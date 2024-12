Wednesday, 18 December 2024, 20:04 HKT/SGT Share: 晶科電子以高端化路徑破「內卷」封印 - 助力粵港澳大灣區科技產業融合

香港, 2024年12月18日 - (亞太商訊) - 12月12日,“圖南起航,聯接全球” - 香港與南沙科技與產業合作交流會在香港隆重舉行,在粵港智慧城市與數字經濟合作框架協議的簽約項目上,作爲簽約見證人的晶科電子(2551.HK)董事長肖國偉親臨現場,共同見證這一具有里程碑意義的時刻。出席大會的嘉賓還有香港創新科技及工業局局長孫東,廣州市委常委、南沙區委書記劉煒,香港科技大學校長倪明選等多名商界及創科界人士。 晶科電子作爲融合LED+技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商,扎根粵港澳大灣區,憑藉深厚的技術積累和創新實力保持行業領先地位。晶科電子于香港科技大學孵化,起步便得益于香港豐富的科技資源和創新生態。作爲粵港澳大灣區高科技合作示範企業,晶科電子與香港科技大學的緊密技術聯接,不僅提升了企業的技術研發能力,也爲粵港澳大灣區科技產業融合提供了實踐經驗。 此次交流會吸引了來自粵港澳三地的多家高科技企業、科研機構和政府代表,展現了大灣區協同創新的强大潜力。晶科電子作爲粵港澳科技合作的典範企業,得到了政府和業界的高度評價。在论坛报告环节中,香港科技大学校长倪明选特别提到:"晶科电子21年前诞生于香港科技大学孵化器,是大湾区高科技产业合作的标杆。其成功的产学研协作模式不仅是港科大的典范,也为众多港科大学子树立了积极的榜样。" 已於今年11月登陸港股市場的晶科電子,如今已成爲香港與內地產學研全方位合作的明星企業。公司經過兩次階段性的業務轉型升級,成功在汽車智能視覺、高端照明及新型顯示三大細分高價值賽道奠定領導地位,並持續強化技術創新,引領智能视觉产品及系统向高端化邁進,提升產業鏈站位。2024年首五個月,公司以325.4%的淨利潤增長率,展現高端化路線的耀眼前景。我們一起看看晶科電子實現行業優勢地位的原因。 跳出內卷困局,向高附加值領域開闢增量 兼具節能及高速迭代屬性的「LED+」技術,是晶科電子不斷進階的致勝法寶,助力其持續滲透LED產業鏈中的高價值、高增長市場。按2023年收入計,其是第三大中國高端照明器件和模組內資廠商、第四大中國液晶電視背光顯示內資廠商及第五大中國中高端汽車智能視覺內資廠商。 不過,隨著整個行業逐漸進入存量市場,「價格戰」不可避免地成為多數企業去產能的重要手段,降價壓力持續,使得行業內卷達到白熱化程度。雖然內卷帶來了一系列負面影響,但也能夠淘弱留強,推動產業不斷升級和行業格局重新洗牌。在此市場環境下,晶科電子獨闢蹊徑,卷價值不卷價格,在競爭中得其所揚其長。 晶科電子將業務發展重心確定為滿足汽車智能視覺、高端照明及新型顯示應用的技術創新需求,通過對「LED+」技術及產品進行持續創新,致力於推動行業的綠色可持續發展。Mini/Micro LED、小間距顯示屏、車用LED、LED照明等高附加值領域,成為公司開闢增量的重要方向。 構建增長飛輪,擴大可持續發展優勢 據悉,晶科電子在車載顯示領域的佈局主要包括中控屏和交互屏兩個方向。中控屏市場尚以LCD技術為主,Micro LED技術仍處於初期階段,而隨著未來對高亮度和高對比的需求不斷增加,Mini LED技術將進一步發揮關鍵作用。在交互屏領域,公司主要服務於新能源汽車市場,提供個性化、炫酷的顯示解決方案,目前推出了全彩、全紅光和白光交互屏,以滿足客戶的個性化需求。 雖然車載交互顯示尚屬新興領域,但晶科電子自2006年起便深耕於倒裝芯片的研發與生產,是國內LED行業中首批實現倒裝LED芯片級光源量產的企業之一,建立了系列化倒裝LED技術及相關封裝技術,擁有產業鏈垂直整合能力。深厚的技術積澱和電視/車載背光經驗,為公司在該領域的發展奠定了堅實基礎,依託市場需求前瞻佈局車載交互顯示,也是其向全球高科技企業轉型的關鍵一步。 此外,自2010年起便專注於背光領域,讓晶科電子積累了豐富的經驗,介入Mini LED背光技術並大獲成功。7月25日,中國發改委和財政部兩部門發文,掀起新一輪家電「以舊換新」熱潮,政策持續催化下,大尺寸Mini LED電視銷量顯著增長,受益於此,晶科電子的電視背光業務在今年第三季度迎來大幅提升。 在Mini LED背光和直顯領域的雙重佈局,使晶科電子能夠在這兩個關鍵市場中佔據有利地位,形成雙拳出擊的市場策略。不僅如此,公司還在智能車燈、智能照明和植物照明等高毛利領域進行前沿佈局,努力搶佔市場份額。通過敏銳地捕捉產業鏈的發展機遇,公司抓住市場中的增量需求,並建立自己的增強回路,最大化釋放「飛輪效應」,形成各業務板塊相互促進的良性循環。 資本儲備上,截至2024年5月31日,晶科電子錄得現金及現金等價物約人民幣2.80億元,流動性較為充裕,能夠為其可持續經營提供有力的財務支持。另外,公司自全球發售取得集資淨額8,225萬港元,約70.0%將用於持續推動汽車智能視覺業務發展,約20.0%將用於技術創新及產品升級,持續提升技術水平。 晶科電子助力粵港澳大灣區高科技合作,見證了香港與南沙科技產業合作的新篇章。未來,晶科電子將進一步深化與香港科技大學及其他大灣區高校的合作,聚焦「LED+」技術,不斷拓展科技與產業融合的廣度和深度,爲區域經濟高質量發展注入新動力。



