美國波浪機器公司宣布與中國旅遊集團建立夥伴關係

加州索拉納海灘, 2024年12月17日 - (亞太商訊) - 美國波浪機器公司 美國波浪機器公司（American Wave Machines），全球PerfectSwell®衝浪場地的衝浪技術公司，今天宣布與中國旅遊集團達成協議，共同開發一個PerfectSwell®衝浪度假村。該項目位於海南島日月灣（也稱為萬寧市的日月灣），將命名為「日月灣衝浪度假村」。

日月灣衝浪度假村。圖片由中國旅遊集團提供。

以擁有中國最佳衝浪條件而聞名，日月灣吸引了各種商業活動，包括為國際遊客開放的活力餐廳和酒吧。由於其支持全年衝浪的條件和氣候，日月灣已連續十一年舉辦國際比賽。作為中國衝浪界的成功燈塔，日月灣也是中國國家衝浪隊的訓練基地。

這個以PerfectSwell®技術為基礎的多功能開發項目將是中國首個衝浪度假村。在第一階段，度假村將提供一個衝浪主題酒店和一座設計師酒店，共132間客房，還將包括一個購物區、酒吧和餐廳、衝浪零售店以及滑板公園，並配有PerfectSwell®衝浪池。第二階段將增建更多酒店客房和其他住宿選擇。該項目將利用PerfectSwell®衝浪技術的靈活性，旨在吸引來自國外的衝浪愛好者，同時也照顧到當地居民中的初學者。

度假村的衝浪公園總監趙寬（Kuan Zhao）描述了PerfectSwell®衝浪技術對中國運動員的貢獻：「隨著PerfectSwell®的推出，中國鞏固了其在所有奧運項目中發展世界級運動員的承諾，包括衝浪。PerfectSwell®讓日月灣衝浪度假村提供無與倫比的訓練機會，讓我們能夠培養本土人才。同時，這個場地將為各級衝浪遊客提供世界級的度假體驗。我們將擴大全國的衝浪社區，同時歡迎來自世界各地的各類衝浪愛好者。」

美國波浪機器公司（American Wave Machines）的首席工程師米基爾·拉薩羅（Miquel Lazaro）描述了將PerfectSwell®場地引入中國新興衝浪場景的意義：「我們很高興將我們的高性能波浪帶到中國。日月灣衝浪度假村將為當地人和遊客提供真正世界級的體驗。我們已經見證了PerfectSwell®衝浪公園在其他地區的影響，這對中國令人難以置信的衝浪文化和潛力來說是一個令人興奮的機會。」

PerfectSwell®衝浪技術。圖片由美國波浪機器公司（American Wave Machines, Inc.）提供。

關於美國波浪機器公司

美國波浪機器公司（ American Wave Machines, Inc.）是PerfectSwell®衝浪技術的發明者和開發者。AWM的技術支持著世界級的衝浪設施和度假地，並擁有可靠的財務數據、廣泛的數據捕捉和激動人心的衝浪愛好者。PerfectSwell®是市場上唯一基於序列的氣動衝浪技術。PerfectSwell®的分裂波峰、剝浪、空中段和楔形浪管等技術，均由AWM強大的專利組合保護，並在全球擁有超過50項專利。

關於中國旅遊集團

中國旅遊集團公司（ China Tourism Group Corporation Limited (CTG), 簡稱CTG），也稱為中國旅行社（控股）香港有限公司，是一家由中央政府直接管理的國有企業，總部設在香港。CTG已形成涵蓋旅行社、景區、酒店、免稅零售、旅遊交通、旅遊證照服務、郵輪、房地產及綜合運營等行業結構。其營運網絡覆蓋中國大陸、香港、澳門及超過30個國家和地區。

聯絡人:

Jenna Timinsky

info@americanwavemachines.com

資料來源: 美國波浪機器公司

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