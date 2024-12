Monday, 16 December 2024, 22:41 HKT/SGT Share: 巨星傳奇(6683.HK)榮獲格隆匯「金格獎」-「年度投資價值獎」

香港, 2024年12月16日 - (亞太商訊) - 近日,在第九屆格隆匯「全球投資嘉年華 - 2025」盛會上,巨星傳奇(06683.HK)憑藉其在資本市場和業務領域的卓越表現,榮獲「金格獎」年度卓越公司評選 - 「年度投資價值獎(中小市值)」獎。 「金格獎」已連續頒發九屆,旨在篩選出最具投資參考價值的卓越公司榜單。其中,「年度投資價值獎」,重點發掘過去一年中展現出卓越投資價值和發展潛力的企業,基於上市公司營收以及淨利潤增長,以及公司規模、商業模式、管理能力、創新能力等多方面綜合考量,是對上市公司盈利能力以及穩定投資回報的肯定,也是對其經營能力的高度認同。 據悉,巨星傳奇成立於2017年,主營業務為IP創造及營運和新零售。在IP創造及營運方面,巨星傳奇深度綁定核心明星周杰倫、劉畊宏,目前已打造「周同學」「劉教練」兩大現象級明星IP,並接續構建了包括孫耀威、陳法蓉、方文山、昆凌、Vivi、南拳媽媽、宿涵、陳威全等在內的明星IP組合,截至目前,公司旗下明星IP矩陣號全網粉絲體量超2.4億,展現出極高的影響力和商業價值。內容IP方面,巨星傳奇為周杰倫量身打造其首個戶外真人秀節目《周遊記》,目前已播出兩季;以及打造以庾澄慶為主理人的音樂訪談秀《樂來樂快樂》,兩檔節目均表現出色,收視率亮眼,深受觀眾好評。 在新零售業務方面,巨星傳奇旗下有健康管理品牌魔胴(鼓勵低碳飲食)、愛吃鮮摩人(推廣無食物添加劑)及護膚管理品牌摩肌博士(專注於重組膠原)等,其中,「魔胴」品牌於2024年獲評「江蘇省高知名商標」稱號。巨星傳奇新零售產品屢獲市場高度認可,根據灼識諮詢統計,按產品交易總額計算,魔胴咖啡於2020年至2023年連續四年蟬聯中國防彈飲料市場第一;愛吃鮮摩人抹茶粉在2022年推出後,於2023年成為抖音天然粉賽道市場份額第一的產品。 財報數據顯示,近年來巨星傳奇業績增勢迅猛。2024年上半年,公司實現營業收入人民幣2.67億元,較去年同期增長約76.0%;實現毛利人民幣1.34億元,同比去年增加約44.6%;淨利達人民幣2,545萬元,同比增加約55.5%。IP業務更是首次在總收入中占比超越新零售業務,同比激增149.8%至1.6億元。 值得一提的是,巨星傳奇也在周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會期間,創新性地開啟了「IP+場景+新零售」的創新玩法。在杭州、福州、長沙、深圳、南京站演唱會期間,一座座6米高巨型周同學大娃現身演出城市標誌性經典景點,吸引歌迷前來打卡,為當地文旅注入新活力。12月5日,周杰倫在中國台灣的台北大巨蛋場館舉行演唱會,周同學也首次以3米高的「機甲周同學」亮相台北,與粉絲零距離互動。在周同學大娃周邊,巨星傳奇還配套開設了快閃店,售賣周同學衍生品。 未來,巨星傳奇將繼續圍繞IP持續進行內容輸出,進一步深化「明星IP+新零售」的業務模式,不斷挖掘和整合豐富的IP資源,同時將持續拓寬產品矩陣,以滿足消費者多樣化的需求。



