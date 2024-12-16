亨利加集團連環獲獎 奪家辦及卓越上市公司殊榮

香港, 2024年12月16日 - (亞太商訊) - 亨利加集團有限公司（下稱「亨利加集團」、「本公司」；連同其附屬公司統稱「本集團」；香港聯交所上市編號：3638.HK）欣然宣佈，本集團近日連奪兩大獎項，包括榮獲「大灣區新質生產力企業大獎 - 金融服務業（家族辦公室組別）」及「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」，足見本集團的品牌影響力與日俱增，家族辦公室業務漸獲巿場認同，同時亦是資本市場對集團多元化戰略發展，特別是金融業務相關佈局的肯定。

「大灣區新質生產力企業大獎」- 金融服務業（家族辦公室組別）」

「大灣區新質生產力企業大獎」頒獎禮於12月13日舉行，由大灣區家族辦公室協會、香港國際家族辦公室總會、香港國際區塊鏈金融總會、大灣區國際醫療大健康產業總會、財經周刊《金星匯》以及家族辦公室雜誌《家辦》聯合主辦。獎項旨在表彰和鼓勵於創新技術應用、生產效率提升、經濟結構優化以及可持續發展方面卓有成效的優秀企業，進而促進行業內的創新與發展，特別是新質生產力的發展。

是次榮獲「大灣區新質生產力企業大獎 - 金融服務業（家族辦公室組別）」，標誌着本集團在家族辦公室業務的前瞻性佈局卓有成效，行業地位及競爭力獲得市場認可。本集團深諳香港在家族辦公室領域享有優厚發展條件及政策紅利，積極發展多元化業務至家族辦公室領域。為更好發展該業務，本集團匯集海內外行業專家組成專業團隊，同時利用金融科技及創新產品和服務，為客戶提供全面的財富管理及傳承方案，實現「陪伴客戶保值、增值與傳承」的目標，提升品牌競爭力及其可持續發展的能力。本集團亦通過創立「港灣商學院」、舉辦「港灣家族辦公室2024香港高峰論壇」等舉措，穩步推進香港家辦生態圈建設，為行業創新及發展出力，充分反映本集團致力開拓及發展家辦業務的決心。

圖：亨利加集團榮獲「大灣區新質生產力企業大獎 - 金融服務業（家族辦公室組別）」

「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」

無獨有偶，本集團近日（12日）亦獲香港專業財經媒體《信報財經新聞》頒發「上市公司卓越大獎2024」，由港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生代表領獎。「上市公司卓越大獎」由《信報財經新聞》主辦，迄今已舉辦九屆，每年以獨家研發的股票追勢系統EJFQ「信號」，以及邀請財經賢達擔任評審，選出及表揚過去一年表現卓越的上市公司。近年外圍環境仍存在不少挑戰，而香港正值新發展階段，香港超級聯繫人的角色在新形勢下迎來新機遇，本集團亦乘勢而上，延伸業務至家族辦公室，並以它為核心業務，於香港實施多元有效的策略，持續提升家族辦公室品牌知名度，該等策略充分展現本集團對探索更具潛力的家族辦公室業務的決心，亦獲得市場的青睞。本次集團榮幸獲頒「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」，不僅是資本市場的肯定，也將繼續成為鼓勵集團鞏固金融及家族辦公室業務的動力。

圖：亨利加集團榮獲「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」，由港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生代表領獎 圖：亨利加集團榮獲「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」

亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生表示：「此次連奪兩項大獎，我們備受鼓舞，這是對本集團業務專業、服務質量及管理體系的高度認可，更是本集團堅持實踐『以金融創造價值，倚科技創新未來』發展理念的有力支持。展望未來，本集團將繼續全力發展家族辦公室業務，深化金融業務多元化策略，更新運營模式，加快科技創新並將其與金融業務結合，以為客戶財富傳承保駕護航，引領在港家辦行業實現新質生產力可持續發展。」

有關亨利加集團有限公司（股份代號：3638.HK）

亨利加集團有限公司（股份代號:3638.HK）是一家專注於金融和科技領域的多元化企業，業務涵蓋綜合金融及專業服務、電子產品貿易，食品供應鏈及生命科技等領域，形成「金融+科技」雙輪驅動的可持續發展模式。

本集團的金融業務網絡更已遍及大中華及亞太地區，成員公司家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢，與全球首屈一指的金融服務機構合作，提供資產管理、財富傳承、金融信貸及專業服務綜合解決方案。本集團成員是證監會核准的持牌法團、同時擁有保監局的保險中介人牌照、積金局的強積金中介人牌照、以及放債人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台，為客戶提供全方位的金融及專業服務。

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