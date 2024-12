Thursday, 19 December 2024, 17:17 HKT/SGT Share: 中國電信摘中國證券「金紫荊獎」兩大重磅獎項 - 做世界級綜合信息服務提供商!

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮12月19日在香港會議展覽中心舉行。中國電信股份有限公司(以下簡稱「中國電信」或「公司」)憑藉卓越的經營表現和完善的公司治理,摘得2024中國證券金紫荊獎「新中國成立75周年卓越企業貢獻獎」、「最具投資價值上市公司」兩大重磅獎項。 中國電信是一家全球領先的大型綜合智能信息服務運營商,主營業務為提供固定、移動通信和衛星通信服務等基礎電信業務,以及互聯網接入服務、信息服務等增值電信業務及其他相關業務。公司發行的A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司主板上市。 瞄準「做世界級綜合信息服務提供商」戰略目標 中國電信始終秉持「用戶至上,用心服務」的服務理念,以「做世界級綜合信息服務提供商」為戰略目標。公司堅定履行建設網絡強國和數字中國、維護網信安全責任,持續深入實施雲改數轉戰略,堅持基礎和產數業務雙輪驅動,發揮科技創新引領作用,全面深化改革開放,因地制宜加快發展新質生產力,高質量發展持續取得新成效。 2024年前三季度,公司經營收入為人民幣3,947.18億元,較去年同期增長2.7%,其中服務收入為人民幣3,628.86億元,較去年同期增長3.8%。公司股東應占利潤為人民幣292.99億元,較去年同期增長8.1%。每股基本淨利潤為人民幣0.32元。EBITDA為人民幣1,110.23億元,較去年同期增長5.1%。 近年來,雲計算、人工智能、大數據、量子信息等顛覆性技術和前沿技術不斷催生新業態、新產業、新模式。新一輪科技革命和產業變革深入發展,豐富的應用場景不斷滿足人民群眾對美好數字生活的嚮往,為行業和公司持續推進高質量發展帶來寶貴機遇。面對變革,公司緊抓發展機遇,完整、準確、全面貫徹新發展理念,持續深入實施雲改數轉戰略,加快推動數字信息基礎設施智能化、綠色化演進升級,加大高質量產品和服務供給,加速戰略新興業務規模拓展,着力打造「服務型、科技型、安全型」企業,進一步增強核心功能、提升核心競爭力,為推進中國式現代化貢獻電信力量。 中國電信高質量發展持續向好、企業服務收入實現良好增長、盈利能力不斷增強的同時,股東回報也得以顯著提升,公司圓滿兌現回A股上市時對資本市場的各項承諾,與廣大股東攜手共繪發展藍圖、共享發展成果。公司2024年中期股息每股人民幣0.1671元(含稅),合計人民幣152.9億元。從2024年起,公司三年內以現金方式分配的利潤將逐步提升至當年股東應占利潤的75%以上,努力為股東創造更大價值。 譜寫中國式現代化電信篇章 今年是新中國成立75周年,75年來,中國電信持續推進改革深化與開放合作,積極承擔社會責任,強化員工關懷,在提升企業競爭力的同時,為新中國現代化建設貢獻電信力量。中國電信堅定履行建設網絡強國和數字中國、維護網信安全責任,持續深入實施雲改數轉戰略,堅持基礎和產數業務雙輪驅動,發揮科技創新引領作用,全面深化改革開放,因地制宜加快發展新質生產力。 公司深入實施國企改革深化提升行動,堅持以科技創新為核心,聚焦政企領域,持續深化系統性變革,完善促進「三型」企業發展的體制機制,連續三年獲評國務院國資委中央企業改革重點任務考核A級。 中國電信積極踐行社會責任,包括圓滿完成神舟十八號載人飛船發射等多次重要活動的通信保障,在暴雨洪澇等自然災害中運用衛星通信、無人機高效助力防汛救災。以AI賦能鄉村振興,推進農業農村深度融合,形成數字鄉村信息化解決方案,彌合城鄉數字鴻溝。熱心社會公益,積極濟困助殘扶弱。依法保護員工權益,打造全方位員工關愛體系,持續健全制度保障,打造專業發展通道,努力實現員工與企業共同成長。 展望未來,中國電信表示,公司正處於高質量發展的關鍵節點,將以回A三年為新起點,把握新機遇、擁抱新藍海,加快培育新動能新優勢,持續深入實施雲改數轉戰略,進一步全面深化改革,全面推進高質量發展,堅持以客戶為中心,打造更加優質高效、綠色安全的綜合智能信息產品和應用,不斷滿足用戶對美好數字生活的嚮往,強化企業科技創新主體地位,持續增強自主創新能力,加強關鍵核心技術攻關,加速科技成果轉化應用,以高水平安全保障企業發展行穩致遠,努力提升企業價值,積極回饋廣大股東,奮力譜寫中國式現代化電信篇章。



