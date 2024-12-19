AEON信貸財務二零二四/二五年度首九個月收入增長9.4%至13.046億港元

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今日公佈截至二零二四年十一月三十日止九個月之業績（「二零二四/二五年度首九個月」或「報告期間」）。

於報告期間，集團收入為1,304,600,000港元，較去年同期（「二零二三/二四年度首九個月」或「去年同期」）增加9.4%，營運溢利錄得648,400,000港元，較去年同期增長11.3%。集團利息收入於報告期內上升10.0%至1,105,500,000港元；與此同時，報告期內稅後溢利錄得275,300,000港元（去年同期：282,300,000港元），每股盈利65.74 港仙（去年同期：67.40 港仙）。

鑒於市場復甦速度比預期慢，集團於報告期間採取更為審慎的策略，優先考慮推動銷售額及應收款項的穩定增長。該策略的重點是構建高品質的貸款組合，旨在實現收入、增長和韌性。集團於第三季度的行銷策略側重於有針對性的熱門促銷活動，以吸引客戶並推動本地和國際銷售增長。積極的營銷活動使集團二零二四/二五年度首九個月的整體銷售額與去年同期相比增長 9.2%。總貸款和應收款項餘額比二零二四年二月底增長了 5.7%。

在推動業務穩定增長的同時，集團於二零二四年九月推出全新信用卡設計，體現集團對創新和可持續發展的承諾，為客戶提供更方便、更優質的付款體驗。新推出的信用卡包含日益普及的非接觸式支付和使用回收塑膠的功能，突顯了公司致力於將可持續發展實踐融入其營運中的決心。

於技術發展方面，隨著信貸申請處理平台的升級，「AEON HK」手機應用程式（「手機應用程式」）已推出虛擬信用卡功能。該功能使客戶能夠在手機應用程式申請信用卡並在啟動后即可進行購買，無需等候時間和親臨分行辦理。

展望未來，集團將優先通過海外和網上消費實現銷售和應收款項增長，同時完善信用評估和監控方法，以保持可持續發展的高質素貸款組合，並加快審批過程。市場推廣方面，集團將利用大規模促銷和有針對性的廣播渠道，提高市場滲透率並擴大市場份額，尤其是年輕消費群體。這些活動將包括遊戲化和獎勵計劃，以刺激消費者消費。全新和先進的移動支付產品和自助分行概念的推出將進一步提升客戶體驗，並保持競爭優勢。

AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示：「儘管香港經濟復甦動力有所放緩，我們很高興在二零二四/二五年度的首九個月，銷售額和應收款項實現了持續增長。我們一直致力於提供卓越的信用卡服務，以滿足不斷變化的客戶需求，並計劃通過提供創新和定製產品來擴大其客戶群。憑藉我們的應變能力、充裕的資金流動性、穩健的資產負債表及久經驗證的專業管理，集團有能力把握在不斷增長的消費金融市場所帶來的重要機遇，實現可持續增長，並為股東創造更大價值。」

關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。

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