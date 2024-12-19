香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 在全球通信行業的激烈競爭中，中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（以下簡稱「中國聯通」）以其卓越的經營業績、前瞻性的國際視野、穩健的公司治理和堅實的投資者關係，贏得了國際投資者和投資機構的廣泛讚譽。12月19日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港會議展覽中心舉行。中國聯通憑藉卓越的經營表現，榮獲2024中國證券「金紫荊獎」卓越上市公司」與「卓越上市公司CEO」兩項大獎，這不僅標誌著公司在全球通信領域的領先地位，也彰顯了其在國際市場中的卓越表現和投資價值。

業績斐然：盈利連續8年雙位數增長

2024年，中國聯通在複雜多變的全球經濟環境中，憑藉其強大的市場洞察力和卓越的經營策略，交出了一份令市場矚目的成績單。上半年，公司營業收入穩步增長，實現人民幣1,973億元，同比增長2.9%。實現服務收入人民幣1,757億元，同比提升2.7%。EBITDA達到人民幣550億元，同比增長2.7%，實現利潤總額人民幣169億元，同比增長10.4%，本公司權益持有者應佔盈利達到人民幣138億元，同比增長11.3%，連續8年實現雙位數增長，盈利能力逐年攀升。亮麗的業績不僅反映了公司在成本控制、市場拓展方面的深厚功底，也彰顯了其在數字化轉型、技術創新方面的強大實力。

今年上半年，公司聯網用戶的規模和價值實現「雙提升」。一是聯接數量穩步增長，上半年淨增近 8,000萬，總規模突破10億。其中，移動用戶淨增超600萬戶，總用戶達到3.4億戶，淨增規模創近五年同期新高；物聯網聯接數超過5.6億；寬帶用戶繼續穩步增長，達到 1.17億戶，其中融合用戶突破8,000萬戶。二是用戶結構進一步優化，5G套餐用戶滲透率超過80%，千兆寬帶用戶滲透率超過25%；價值經營成效顯現，融合用戶ARPU 達到人民幣103元。

中國聯通堅持以新融合拓展新場景、創造新價值。一是業務融合。融合滲透率持續提升，發展質量顯著改善。二是產品融合。針對個人客戶，打造數個收入人民幣十億級產品，聯通雲盤、視頻彩鈴等特色產品用戶規模穩步擴大；針對家庭客戶，以全屋光寬帶引領，拓展智能家居、智慧安防、超清內容等特色業務，為廣大客戶帶來質量升級的新體驗；智企全光組網服務近30 萬家中小企業客戶。三是終端融合。上半年累計銷售超過 2,500萬台，上半年終端銷售收入同比提升4.3%，拉動營業收入穩健增長。強化終端運營與金融賦能，有效推動終端卡號融合發展，終端銷量與聯通號卡滲透率顯著提升。

國際業務：佈局全球 提升國際競爭力

作為一家具有國際視野的通信企業，中國聯通積極拓展海外市場，推動國際業務的快速發展。公司通過與國際知名運營商建立戰略合作關係，共同開展跨境數據傳輸、漫遊服務、雲計算等合作，提升了公司在國際市場的競爭力和影響力。

在「一帶一路」沿線國家和地區，中國聯通憑藉其豐富的通信資源和強大的技術實力，積極參與當地通信基礎設施建設和數字化轉型項目，為當地經濟發展和社會進步做出了積極貢獻。同時，公司還加強與海外科研機構和高校的合作，共同開展前沿技術的研發和應用，推動了全球通信技術的創新和發展。

在國際化發展方面，中國聯通將繼續拓展海外市場佈局，加強與「一帶一路」沿線國家和地區的合作與交流；同時，公司還將積極參與國際通信基礎設施建設和數字化轉型項目，為當地經濟發展和社會進步做出更大貢獻。

未來展望：以算網創新、數智創新推動產業創新

中國聯通深知良好的公司治理是企業持續健康發展的基石。公司始終堅持依法治企、規範運作的原則，不斷完善公司治理結構，提升治理效能。公司高度重視與投資者的溝通和互動，建立了完善的投資者關係管理體系。公司通過定期發佈財務報告、召開投資者交流會等方式，及時向投資者傳遞公司的經營情況和未來發展戰略。同時，公司還積極回應投資者的關切和疑問，增強了投資者對公司的信任和支持。上半年與千餘名投資人開展投資者交流活動多次，並到歐洲開展多場境外路演，積極向國際國內市場傳遞公司的新形象、新價值。

在資本市場中，中國聯通憑藉其穩健的經營業績、良好的公司治理和透明的投資者關係，贏得了國際投資者和投資機構的廣泛認可和青睞。公司的股價在市場中表現穩健，為投資者創造了良好的投資回報。

展望未來，中國聯通堅持守正創新，繼續加強新型基礎設施建設，推進數字技術融合創新，建設行業領先數智能力和產品，以算網創新、數智創新推動產業創新，不斷提高管理運營服務水平，加快成為具有全球競爭力的世界一流科技服務企業。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network