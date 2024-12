Thursday, 19 December 2024, 16:49 HKT/SGT Share: 創新驅動未來 - 中國聯通獲2024中國證券「金紫荊獎」卓越殊榮

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 在全球通信行業的激烈競爭中,中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(以下簡稱「中國聯通」)以其卓越的經營業績、前瞻性的國際視野、穩健的公司治理和堅實的投資者關係,贏得了國際投資者和投資機構的廣泛讚譽。12月19日,由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港會議展覽中心舉行。中國聯通憑藉卓越的經營表現,榮獲2024中國證券「金紫荊獎」卓越上市公司」與「卓越上市公司CEO」兩項大獎,這不僅標誌著公司在全球通信領域的領先地位,也彰顯了其在國際市場中的卓越表現和投資價值。 業績斐然:盈利連續8年雙位數增長 2024年,中國聯通在複雜多變的全球經濟環境中,憑藉其強大的市場洞察力和卓越的經營策略,交出了一份令市場矚目的成績單。上半年,公司營業收入穩步增長,實現人民幣1,973億元,同比增長2.9%。實現服務收入人民幣1,757億元,同比提升2.7%。EBITDA達到人民幣550億元,同比增長2.7%,實現利潤總額人民幣169億元,同比增長10.4%,本公司權益持有者應佔盈利達到人民幣138億元,同比增長11.3%,連續8年實現雙位數增長,盈利能力逐年攀升。亮麗的業績不僅反映了公司在成本控制、市場拓展方面的深厚功底,也彰顯了其在數字化轉型、技術創新方面的強大實力。 今年上半年,公司聯網用戶的規模和價值實現「雙提升」。一是聯接數量穩步增長,上半年淨增近 8,000萬,總規模突破10億。其中,移動用戶淨增超600萬戶,總用戶達到3.4億戶,淨增規模創近五年同期新高;物聯網聯接數超過5.6億;寬帶用戶繼續穩步增長,達到 1.17億戶,其中融合用戶突破8,000萬戶。二是用戶結構進一步優化,5G套餐用戶滲透率超過80%,千兆寬帶用戶滲透率超過25%;價值經營成效顯現,融合用戶ARPU 達到人民幣103元。 中國聯通堅持以新融合拓展新場景、創造新價值。一是業務融合。融合滲透率持續提升,發展質量顯著改善。二是產品融合。針對個人客戶,打造數個收入人民幣十億級產品,聯通雲盤、視頻彩鈴等特色產品用戶規模穩步擴大;針對家庭客戶,以全屋光寬帶引領,拓展智能家居、智慧安防、超清內容等特色業務,為廣大客戶帶來質量升級的新體驗;智企全光組網服務近30 萬家中小企業客戶。三是終端融合。上半年累計銷售超過 2,500萬台,上半年終端銷售收入同比提升4.3%,拉動營業收入穩健增長。強化終端運營與金融賦能,有效推動終端卡號融合發展,終端銷量與聯通號卡滲透率顯著提升。 國際業務:佈局全球 提升國際競爭力 作為一家具有國際視野的通信企業,中國聯通積極拓展海外市場,推動國際業務的快速發展。公司通過與國際知名運營商建立戰略合作關係,共同開展跨境數據傳輸、漫遊服務、雲計算等合作,提升了公司在國際市場的競爭力和影響力。 在「一帶一路」沿線國家和地區,中國聯通憑藉其豐富的通信資源和強大的技術實力,積極參與當地通信基礎設施建設和數字化轉型項目,為當地經濟發展和社會進步做出了積極貢獻。同時,公司還加強與海外科研機構和高校的合作,共同開展前沿技術的研發和應用,推動了全球通信技術的創新和發展。 在國際化發展方面,中國聯通將繼續拓展海外市場佈局,加強與「一帶一路」沿線國家和地區的合作與交流;同時,公司還將積極參與國際通信基礎設施建設和數字化轉型項目,為當地經濟發展和社會進步做出更大貢獻。 未來展望:以算網創新、數智創新推動產業創新 中國聯通深知良好的公司治理是企業持續健康發展的基石。公司始終堅持依法治企、規範運作的原則,不斷完善公司治理結構,提升治理效能。公司高度重視與投資者的溝通和互動,建立了完善的投資者關係管理體系。公司通過定期發佈財務報告、召開投資者交流會等方式,及時向投資者傳遞公司的經營情況和未來發展戰略。同時,公司還積極回應投資者的關切和疑問,增強了投資者對公司的信任和支持。上半年與千餘名投資人開展投資者交流活動多次,並到歐洲開展多場境外路演,積極向國際國內市場傳遞公司的新形象、新價值。 在資本市場中,中國聯通憑藉其穩健的經營業績、良好的公司治理和透明的投資者關係,贏得了國際投資者和投資機構的廣泛認可和青睞。公司的股價在市場中表現穩健,為投資者創造了良好的投資回報。 展望未來,中國聯通堅持守正創新,繼續加強新型基礎設施建設,推進數字技術融合創新,建設行業領先數智能力和產品,以算網創新、數智創新推動產業創新,不斷提高管理運營服務水平,加快成為具有全球競爭力的世界一流科技服務企業。



