巨星傳奇（6683.HK）榮獲格隆匯「金格獎」-「年度投資價值獎」

香港, 2024年12月16日 - (亞太商訊) - 近日，在第九屆格隆匯「全球投資嘉年華 - 2025」盛會上，巨星傳奇（06683.HK）憑藉其在資本市場和業務領域的卓越表現，榮獲「金格獎」年度卓越公司評選 - 「年度投資價值獎（中小市值）」獎。

「金格獎」已連續頒發九屆，旨在篩選出最具投資參考價值的卓越公司榜單。其中，「年度投資價值獎」，重點發掘過去一年中展現出卓越投資價值和發展潛力的企業，基於上市公司營收以及淨利潤增長，以及公司規模、商業模式、管理能力、創新能力等多方面綜合考量，是對上市公司盈利能力以及穩定投資回報的肯定，也是對其經營能力的高度認同。

據悉，巨星傳奇成立於2017年，主營業務為IP創造及營運和新零售。在IP創造及營運方面，巨星傳奇深度綁定核心明星周杰倫、劉畊宏，目前已打造「周同學」「劉教練」兩大現象級明星IP，並接續構建了包括孫耀威、陳法蓉、方文山、昆凌、Vivi、南拳媽媽、宿涵、陳威全等在內的明星IP組合，截至目前，公司旗下明星IP矩陣號全網粉絲體量超2.4億，展現出極高的影響力和商業價值。內容IP方面，巨星傳奇為周杰倫量身打造其首個戶外真人秀節目《周遊記》，目前已播出兩季；以及打造以庾澄慶為主理人的音樂訪談秀《樂來樂快樂》，兩檔節目均表現出色，收視率亮眼，深受觀眾好評。

在新零售業務方面，巨星傳奇旗下有健康管理品牌魔胴（鼓勵低碳飲食）、愛吃鮮摩人（推廣無食物添加劑）及護膚管理品牌摩肌博士（專注於重組膠原）等，其中，「魔胴」品牌於2024年獲評「江蘇省高知名商標」稱號。巨星傳奇新零售產品屢獲市場高度認可，根據灼識諮詢統計，按產品交易總額計算，魔胴咖啡於2020年至2023年連續四年蟬聯中國防彈飲料市場第一；愛吃鮮摩人抹茶粉在2022年推出後，於2023年成為抖音天然粉賽道市場份額第一的產品。

財報數據顯示，近年來巨星傳奇業績增勢迅猛。2024年上半年，公司實現營業收入人民幣2.67億元，較去年同期增長約76.0%；實現毛利人民幣1.34億元，同比去年增加約44.6%；淨利達人民幣2,545萬元，同比增加約55.5%。IP業務更是首次在總收入中占比超越新零售業務，同比激增149.8%至1.6億元。

值得一提的是，巨星傳奇也在周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會期間，創新性地開啟了「IP+場景+新零售」的創新玩法。在杭州、福州、長沙、深圳、南京站演唱會期間，一座座6米高巨型周同學大娃現身演出城市標誌性經典景點，吸引歌迷前來打卡，為當地文旅注入新活力。12月5日，周杰倫在中國台灣的台北大巨蛋場館舉行演唱會，周同學也首次以3米高的「機甲周同學」亮相台北，與粉絲零距離互動。在周同學大娃周邊，巨星傳奇還配套開設了快閃店，售賣周同學衍生品。

未來，巨星傳奇將繼續圍繞IP持續進行內容輸出，進一步深化「明星IP+新零售」的業務模式，不斷挖掘和整合豐富的IP資源，同時將持續拓寬產品矩陣，以滿足消費者多樣化的需求。

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