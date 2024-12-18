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Wednesday, 18 December 2024, 10:43 HKT/SGT
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Seoul Awards：將首爾的生活方式帶入全球舞台 並讓全球消費者更貼近

首爾, 2024年12月18日 - (亞太商訊) - Seoul Awards是由首爾市政府資助的首爾產業振興院（SBA）運營的品牌認證項目，旨在推動首爾的經濟成長。其主要目標是提升中小企業（SME）的品牌競爭力。

在中小企業開發並推向市場的產品中，那些具有卓越市場競爭力的產品將被選中，並獲得展示"Seoul Awards"標誌的權利。"Seoul Awards"已成為全球市場中產品品質與卓越的象徵。

獲得Seoul Awards認證的產品中，許多是獲得CES創新獎、iF設計獎和紅點設計獎等國際知名獎項的獲獎者。這一可信度使得許多優秀產品爭相尋求Seoul Awards認證。

在全球範圍內，K-pop、K-content以及K-beauty、K-food等韓國生活方式類別受到前所未有的國際關注的背景下，Seoul Awards認證的產品逐漸被視為經過驗證的商品，使全球消費者能夠體驗並享受首爾的生活方式。

每年，超過100位行銷專家、來自eBay和Shopee等全球電商平台的採購商，以及經濟和商業記者參與嚴格的評選過程。評選標準包括"產品競爭力"、"價格競爭力"和"美學"等，Seoul Awards的評選通過線上和線下兩階段評估，包括實際產品測試後才會授予Seoul Awards標誌。

未來，首爾產業振興院計劃繼續支持中小企業，使它們的產品在Seoul Awards品牌下成為國際知名的品牌。特別是該機構將擴展數字行銷活動和海外展會機會，將"Seoul Awards"標誌打造成全球消費者信任的象徵。首爾產業振興院的一位負責人表示："隨著K-wave的關注持續升溫，我們在Seoul Awards的評選過程中謹慎投資，確保全球消費者能夠自信地享受首爾的生活方式產品。我們將繼續向海外消費者介紹首爾的優質產品。"

欲了解更多有關Seoul Awards的信息，請訪問官方網站：https://smc.sba.kr

Media Contact

SBA (Seoul Business Agency)
Contact: Global Commerce Team
Email: award@sba.seoul.kr
Website: https://smc.sba.kr



話題 Press release summary

部門 展会, 消费者, 旅游观光, Startups, SMEs
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