Thursday, 19 December 2024, 20:13 HKT/SGT Share: 展現卓越經營與治理成果 華電國際獲「金紫荊」雙獎

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮12月19日在香港會議展覽中心舉行。憑藉卓越的經營表現和完善的公司治理,華電國際電力股份有限公司(以下簡稱「華電國際」或公司)摘得2024中國證券「金紫荊獎」「卓越上市公司」與「卓越投資者關係管理上市公司」兩項大獎。 今年以來,華電國際貫徹落實股東大會、董事會的各項決議,以「上市公司質量提升年」活動為抓手,着力增強企業高質量發展能力和創新協同服務保障能力,不斷提高公司品牌形象和市場美譽度,安全環保、高質量發展、提質增效、市值管理和公司治理等各方面工作不斷取得新成效。 前三季利潤與淨利潤同比雙位數增長 生產經營方面,截至三季度末,公司控股裝機容量為5,881.53萬千瓦,資產總額為2,218.31億元;營業收入為848.11億元,利潤總額為73.44億元,同比增加29.92%;歸母淨利潤為51.56億元,同比增長14.63%;剔除一次性因素歸母淨利潤為53.09億元,同比增長18.02%;資產負債率為61.74%,較年初低0.88個百分點。 公司前三季度累計完成發電量1,684.59億千瓦時,其中煤機發電量1,459.60億千瓦時,燃機發電量158.96億千瓦時,水電發電量65.98億千瓦時;完成上網電量1,577.21億千瓦時;三季度發電量完成671.60億千瓦時,同比增長3.13%,累計發電量降幅收窄。 多年來,華電國際高度重視對投資者的合理投資回報,兼顧全體股東整體利益、公司長遠利益及合理資金需求的原則,積極響應監管倡議和投資者期待。2023年度,公司結合當年經營業績,保持了較高的分紅水平,完成現金紅利0.15元/股的分派;同時,公司積極響應鼓勵一年多次分紅的政策導向,通過了2024年中期現金分紅方案,派發現金紅利0.08元/股,於10月內完成實施。 收購多個能源標的 提升電力領域市場競爭力 資本運作方面,公司於今年7月在上交所和香港聯交所同步披露了擬收購華電集團常規能源發電資產的交易公告。本次交易是公司積極響應中華人民共和國國務院、國資委、證監會關於提升上市公司質量號召,為提升上市公司持續經營能力所推出的方案。從裝機規模和佈局來看,本次華電國際擬收購的8個常規能源標的公司將顯著提高公司控股裝機規模,將進一步提升公司在電力領域的市場競爭力和品牌影響力。 據瞭解,本次擬注入標的公司全部位於負荷需求旺盛的中東部地區,本次交易完成後,華電國際將實現在江蘇、上海、廣西區域零的突破,使得公司在國內的資產佈局更加完善和均衡。 華電國際堅持高標準履行社會責任,自2016年起,公司按照香港聯交所及上海證券交易所有關《指引》要求,已連續八年披露獨立的ESG報告,向投資者介紹公司在社會責任方面作出的努力。2023年,公司榮獲首屆國新杯「ESG金牛獎百強」等多項社會責任獎,體現資本市場對公司在履行社會責任的高度認可,彰顯公司的國企擔當。



話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network