來源 Hunlicar Group Limited 亨利加集團連環獲獎 奪家辦及卓越上市公司殊榮 - 多元金融佈局逐步奏效 家辦業務獲市場認可

香港, 2024年12月16日 - (亞太商訊) - 亨利加集團有限公司(下稱「亨利加集團」、「本公司」;連同其附屬公司統稱「本集團」;香港聯交所上市編號:3638.HK)欣然宣佈,本集團近日連奪兩大獎項,包括榮獲「大灣區新質生產力企業大獎 - 金融服務業(家族辦公室組別)」及「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」,足見本集團的品牌影響力與日俱增,家族辦公室業務漸獲巿場認同,同時亦是資本市場對集團多元化戰略發展,特別是金融業務相關佈局的肯定。 「大灣區新質生產力企業大獎」- 金融服務業(家族辦公室組別)」 「大灣區新質生產力企業大獎」頒獎禮於12月13日舉行,由大灣區家族辦公室協會、香港國際家族辦公室總會、香港國際區塊鏈金融總會、大灣區國際醫療大健康產業總會、財經周刊《金星匯》以及家族辦公室雜誌《家辦》聯合主辦。獎項旨在表彰和鼓勵於創新技術應用、生產效率提升、經濟結構優化以及可持續發展方面卓有成效的優秀企業,進而促進行業內的創新與發展,特別是新質生產力的發展。 是次榮獲「大灣區新質生產力企業大獎 - 金融服務業(家族辦公室組別)」,標誌着本集團在家族辦公室業務的前瞻性佈局卓有成效,行業地位及競爭力獲得市場認可。本集團深諳香港在家族辦公室領域享有優厚發展條件及政策紅利,積極發展多元化業務至家族辦公室領域。為更好發展該業務,本集團匯集海內外行業專家組成專業團隊,同時利用金融科技及創新產品和服務,為客戶提供全面的財富管理及傳承方案,實現「陪伴客戶保值、增值與傳承」的目標,提升品牌競爭力及其可持續發展的能力。本集團亦通過創立「港灣商學院」、舉辦「港灣家族辦公室2024香港高峰論壇」等舉措,穩步推進香港家辦生態圈建設,為行業創新及發展出力,充分反映本集團致力開拓及發展家辦業務的決心。 圖:亨利加集團榮獲「大灣區新質生產力企業大獎 - 金融服務業(家族辦公室組別)」 「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」 無獨有偶,本集團近日(12日)亦獲香港專業財經媒體《信報財經新聞》頒發「上市公司卓越大獎2024」,由港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生代表領獎。「上市公司卓越大獎」由《信報財經新聞》主辦,迄今已舉辦九屆,每年以獨家研發的股票追勢系統EJFQ「信號」,以及邀請財經賢達擔任評審,選出及表揚過去一年表現卓越的上市公司。近年外圍環境仍存在不少挑戰,而香港正值新發展階段,香港超級聯繫人的角色在新形勢下迎來新機遇,本集團亦乘勢而上,延伸業務至家族辦公室,並以它為核心業務,於香港實施多元有效的策略,持續提升家族辦公室品牌知名度,該等策略充分展現本集團對探索更具潛力的家族辦公室業務的決心,亦獲得市場的青睞。本次集團榮幸獲頒「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」,不僅是資本市場的肯定,也將繼續成為鼓勵集團鞏固金融及家族辦公室業務的動力。 圖:亨利加集團榮獲「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」,由港灣家族辦公室首席經濟師邢磊先生代表領獎 圖:亨利加集團榮獲「《信報財經新聞》上市公司卓越大獎2024」 亨利加集團有限公司主席及執行董事張烈雲先生表示:「此次連奪兩項大獎,我們備受鼓舞,這是對本集團業務專業、服務質量及管理體系的高度認可,更是本集團堅持實踐『以金融創造價值,倚科技創新未來』發展理念的有力支持。展望未來,本集團將繼續全力發展家族辦公室業務,深化金融業務多元化策略,更新運營模式,加快科技創新並將其與金融業務結合,以為客戶財富傳承保駕護航,引領在港家辦行業實現新質生產力可持續發展。」 有關亨利加集團有限公司(股份代號:3638.HK) 亨利加集團有限公司(股份代號:3638.HK)是一家專注於金融和科技領域的多元化企業,業務涵蓋綜合金融及專業服務、電子產品貿易,食品供應鏈及生命科技等領域,形成「金融+科技」雙輪驅動的可持續發展模式。 本集團的金融業務網絡更已遍及大中華及亞太地區,成員公司家族辦公室業務發揮香港作為國際金融中心的優勢,與全球首屈一指的金融服務機構合作,提供資產管理、財富傳承、金融信貸及專業服務綜合解決方案。本集團成員是證監會核准的持牌法團、同時擁有保監局的保險中介人牌照、積金局的強積金中介人牌照、以及放債人牌照。本集團致力打造涵蓋多牌照的一站式金融服務平台,為客戶提供全方位的金融及專業服務。



