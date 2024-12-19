中國通信服務榮膺「卓越高質量發展上市公司」大獎

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 12月19日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港會議展覽中心舉行。中國通信服務股份有限公司（以下簡稱「中國通信服務」或「集團」）憑藉優異的經營表現，榮獲2024中國證券金紫荊獎「卓越高質量發展上市公司」大獎，這一榮譽不僅是對公司穩健的經營業績的肯定，更是對其在信息化領域領先地位的權威認可。

今年以來，隨着國家數字經濟發展戰略深入實施，數字經濟已成為推動新質生產力發展的重要支撐和關鍵引擎。面對複雜的外部環境與激烈的市場競爭，中國通信服務立足「新一代綜合智慧服務商」定位，牢牢把握數字經濟發展機遇，凝心聚力，砥礪前行，以科技創新為引領，不斷提高核心競爭力，持續深耕戰略性新興產業領域，實現「質的有效提升」和「量的合理增長」，企業高質量發展水平進一步提升。集團堅持「價值引領、穩中求進、高質量發展」總路線，2024年上半年，公司經營收入穩健增長，效益指標持續提升。

在國內非運營商集團客戶市場，集團積極把握數字經濟發展趨勢，加快產業數字化領域拓展，國內非運營商集客市場引領收入增長。集團聚焦以數字基建、綠色低碳、智慧城市、應急安全為代表的戰略性新興產業領域，堅持諮詢設計引領和數字化優勢賦能，發揮「顧問+僱員+管家」服務優勢和「平臺+軟件+服務」能力優勢，為政府、能源電力、建築、交通等行業客戶提供定製化、多場景解決方案，來自該客戶市場業務價值顯著提升。

在國內電信運營商市場，集團堅持「CAPEX+OPEX+智慧應用」發展策略，克服運營商網絡投資回落所帶來的困難，把握新型信息基礎設施建設機遇，服務國內電信運營商算力網絡建設、5G網絡建設與優化、綠色轉型與產業數字化等新型業務需求，助力客戶夯實網絡質量，為客戶實現高質量發展提供堅強保障。

在海外市場，積極響應「一帶一路」沿線國家數字經濟需求，與「走出去」中資企業加強協同拓展和生態合作，聚焦亞太、中東、非洲、拉美四大區域，為客戶提供數字基礎設施建設、新能源建設、智能產品與服務、行業信息化解決方案，取得多個重要項目。

錨定戰略新興產業領域 構建高質量發展新藍圖

中國通信服務面向政府、行業和企業客戶需求，集中優勢資源，聚焦拓展數字基建、智慧城市、綠色低碳、應急安全等戰略性新興產業領域。2024年上半年，該領域新簽合同額同比增長超40%，佔新簽合同總額比重超35%，戰略新興業務已成為推動企業發展的第一動力。

在數字基建領域，集團依託全過程諮詢、設計、建設維護一體化總包服務能力，聚焦智算、超算、雲業務需求，大力攻堅數據中心、雲業務、5G+三大領域。成功承建多個「東數西算」樞紐節點，接連承接金融、能源、製造業、互聯網等行業智算、超算中心、AI算力項目，助力跨境電商、數據要素、人工智能等賽道規模化發展，為中國式現代化的數字基座貢獻力量。

在智慧城市領域，集團憑藉豐富的行業積澱，以智慧城市頂層規劃引領，充分發揮「諮詢+總包+軟件+平臺+服務」的能力優勢，賦能智慧政務、城市治理、產業經濟、民生服務等領域業務拓展，推動城市管理和服務智慧化，提升城市運行管理和公共服務水平。

在綠色低碳領域，根據國家「雙碳」戰略的指引，集團將傳統服務優勢向綠色低碳領域業務平移及延伸，充分發揮「諮詢、建設、運維、數字化能力」，面向能源電力、信息通信、建築、工業製造、交通運輸五大重點行業，提供智能化電力基建及配套、新能源建設、用能服務、碳管理等升級服務，促進數字經濟與綠色經濟深度融合。在集團的戰略性新興產業領域億元級項目中，綠色低碳項目佔比超過一半以上，不斷實現新的突破。

