安眺科技有限公司與亞洲脈絡有限公司合作 革新資料傳輸和網絡解決方案

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 安眺科技有限公司，一家在電信和電腦網絡創新領域具領導地位的科創公司，與亞洲脈絡有限公司，一家在亞太地區擁有多間數據中心的AI Factory推動者，簽署了諒解備忘錄，準備合作開發大型資料傳輸的解決方案和人工智能數據中心的網絡技術。

此次合作建立了一個戰略框架，旨在將安眺科技先進的分批稀疏碼(BATS)協議技術整合到亞洲脈絡的運營中。該合作旨在增強資料傳輸的可靠性，並在各種應用中優化網絡的性能。通過利用BATS技術，兩家公司計畫開發出強大的解決方案，以提高資料流程的效率和反應速度。

BATS協議由香港中文大學的楊偉豪教授和合作者共同發明，是一項具開創性的通信技術，並獲得 IEEE和日內瓦發明展的國際認可。它能夠顯著提高通信網絡的輸送量並降低延遲。此外，即使在高流量環境下，它也能確保資料的順暢傳輸。

諒解備忘錄中的主要舉措：

1、大型資料傳輸的概念驗證：

試驗BATS協議在香港與其他亞洲城市之間傳輸大型資料檔案的效率。該舉措將側重於提高可靠性、性能、安全性和頻寬利用率。我們計畫覆蓋數據中心到數據中心、混合雲設置、邊緣數據中心到數據中心等多個場景。

2、軟體定義的廣域網絡(SD-WAN)部署試驗：

探索將BATS技術集成到亞洲脈絡的SD-WAN產品中，以增強市場競爭力和商業價值主張。

3、人工智能數據中心的高速網絡：

安眺科技將針對人工智能數據中心的網絡而開發BATS協議晶片。亞洲脈絡將提供技術支持，以確保該解決方案滿足超高速的要求。

兩家公司還將評估在亞洲脈絡的商業框架內集成和授權BATS技術的商業模式。

安眺科技有限公司的聯合創始人兼首席執行官何偉中先生表示:「這合作是增強資料傳輸能力的重要一步，尤其是在人工智能生成的資料量不斷增長的情況下。通過把我們創新的BATS協議與亞洲脈絡廣泛的基礎設施相結合，我們旨在重新定義資料交付標準和網絡效率。」

亞洲脈絡有限公司的創始人兼首席執行官李松德先生補充道:「我們非常高興與安眺科技聯手，提升我們的人工智能網絡連接解決方案。亞洲脈絡在端到端人工智能基礎設施部署方面展現了卓越的專業能力，我們相信將 BATS 技術整合到我們的產品組合中，將加速大型資料傳輸，並增強香港及其他地區的人工智能生態系統。」

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Ms. Venie Lo, 安眺科技代表, venie.lo@n-hop.com

Ms. Sharon Chiang, 行銷總監, sharonchiang@legangroup.com

關於安眺科技有限公司

安眺科技有限公司致力於為電信和電腦網絡行業設計、實施和銷售尖端軟體解決方案。

關於亞洲脈絡有限公司

成立於2009年的亞洲脈絡，如今是領先的AI Factory推動者，提供全面的基礎設施與管理、網絡與存儲、GPU 雲、AI應用以及 AIDC 主機託管服務。亞洲脈絡在大中華區、泰國、日本和韓國運營頂級AI就緒的數據中心，參與設計和建造超級計算中心、液冷系統以及 AI部署與訓練的 AIOps 和 MLOps 項目。欲瞭解更多資訊，請訪問www.oneas1a.com。

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