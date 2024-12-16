順豐控股積極探索新動力 致力於高質量可持續發展

香港, 2024年12月16日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道，物流行業作為經濟循環的重要支撐，近年來呈現出蓬勃發展的態勢。如何走出一條可持續發展路徑，成為物流企業的一道必答題。

在這場競逐中，順豐控股（06936.HK）通過技術創新、服務升級和探索新的業務模式，持續引領行業發展。隨著11月27日登陸港交所，實現A+H上市的順豐控股，面對瞬息萬變的市場環境，積蓄長期發展新動力，推動增長飛輪馳驅向前。

國內深耕與國際拓展並行 深挖增長潛力

從中國出發，以時效快遞起步，順豐控股在31年的發展過程中，始終緊跟市場需求，不斷完善產品和服務，從單一的時效快遞企業，逐步轉型成為業務覆蓋快遞、快運、冷運、同城即時配送、供應鏈解決方案及國際物流服務的綜合物流提供商，從中國擴展到亞洲再到全球，成為亞洲第一、全球第四的綜合物流提供商。

隨著國內物流行業發展升級，物流企業開始探索新的增長點。順豐控股在深耕國內市場的同時，加大佈局海外市場，加速國際化發展，尋找更多機遇和利潤空間。國內市場方面，憑藉招牌的時效快遞服務搶佔國內電商快遞市場，並在快運、同城即時配送等細分業務取得市場領先地位，盈利點持續豐富。國際市場方面，2021年，通過收購整合嘉里物流，強化國際綜合物流能力和客戶基礎。

同時，順豐控股積極投建鄂州航空貨運樞紐，進一步擴大配送速度及網絡覆蓋方面的差異化優勢。根據公司招股書，2021年至2023年，順豐控股在中國大陸以外地區產生的收入複合年增長率為38.6%，第二增長曲線蓄勢待發。隨著鄂州航空貨運樞紐投入使用並開始賦能，公司國際業務將進入加速發展期。

經營能力持續提升 強化股東回報夯實價值投資

保持規模擴張的同時，順豐控股持續推進多網融通，並通過加強精益管理和成本控制措施，釋放整體資源的協同效應，優化成本結構，提升經營能力。

根據公司招股書，2021年至2023年，公司經營活動產生的現金淨額由人民幣161億元增行至人民266億元。隨著資本支出高峰期的結束，在業務規模增長促進經營性現金流增長的作用下，公司內生造血能力得到進一步增強，為持續發展提供強大資金支持。此外，順豐控股的盈利能力也在持續提升，2021年至2023年間，公司歸母淨利潤複合年增長率為31.9%。

值得一提的是，順豐控股亦積極回報股東，與股東貢獻發展成果。自2017年上市以來，公司堅持每年派息，且派息率持續提升，自2017年的20%增至2023年的35%。2024年，公司加大股東回報力度，中期派息率升至40%，並執行一次性特別分紅，合計分紅超人民幣67億元。根據公司未來五年（2024年-2028年）股東回報規劃，現金分紅比例將在2023年度基礎上穩步提高。派息力度的提升，反映了公司強勁的盈利能力以及回報股東的決心，也彰顯了公司對未來成長的信心。

總體而言，順豐控股作為物流行業龍頭，一方面通過差異化競爭，維持國內市場領軍地位，另一方面通過國際化拓展，為未來增長打開更大想像空間。隨著公司固本、挖潛、派息的有序推進，高質量增長可期，有望為股東帶來更大的回報。

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