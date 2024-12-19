利亞德榮膺中國證券金紫荊獎「卓越上市公司」大獎

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮12月19日在香港會議展覽中心舉行。利亞德光電股份有限公司（股票代碼：300296）（以下簡稱「利亞德」或「公司」）憑藉卓越的經營表現和完善的公司治理，摘得2024中國證券金紫荊獎「卓越上市公司」大獎。

利亞德是全球視效科技領創者，公司成立於1995年，是國內首家推出全彩LED顯示產品的企業、全球首家自主研發出小間距產品的企業，也是全球首家量產Micro LED顯示產品的企業，技術引領一直是公司帶動LED顯示行業發展的驅動力。

全球領先技術促行業高質量發展

憑藉優秀的經營業績以及科技創新領域取得的成就，利亞德先後被授予：國家技術創新示範企業、中國電子信息百強企業（北京十強）、中國軟件與信息服務百強企業、國家文化和科技融合示範基地、博士後科研工作站、工信部製造業單項冠軍產品、國家首批「十大虛擬現實製作技術應用示範單位」等多項榮譽。

2024年，利亞德參編的6項國家標準、8項團體標準、4本行業白皮書成功發佈。從團體標準到行業標準，再到國家標準，無數利亞德人孜孜不倦，帶領行業建立「中國標準」，促進行業高質量創新發展。

從技術創新的前沿探索，到行業標準的深度參與，利亞德不僅展現了在顯示行業的深厚積累，更以實際行動引領着整個新型顯示產業向更高質量、更寬領域邁進。

利亞德以 LED 顯示為核心，憑藉全球領先的技術、豐富的產品、優質的服務，凸顯強大的「利亞德」 品牌價值。自上市以來，公司將創新驅動發展戰略貫穿企業發展始終，秉承「吃着碗裏的-看着鍋裏的-種在地裏」研發策略，在技術和產品上，保持行業領先地位。從 1998 年自主研發出國內第一塊 LED 全彩顯示產品，到 2010 年原創並命名 LED 小間距技術，再到 2020 年率先推進 Micro LED 技術和產品落地，利亞德始終以創新技術突破應用邊界，三次技術創新推動了全球 LED 顯示產業的快速高質量發展。

今年的11月20日，利亞德第一期全製程自主研發的新一代高階MIP產線(Micro LED封裝技術)在無錫利晶工廠正式落地投產。預計第一期高階MIP產能可達1200KK/月，二期產能將擴至2400KK/月。

利亞德致力「讓世界看見」

利亞德董事長李軍表示，「利亞德，讓世界看見」的品牌理念不僅僅是希望全球用戶通過我們提供的產品及服務得到卓越的視覺體驗，更體現了利亞德作為行業龍頭的責任和擔當。

今年以來，利亞德繼續在顯示應用市場擴展優勢。公司一直致力於擴大 LED 顯示產品應用市場的開拓。多年來，通過佈局文旅夜遊，帶動顯示產品在城市文旅和景觀亮化市場的應用，激發各地特色文旅釋放消費「新」熱潮；其次，超前佈局 AI 與空間計算產業，成功賦能《黑神話：悟空》遊戲製作等知名項目，同步進行動捕技術與 LED 顯示的結合拓展 ，帶動 LED 顯示在新科技領域的應用；同時，通過較強的市場敏感度，提前佈局 LED 會議一體機、影院、高端家庭影院等多個潛在市場。

在產業鏈整合優勢上，利亞德自 Micro LED 技術量產便開始佈局產業鏈，已經與富采控股共同整合了晶片-封裝-應用的健全產業鏈。同時，通過股權投資及技術合作的方式，健全產業鏈上的必備輔助產品，如電源、視頻處理器、控制系統、Asic 驅動晶片等。

加強海外市場佈局力度

今年5 月 24 日，國家發展改革委等六部門印發《推動文化和旅遊領域設備更新實施方案》，該方案中明確提出舞臺顯示設備更新、影院 LED 屏放映系統更新以及 4K 超高清設備建設等行動，將會直接拉動LED 顯示屏市場的需求。隨着觀眾對於高端視聽影音體驗需求的不斷增加及國家政策支持下，LED電影屏市場將進一步得到發展，從落地速度、品牌合作、多方推進品牌營銷等舉措明顯可見。

從行家說《LED 顯示產業季度分析報告》分析來看，今年上半年，國內整體市場需求仍然低迷，供過於求，市場競爭激烈，多數 LED 顯示屏企業加強了對海外市場的佈局力度，引導 LED 顯示產能出海。上半年，亞非拉市場需求仍持續增長，歐美市場需求較為穩定。

由於市場環境帶來的激烈競爭，未來資源將進一步向頭部企業聚集，利亞德有望在行業整合中獲取更大的市場份額。目前，公司的Micro LED 無論是 MIP 結構還是 COB 結構，需求持續提升。

利亞德方面透露，公司採用國內直銷、海外渠道的方式完善佈局全球市場，可分別滿足高端、中端及下沉市場的需求，同時還佈局了租賃和電子商務的銷售模式，並不斷提升服務模式。

未來，利亞德將繼續秉持「創新驅動發展」理念，不斷突破技術壁壘，深化標準制定，推動新型顯示技術邁向更加輝煌的明天。

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