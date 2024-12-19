獲海外資本超7億美元投資 協鑫科技有望成為光伏「特斯拉」

香港, 2024年12月19日 - (亞太商訊) - 當下，光伏產業正在經歷一場前所未有的週期挑戰，內卷嚴重，融資難成為普遍現象。儘管外部環境複雜艱難，行業處於逆週期，但科技創新型企業卻格外受到資本市場青睞。面對行業寒冬，協鑫科技（03800.HK）堅持科技創新，以硬核黑科技展現穿越週期的創新能力和科技實力，獲得境內外資本市場的高度認可。

12月19日，協鑫科技發佈公告稱，公司已於12月18日與配售代理訂立配售協議。根據協議，承配人將認購最多15.6億股股份，配售價為每股1港元。若所有配售股份獲全部配售，預期配售事項的所得款項總額約為15.6億港元。

同時，協鑫科技還正與潛在獨立投資者磋商可能發行及認購可換股債券，預期本金總額最高達5億美元。根據最新匯率計算，閃電配售與可轉債兩筆融資相加，協鑫科技此輪融資總額將高達7億美元。據悉，此次的配售對象和可轉債發行對象，主要來自海外的國家主權基金和世界頂級家族基金。

有產業分析師指出，協鑫科技能夠短期內獲得7億美元融資，不僅充分說明資本市場對於顆粒硅、鈣鈦礦等光伏產業核心黑科技的認可，同時亦是資本市場對協鑫科技核心技術背後碳資產的價值回歸和重新評估。

根據中國光伏行業協會編制的《中國光伏產業發展路線圖》，2023年多晶硅的行業平均綜合電耗水平是57度/Kg，而協鑫科技顆粒硅綜合電耗卻低至13.8度/Kg。若以協鑫科技50萬噸顆粒硅產能計算，相較於行業最新要求，每年可為國家節約數百億度電。

數據顯示，生產1GW組件硅耗約2000噸，50萬噸顆粒硅可生產組件250GW，以25年發電週期計算，這些組件發出的綠電可節約標煤27億噸，由此又可帶來巨大的碳排放收益。

今年上半年，協鑫科技顆粒硅、拉晶、切片等多個環節產品分別獲得權威機構德國TÜV萊茵的碳足跡認證證書。其中，顆粒硅最新「搖籃到大門」的碳足跡認證值為41kgCO2e/kg-Si，換算到「大門到大門」為16kgCO2e/kg-Si。

以協鑫碳鏈組件SiRo上市為標誌，全部採用協鑫顆粒硅為原材料的光伏組件，將搭乘全球首條光伏碳鏈 - 協鑫碳鏈，可提供全生命週期供應鏈溯源、產品及組織碳足跡管理、ESG報告即時查詢服務，引領行業全產業鏈共同降碳脫碳。

在全球追求雙碳目標的大前提下，相較經營業績，碳價值的傑出貢獻才是未來評估企業的關鍵指標。從全球追寵的特斯拉進入市場的路徑來看，雖然其一度主業虧損，但卻因為碳價值一枝獨秀，順利登頂全球萬億美金俱樂部。參照特斯拉的發展軌跡，以顆粒硅為主打的協鑫科技，未來或有望成為中國光伏產業的特斯拉。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network