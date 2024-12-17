巨星傳奇（6683.HK）榮獲格隆匯「金格獎」-「年度投資價值獎」

|
|
|Monday, 16 December 2024, 22:41 HKT/SGT
|
香港, 2024年12月16日 - (亞太商訊) - 近日，在第九屆格隆匯「全球投資嘉年華 - 2025」盛會上，巨星傳奇（06683.HK）憑藉其在資本市場和業務領域的卓越表現，榮獲「金格獎」年度卓越公司評選 - 「年度投資價值獎（中小市值）」獎。
「金格獎」已連續頒發九屆，旨在篩選出最具投資參考價值的卓越公司榜單。其中，「年度投資價值獎」，重點發掘過去一年中展現出卓越投資價值和發展潛力的企業，基於上市公司營收以及淨利潤增長，以及公司規模、商業模式、管理能力、創新能力等多方面綜合考量，是對上市公司盈利能力以及穩定投資回報的肯定，也是對其經營能力的高度認同。
據悉，巨星傳奇成立於2017年，主營業務為IP創造及營運和新零售。在IP創造及營運方面，巨星傳奇深度綁定核心明星周杰倫、劉畊宏，目前已打造「周同學」「劉教練」兩大現象級明星IP，並接續構建了包括孫耀威、陳法蓉、方文山、昆凌、Vivi、南拳媽媽、宿涵、陳威全等在內的明星IP組合，截至目前，公司旗下明星IP矩陣號全網粉絲體量超2.4億，展現出極高的影響力和商業價值。內容IP方面，巨星傳奇為周杰倫量身打造其首個戶外真人秀節目《周遊記》，目前已播出兩季；以及打造以庾澄慶為主理人的音樂訪談秀《樂來樂快樂》，兩檔節目均表現出色，收視率亮眼，深受觀眾好評。
在新零售業務方面，巨星傳奇旗下有健康管理品牌魔胴（鼓勵低碳飲食）、愛吃鮮摩人（推廣無食物添加劑）及護膚管理品牌摩肌博士（專注於重組膠原）等，其中，「魔胴」品牌於2024年獲評「江蘇省高知名商標」稱號。巨星傳奇新零售產品屢獲市場高度認可，根據灼識諮詢統計，按產品交易總額計算，魔胴咖啡於2020年至2023年連續四年蟬聯中國防彈飲料市場第一；愛吃鮮摩人抹茶粉在2022年推出後，於2023年成為抖音天然粉賽道市場份額第一的產品。
財報數據顯示，近年來巨星傳奇業績增勢迅猛。2024年上半年，公司實現營業收入人民幣2.67億元，較去年同期增長約76.0%；實現毛利人民幣1.34億元，同比去年增加約44.6%；淨利達人民幣2,545萬元，同比增加約55.5%。IP業務更是首次在總收入中占比超越新零售業務，同比激增149.8%至1.6億元。
值得一提的是，巨星傳奇也在周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會期間，創新性地開啟了「IP+場景+新零售」的創新玩法。在杭州、福州、長沙、深圳、南京站演唱會期間，一座座6米高巨型周同學大娃現身演出城市標誌性經典景點，吸引歌迷前來打卡，為當地文旅注入新活力。12月5日，周杰倫在中國台灣的台北大巨蛋場館舉行演唱會，周同學也首次以3米高的「機甲周同學」亮相台北，與粉絲零距離互動。在周同學大娃周邊，巨星傳奇還配套開設了快閃店，售賣周同學衍生品。
未來，巨星傳奇將繼續圍繞IP持續進行內容輸出，進一步深化「明星IP+新零售」的業務模式，不斷挖掘和整合豐富的IP資源，同時將持續拓寬產品矩陣，以滿足消費者多樣化的需求。
話題 Press release summary
部門 时尚服装, 金融, 业务, Sports
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Aug 6, 2024, 10:03 HKT/SGT
|周杰倫官方IP周同學亮相東京塔 巨星傳奇在下一盤什麼棋？
|July 16, 2024, 15:04 HKT/SGT
|巨星傳奇(6683.HK)解禁後首個交易日 收盤報10.4港元 升幅達2.97%
|June 17, 2024, 17:30 HKT/SGT
|與「魁隆」背後的數字王國合作，巨星傳奇IP業務進一步押寶千億AIGC賽道
|June 14, 2024, 14:10 HKT/SGT
|與「魁隆」背後的數字王國合作，巨星傳奇IP業務進一步押寶千億AIGC賽道
|June 11, 2024, 16:19 HKT/SGT
|巨星傳奇與數字王國組團入局「IP+AIGC」新市場
|June 7, 2024, 16:32 HKT/SGT
|巨星傳奇打造明星IP孵化基地 周杰倫現身為愛妻自創品牌助力
|Apr 18, 2024, 21:17 HKT/SGT
|標題：巨星傳奇：2023年IP業務收入同比增長82.9%
|Apr 4, 2024, 08:19 HKT/SGT
|巨星傳奇（6683.HK）首份年報出爐：IP業務飆升82.9% 拓寬賽道佈局「數字化」內容創作
|Mar 28, 2024, 11:51 HKT/SGT
|標題：巨星傳奇2023年財報：營收穩步提升，IP業務收入大幅增加82.9%
|Dec 8, 2023, 12:55 HKT/SGT
|巨星傳奇（6683.HK）榮獲《AM730》頒佈「傑出上市公司大獎2023」
|Nov 29, 2023, 17:01 HKT/SGT
|《周遊記2》背後: 巨星傳奇的生意經
|Oct 30, 2023, 19:37 HKT/SGT
|巨星傳奇參投周杰倫2024《嘉年華》世界巡迴演唱會 股價收報9.71港元創新高
|Oct 24, 2023, 12:35 HKT/SGT
|巨星傳奇：攜「周同學」數智人突破次元，明星IP業務跑出新增量
|Oct 12, 2023, 15:45 HKT/SGT
|招商證券首予巨星傳奇（06683.HK）「增持」評級，IP運營和新零售協同效應顯著
|Sept 25, 2023, 14:11 HKT/SGT
|巨星傳奇：明星IP賦能的創新型新零售玩家 浦銀首予「買入」評級 目標價7.8港元
|Sept 21, 2023, 08:45 HKT/SGT
|民銀證券：首予巨星傳奇（6683.HK）“買入”評級 目標價8.8港元
|Sept 15, 2023, 10:30 HKT/SGT
|浦銀國際：首予巨星傳奇（6683.HK）「買入」評級 目標價7.8港元
|Sept 5, 2023, 10:47 HKT/SGT
|巨星傳奇（6683.HK）首份成績單亮眼，踏入「元宇宙」生態把握商機
|July 28, 2023, 08:57 HKT/SGT
|持續拓寬明星IP商業化閾值，巨星傳奇越來越會了
|July 20, 2023, 20:02 HKT/SGT
|沸騰了！中概股深夜集體狂歡，信號明確？叫價15萬，周杰倫演唱會"點爆"熱搜，概念股飆漲29%