在應急管理領域，集團深耕應急管理、網信安全領域各細分行業，致力於提高信息化治理水平。在應急管理方面，打造面向應急、化工園區、林業、水利、高危企業等客戶的多款安全生產與防災減災產品，並成功實現複製推廣。在網信安全方面，在信息通信、金融、醫療、能源等領域承接多個國家關鍵信息基礎設施行業網安項目，為客戶提供網絡安全運營產品及信息安全產品。

堅持科技創新，提升企業核心競爭力

中國通信服務堅持科技創新核心地位，推進科創體系改革。集團深入實施創新驅動戰略，堅定不移推進科技創新自立自強，以科技創新賦能培育新質生產力，促進公司高質量發展。

集團聚力攻堅核心產品研發，研發成果持續湧現。今年上半年，集團重點佈局戰略性新興產業領域和未來產業，持續加大科技研發投入，投入研發經費人民幣2,314百萬元，同比增長11.1%。在數字基建、智慧城市、綠色低碳、應急安全等領域，面向客戶智能化、安全性和場景化需求，打造多款行業重點產品。在人工智能領域，集團面向通信、政府、應急、電商、交通、校園等領域的重點客戶打造多項人工智能應用。現已累計獲得授權專利超過3,600件、軟件著作權超過9,700件。多款核心產品和方案入選國家部委重大項目和試點示範項目。

中國通信服務加快推進科技創新成果轉化，科技創新效益不斷顯現。集團以科技創新加快業務轉型，推動科創類產品與服務深度融合，打造具有科技含量的綠色、智慧、安全一體化服務能力，不斷提升業務價值。依託遍佈全國的「行業中心+區域平臺」營銷矩陣，持續加強科創類產品推廣轉化。

踐行可持續發展理念 推動企業內在價值

中國通信服務立足「新一代綜合智慧服務商」定位，踐行「建造智慧社會、助推數字經濟、服務美好生活」的企業使命，秉持誠信、透明、公開、高效的原則，嚴格遵守上市公司監管要求，確保高水平的公司治理和誠信表現，近年被納入為「恒生可持續發展企業基準指數」成份股。

集團高度重視可持續理念，積極研究應對氣候變化、控制溫室氣體排放路徑，制定綠色低碳發展方案，組織開展應對氣候變化的能力建設、科研和宣傳等工作，努力提升環境管理能力，為減緩全球氣候變暖做出貢獻。集團充分發揮在綠色低碳領域的技術能力優勢，為客戶提供綠色數據中心、能源綜合管理平臺、設備綜合節能改造等清潔低碳高效服務，助力行業和社會節能降碳。

集團高度重視企業管治工作，通過將企業經營與合規管理深度結合，推動企業內在價值提升。2024年上半年，集團獲資本市場多項嘉獎，包括在《機構投資者》「2024年度亞洲區最佳管理團隊」評選中，榮獲「最受尊崇企業」、「最佳首席執行官」、「最佳首席財務官」、「最佳投資者關係企業」等榮譽。在亞洲企業管治雜誌 《Corporate Governance Asia》舉辦的「第十四屆亞洲卓越企業大獎」評選中，榮獲「亞洲最佳CEO」、「亞洲最佳CFO」、「最佳投資者關係公司」、「亞洲可持續發展獎」等榮譽。在「2024《福布斯》全球企業2000強」，集團排名第1,429位。

展望未來，中國通信服務董事長欒曉維表示，當前，5G-A、人工智能、算力網絡、低空經濟、衛星通信等新一代信息技術快速發展。在全球數字化和信息化浪潮中，數字經濟正以前所未有的速度崛起。面對新形勢新機遇新挑戰，集團將完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持「價值引領、穩中求進、高質量發展」總路線，以科技創新為着力點，不斷增強核心能力、 提高核心競爭力，培育壯大新質生產力，深化企業改革，深耕戰略性新興產業領域，努力打造科技型企業，以高質量發展實現經營業績良好增長、經營效益不斷提升，持續為股東、客戶和社會創造更大價值。

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