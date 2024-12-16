泛遠國際連獲跨境物流與企業管治雙料大獎



香港, 2024年12月16日 - (亞太商訊) - 泛遠國際控股集團有限公司（上市編號：2516，下稱「泛遠國際」；連同其附屬公司，統稱「泛遠國際」或「本集團」）欣然宣佈，本集團近期接連斬獲兩項頗具影響力的大獎，分別為「大灣區新質生產力企業大獎 - 運輸，貨運，物流及供應鏈獎」及「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎 - 年度企業管治獎」。連連喜訊充分彰顯本集團於跨境電商物流領域的專業實力與企業管理能力，領先地位獲市場認可。 「大灣區新質生產力企業大獎 - 運輸，貨運，物流及供應鏈獎」 「大灣區新質生產力企業大獎」頒獎典禮今日於灣仔合和酒店水晶殿舉行，泛遠國際主席、行政總裁兼執行董事王泉先生代表本集團領取「運輸，貨運，物流及供應鏈獎」組別獎項。該獎由大灣區家族辦公室協會、香港國際家族辦公室總會、香港國際區塊鏈金融總會、大灣區國際醫療大健康產業總會、財經周刊《金星匯》以及家族辦公室雜誌《家辦》聯合主辦。該獎項以新質生產力作為評審的主要元素之一，旨在表彰和鼓勵於創新技術應用、生產效率提升、經濟結構優化以及可持續發展方面卓有成效的優秀企業，期望促進行業內的創新與發展，特別是新質生產力的發展。這一獎項不僅是對企業實力的認可，更是對企業在推動大灣區經濟發展、促進區域合作方面所做出貢獻的高度肯定。 圖：泛遠國際控股集團有限公司榮獲「大灣區新質生產力企業大獎 — 運輸，貨運，物流及供應鏈獎」 是次榮獲「運輸，貨運，物流及供應鏈」獎項，不僅標誌着泛遠國際在該領域內的專業實力得到了業界的高度認可，同時亦肯定本集團長期以來於運輸流程優化、運輸服務質量提升、推進倉儲管理智能化發展方面的努力。 作為改革開放前沿陣地的大灣區，將迎來由新質生產力推動的革新變革，這對於泛遠國際來說，既是機遇也是挑戰。近年來，隨着大灣區的快速發展和戰略升級，泛遠國際緊跟時代步伐，積極探索並參與區域合作，充分發揮自身在跨境物流領域的專業優勢，不斷優化服務流程，提升服務品質，積極融入大灣區的發展大局，致力於為大灣區乃至全球的客戶提供高效、便捷、優質的物流服務。截至目前，本集團已設有30多個境內網點，1,100多家供應商網絡，服務覆蓋全球超過220多個國家和地區。作為深耕跨境電商物流行業二十年的知名企業，本集團憑藉多年積累的豐富經驗及廣泛的供應商網絡，所提供之貨運服務高效滿足客戶多樣化需求，並於年內成功獲得知名跨境電商平台 - 阿里巴巴國際站的全面認可，中標其華東中心倉業務。此次榮獲該項殊榮，不僅凸顯本集團於跨境電商物流行業內的傑出成就與領先地位，亦是對本集團在該領域強大專業實力的權威印證。 「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎 - 年度企業管治獎」 此外，上月底，本集團亦憑藉卓越的企業管治實踐，在由粵港澳大灣區上市公司聯合會主辦的「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎」中脫穎而出，榮獲「年度企業管治獎」。「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎」旨在表彰企業在環境、社會和治理（ESG）方面的卓越貢獻，並進一步推動中國企業朝向可持續發展的方向邁進。其中，本集團獲頒之「年度企業管治獎」專注於表彰擁有高水準企業管治制度的公司。 本次獎項頒發形式新穎，嘉賓陣容鼎盛。於獎項頒發前，主辦方舉辦以「立足香港、聯通灣區、走向世界」為主題之論壇，邀得香港特別行政區財政司司長陳茂波先生親臨致辭，同時匯聚逾300位來自上市公司、擬上市公司、政府部門、金融機構代表參會。 該獎項不僅對本集團在企業治理結構、透明度和可持續發展等領域出色表現的認可，同時亦充分彰顯本集團在企業管治方面的高度成熟，進一步展示本集團傑出的企業管理能力及行業領先地位。本集團將以此為激勵，繼續秉承卓越的管理理念，強化風險管控與決策科學性，助力集團長遠發展。 圖：泛遠國際控股集團榮獲「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎 — 年度企業管治獎」，由附屬公司

香港泛遠物流投資有限公司董事副總裁高偉豪先生（左一）代表領獎



圖：泛遠國際控股集團榮獲「大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎 — 年度企業管治獎」 本次接連斬獲兩項與大灣區相關之重磅獎項，反映本集團於大灣區之業務佈局奏效。大灣區是國家經濟發展活力最為強勁的地區之一，在「9+2」城市群協同發展下，大灣區的前景光明，機遇處處。本集團業務一直緊隨國家大灣區建設及新質生產力等重要戰略，於華南區域拓展核心業務，服務輻射至多個大灣區核心城市，遍佈廣州、深圳及香港等地，旨在善用跨境物流優勢為跨境電商貿易提質增效，同時期望本集團可把握政策紅利帶來的商業潛能，培育業績增長引擎。 泛遠國際控股集團有限公司主席、行政總裁兼執行董事王泉先生表示：「我們非常高興見證本集團近月喜訊頻傳，接連榮獲『大灣區新質生產力企業大獎 - 運輸，貨運，物流及供應鏈獎』及『大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎 - 年度企業管治獎』兩個大獎，充分體現本集團在跨境電商物流領域的卓越成就與高效管治能力。我們將以此等殊榮及認可轉化為前進的力量，持續提升物流服務的質量和效率，同時亦繼續秉持創新高效的管理理念，加強本集團的核心競爭力，以期為客戶創造更大價值，為行業發展貢獻更多力量。」 有關泛遠國際控股集團有限公司（股份代號：2516.HK） 泛遠國際控股集團有限公司於2023年12月在香港聯交所主板掛牌上市，為中國知名的跨境電子商務物流服務供應商，主要提供端到端跨境配送服務、貨運代理服務以及其他物流服務，致力打造穩、快、優的跨境電子商務物流服務體系。本集團作為中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區首批試點企業，擁有創新的自研物流運輸系統，採用直營網點模式，網點遍佈中國主要貿易中心，尤其聚焦於長江三角洲及粵港澳大灣區。本集團設有30多個境內網點，1,100多家供應商網路，服務覆蓋全球超過220多個國家和地區，向客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項及定制化供應鏈解決方案。



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