地項目供能面積達19萬平方米，順利完成北京市房山區生態環境局辦公樓地熱供能改造。積極推進交通強國試點任務，旗下聯營公司啟源芯動力上半年交付運營換電重卡及工程機械4981台、建成充換電站183座，換電站新產品全面實現無人化。

四是加大上市公司市值和ESG管理。中國電力成功引入戰略投資者長期持股，促進市場價值發掘。高效推進國務院國資委「提高央企控股上市公司質量三年行動」，緊密跟進投資者態度和建議，將市值表現作為各項決策的重要參考。各項措施形成合力，推動上半年股價上漲超過40%。公司對標香港聯交所新規及全球最佳實踐，以加入聯合國全球契約組織（UNGC）為契機，積極推進ESG管理工作，成功入選「中國ESG上市公司先鋒100（2024）」和「中央企業上市公司ESG先鋒100指數（2024）」榜單，並在中誠信綠金國際ESG評級中獲得行業內最高評級。

山西省芮城縣莊上村項目「中國零碳村鎮示範村」

展望未來，中國電力表示，公司堅信通過持續努力和創新，中國的能源體系將變得更加清潔、高效及可持續發展，為全球能源轉型樹立榜樣，並為實現碳中和目標奠定堅實基礎。

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