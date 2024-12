Thursday, 19 December 2024, 21:07 HKT/SGT Share: 中國電力摘中國證券「金紫荊獎」兩項殊榮 - 致力成為世界一流清潔能源供應商

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮12月19日在香港會議展覽中心舉行。中國電力國際發展有限公司(以下簡稱「中國電力」或「公司」)憑藉卓越的經營表現和完善的公司治理,榮獲2024中國證券金紫荊獎「卓越高質量發展上市公司」、「卓越投資者關係管理上市公司」兩項大獎,這一榮譽不僅是對公司過去一年高質量發展的肯定,更是對公司「世界一流綠色低碳能源供應商」的企業願景的高度認可。 對中國電力來說,2024年是具有特殊意義的年份。20年前,中國電力以三座煤電廠的資產在香港聯交所上市,搭上中國經濟發展快車。經過20年的奮鬥,公司資產從3個省份擴展到除臺灣以外全國各地,資產結構從100%煤電發展到水火風光等多種能源。 清潔能源裝機占比達到77.71% 中國電力堅持「存量提質、增量做優、蓄勢未來」的主基調,全力推進高質量轉型發展,保障能源電力安全,培育新質生產力,努力向成為「世界一流清潔能源供應商」的戰略目標邁進。截至2024年6月底,裝機容量較20年前增長20倍、總資產增長35倍、收入增長17倍,清潔能源占比達77.71%,在社會各界的影響力顯著擴大。 當前,國內電力行業發展面臨更多機遇和挑戰,新能源消納和市場化電價持續承壓,發電側和電網側改革發展不匹配等,都是亟待解決的課題。2023年國內新能源發電量占比已突破15%這個關鍵點,電力改革和新型電力系統建設處於關鍵破局階段,電力行業的高質量發展站在新的起點。 中國電力在2024年逆勢而上,用半年時間就實現了去年全年利潤,並實現了資產和經營質量的三個顯著改善:一是資產結構更清潔,清潔能源裝機占比達到77%,同比提升了11個百分點,清潔能源收入占比首次超過60%,新戰略發展目標實現突破;二是盈利結構更均衡,水、火、風、光各板塊全面實現盈利,分別占比15%、22%、39%和23%;三是盈利質量更高,現金流進一步提升,經營性淨現金流同比增長67%。 業績發展呈現四大亮點 今年以來,中國電力業績發展呈現四大亮點。一是存量提質效果顯著,經營效益持續提升。上半年,中國電力深入研判煤價走勢,靈活調整市場煤和進口煤採購策略,上半年綜合標煤單價899.9元/噸,同比下降8.3%,節約燃料成本5.5億元。煤電容量電費獲取率約為97%,煤電度電盈利處於業內領先水平。優化水資源利用,上半年水電發電量108億千瓦時,同比增長90%。積極推進綠電、綠證交易,變現環境屬性價值合計2.66億元。順利發行全國首單CCER碳減排量掛鉤債券,發行利率創市場新低。 二是公司切實推動高質量發展,堅持「有質有量、有進有退、有所為有所不為」。確保效益優先,發展方向側重大基地、海上風電、陸上風電、多能互補一體化等新能源項目,加速推動已鎖定消納主體的新能源項目。充分研判區域政策動態和電價趨勢,保證項目風險可控、收益可期。 孟加拉科克斯巴紮爾風電項目 三是主動扛起電力央企責任擔當,積極攻關新型電力系統「卡脖子」問題,推進戰略性新興產業發展。儲能大數據人工智能系統應用範圍進一步擴大,完成全球首創浸沒式直冷工商儲系統樣機製造,杜絕電池自燃隱患。積極佈局地熱能安全高效應用,上半年落地項目供能面積達19萬平方米,順利完成北京市房山區生態環境局辦公樓地熱供能改造。積極推進交通強國試點任務,旗下聯營公司啟源芯動力上半年交付運營換電重卡及工程機械4981台、建成充換電站183座,換電站新產品全面實現無人化。 四是加大上市公司市值和ESG管理。中國電力成功引入戰略投資者長期持股,促進市場價值發掘。高效推進國務院國資委「提高央企控股上市公司質量三年行動」,緊密跟進投資者態度和建議,將市值表現作為各項決策的重要參考。各項措施形成合力,推動上半年股價上漲超過40%。公司對標香港聯交所新規及全球最佳實踐,以加入聯合國全球契約組織(UNGC)為契機,積極推進ESG管理工作,成功入選「中國ESG上市公司先鋒100(2024)」和「中央企業上市公司ESG先鋒100指數(2024)」榜單,並在中誠信綠金國際ESG評級中獲得行業內最高評級。 山西省芮城縣莊上村項目「中國零碳村鎮示範村」 展望未來,中國電力表示,公司堅信通過持續努力和創新,中國的能源體系將變得更加清潔、高效及可持續發展,為全球能源轉型樹立榜樣,並為實現碳中和目標奠定堅實基礎。



