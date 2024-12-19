中國核電榮膺中國證券「金紫荊獎」兩項大獎

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮12月19日在香港會議展覽中心舉行。中國核能電力股份有限公司（以下簡稱「中國核電」或公司）憑藉管理團隊卓越的經營管理和優秀的業績表現，摘得2024中國證券「金紫荊獎卓越企業家」、「新中國成立75周年卓越企業貢獻獎」兩項大獎。

中國核電是中核集團核能業務的開發主體和先進科技成果轉化的主通道，以投資建設運營核電項目為核心業務，致力於先進核能技術的高效利用和清潔低碳能源的高質量供給。公司始終秉承「強核強國、造福人類」的企業使命，將提供安全穩定的綠色能源，助力社會可持續發展作為公司經營理念，聚焦價值創造和高質量發展。

作為國內最大的核電運營商之一， 2015年6月10日在上海證券交易所成功上市，股票代碼是601985。截至2024年10月底，公司擁有控股子公司30家，參股公司12家。總資產規模已經超過6000億元（人民幣，下同），員工總數近2萬人。

業績穩健增長 分紅持續提升

中國核電秉承「強核強國、造福人類」的企業使命，將提供安全穩定的綠色能源，助力社會可持續發展作為公司經營理念和指導產業發展的重要指導思想，以「為股東創造價值」為核心出發點，自2015年上市以來，始終保持高質量發展，營業收入從262億元增加至749億元，年複合增長率達到14.04%；歸母淨利潤從37.81億元增加至106.24億元，年複合增長率為13.78%；資產負債率從上市前的79%降至69.81%，淨資產收益率穩定在10%以上。

2024年前三季度，公司主要經營業績指標按照預期完成計劃值並繼續保持增速，累計商運發電量1,603.88億度，同比增長2.70%；營業收入完成569.86億元，同比增加1.60%。

優秀的經營業績也得到了境內外資本市場的高度認可，2024年前三季度獲得券商及機構分析師55份研報的關注，普遍認為公司業績符合預期，分紅持續提升，成長空間廣闊，均維持 「買入」等正面評級。截至今年三季度末，公司市值達到2105.49 億元，較2023年底增加689.24億元，增長幅度達到32.74%，優於同期大盤及電力同行表現；在A 股上市公司中排名第56位，較2023年底提升20名。

公司秉持與股東「發展與共，價值同享」的理念，每年以現金分配的利潤比例都達到了當年實現的可分配利潤的百分之三十五及以上，且保持連續八年每股派息金額及年度派息總額適度增長，累計實現向股東分紅金額206.12億。

踐行雙碳目標 賦能可持續發展

中國核電始終堅持聚焦主責主業，堅守安全的生命線，促進高質量發展。公司在運、在建及核准待建清潔能源裝機整體規模已超過8300萬千瓦，其中核電裝機規模為4439.10萬千瓦，包括在運機組25台，裝機2375萬千瓦，在建及核准待建機組18台，裝機2064.10萬千瓦；今年以來，納入WANO綜合指數統計的核電運行機組中20台獲得滿分，平均值98.92分，領先國際同行。

截至2024年9月30日，中國核電新能源裝機規模為3919.22萬千瓦，包括在運裝機2414.70萬千瓦，在建裝機1504.52萬千瓦。前三季度，公司累計商運發電量1603.88億千瓦時，同比增長2.70%，其中核電發電量1356.38億千瓦時，新能源發電量247.50億千瓦時。

作為新發展理念的生動實踐者，中國核電持續強化核能、風電、光伏等清潔能源開發與利用，積極做好項目建設與新廠址開發工作。公司制定了2025及2035年公司戰略發展規劃，計劃2025年電力裝機容量達到5600萬千瓦，其中在運核電機組2600萬千瓦，非核清潔能源3000萬千瓦。2035年電力裝機容量超過1億千瓦，核電運行指標保持在世界第一梯隊，非核清潔能源運行業績實現行業領先。在全力推動核電業務增長的同時，中國核電還將積極推廣高溫氣冷堆、快中子增殖堆等新型核電機組應用，探索核能在空天深海動力、供熱、海水淡化、制氫等領域的商業化推廣和產業化發展，深化「核能+」新發展模式，繼續保持蓬勃的發展勢頭。

中國核電以「對科技發展具有引領帶動、對經濟發展具有支撐作用，統籌兼顧中國核電產業發展現狀與發展潛力」為原則，主要聚焦涉核、涉能產業鏈上下游新興技術，全面推動戰略性新興產業培育和發展工作。中核光電實體化運作，大尺寸鈣鈦礦剛性、柔性產品技術指標位居行業領先水平；同時充分利用已有在運機組，在不影響發電的情況下，開展重要工業/醫用同位素生產，形成穩定的、規模化的生產供應能力，保障國內供應安全。第一批碳-14目前已成功出堆。

展望未來，中國核電黨委書記、董事長盧鐵忠表示，中國核電將繼續堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，牢固把握「雙碳」發展機遇，堅決推進全面深化改革與科技創新，乘勢而上，高質量完成年度生產經營各項任務。努力將中國核電打造成為一家為企業創造價值、為股東創造利潤、為員工創造幸福、為社會創造財富的最具魅力世界一流清潔能源供貨商，在可持續發展理念的指引下，聚焦服務新質生產力，不斷提高上市公司質量，續寫中國核電追求卓越新篇章。

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