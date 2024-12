Friday, 13 December 2024, 22:35 HKT/SGT Share:

來源 SHENZHEN DOBOT CORP LTD 深圳市越疆科技股份有限公司公佈於香港聯交所主板上市的詳情 - 公開發售 40,000,000 股 H 股,每股發售價介於18.80港元至20.80港元之間

- 預計淨集資約719.6百萬港元

投資亮點 - 處於蓬勃發展的協作機器人行業前沿參與者

- 以長期主義思維為指引的強大研發能力

- 自有全棧技術,覆蓋協作機器人開發週期所有重要環節

- 可滿足廣泛使用場景的全面產品矩陣

- 憑藉全球業務及客戶成功商業化

- 高瞻遠矚且經驗豐富的管理團隊 香港, 2024年12月13日 - (亞太商訊) - 深圳市越疆科技股份有限公司(「越疆」或「公司」;與旗下子公司合稱為「集團」)最近公佈其擬於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市的詳情。 越疆計劃發售40,000,000股,其中包括2,000,000股香港公開發售股份及38,000,000股國際發售股份,視乎超額配股權行使與否而定。每股發售價介於18.80港元至20.80港元之間。香港公開發售於二零二四年12月13日(星期五)上午九時開始,至二零二四年12月18日(星期三)中午十二時結束。配售結果將於二零二四年12月20日(星期五)公佈。越疆的H股股份擬於二零二四年12月23日(星期一)在香港聯交所主板開始買賣,股份代號為2432.HK。 國泰君安融資有限公司和農銀國際融資有限公司擔任是次上市的聯席保薦人。國泰君安證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、平證證券(香港)有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、TradeGo Markets Limited 為聯席賬簿管理人。 公司概覽 越疆是專門從事協作式機器人(通稱「協作機器人」)開發、製造及商業化的領先企業之一。根據灼識諮詢報告,按 2023 年的出貨量計,集團在全球協作機器人行業中排名前二,並在中國所有協作機器人公司中排名第一,全球市場份額為 13.0%。全球協作機器人行業正處於發展初期,按收入計,其於 2023 年的市場規模佔全球機器人行業不足2%。根據同一資料來源,按 2023 年全球協作機器人收入計,集團在全球協作機器人行業中排名第七,全球市場份額為 3.6%。 集團專注於行業創新,尤其是在協作機器人安全措施及 AI 功能方面引入柔性電子皮膚技術 SafeSkin,並推出由 AI協作機器人賦能平台 X-Trainer 支持的 AI 賦能協作機器人。截至 2024 年 12 月 6 日,集團提供 4 個系列共 27 款協作機器人型號,可滿足製造、零售、醫療健康、STEAM 教育、科研等眾多領域的大量使用場景。於往績記錄期間,越疆在全球售出超過 53,000 台協作機器人。 業務模式及市場前景 協作機器人為具有可操作機械臂的機器人,用於在共享空間或人員與機器人近距離工作時進行直接的人機交互或協零售、醫療健康、STEAM 教育、科研場景等眾多領域的使用場景。集團的所有協作機器人產品均為指定特專科技產品。集團已採用基於交易的模式銷售協作機器人產品。 協作機器人行業目前正處於快速增長期。全球協作機器人市場規模由 2019 年的 466.6 百萬美元大幅增加至 2023 年的 1,039.5 百萬美元,複合年增長率為 22.2%,預期到 2028 年達 4,950.0 百萬美元,2023 年至 2028 年的複合年增長率為 36.6%。特別是,中國在全球協作機器人市場中的地位日益重要,其佔全球協作機器人市場的份額預計將由2023 年的 26.3%上升至 2028 年的 37.2%,2023 年至 2028 年的複合年增長率為 46.5%。預期 AI 技術普及將進一步加快於更多使用場景中採用協作機器人。集團認為,越疆已具備有利條件,可把握重大的市場機遇。 財務摘要 集團於2021 財政年度、2022 財政年度及 2023 財政年度的總收益分別約為人民幣 174.3 百萬、241.0 百萬及人民幣286.7 百萬,複合年增長率為 28.3%,以及由截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 109.9 百萬元上升 9.6%至截至2024 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 120.5 百萬元。根據灼識諮詢報告,集團的協作機器人出口量連續 6 年位列中國榜首。 於2021 財政年度、2022 財政年度、2023 財政年度及截止 2024 年 6 月 30 日止六個月,集團的毛利分別為人民幣 88.1百萬元、人民幣 98.2 百萬元、人民幣 124.8 百萬元及人民幣 52.8 百萬元,而毛利率分別為 50.5%、40.8% 、43.5及 43.9%,遠高於行業平均水平。出色的毛利率主要歸因於集團的全球經銷網絡及國際客戶。於 2021 年、2022 年、2023 年及截至 2024 年 6 月 30 日止六個月,海外市場分別佔總收入的 48.1%、58.1%、59.1%及 61.4%。集團的成本優勢亦源於關鍵部件的自主開發、關鍵部件的自研設計及開發、產品需求持續增長帶來的規模經濟及山東省日照市生產基地不斷提升產能。作為主要港口城市,日照市毗鄰港口,極大降低了運輸成本,促進了集團產品的高效全球出口。集團良好的利潤不僅提高集團的財務表現,亦使集團能夠更靈活地制定營銷戰略,以應對日益激烈的競爭格局。 集團於 2021 年、2022 年及 2023 年,集團的年內虧損分別為人民幣 41.8 百萬元、人民幣 52.5 百萬元及人民幣 103.3百萬元,而於截至 2024 年 6 月 30 日止六個月,集團的期內虧損為人民幣 59.9 百萬元。主要由於集團在快速增長的協作機器人市場中處於擴展業務及營運的階段,正在持續投資進行研發。 競爭優勢 作爲全球協作機器人的領先企業之一,集團擁有明顯的競爭優勢,使其在衆多競爭對手中脫穎而出。首先,越疆是蓬勃發展的協作機器人行業的前沿參與者,憑藉出色的技術能力及產品實力,獲得全球知名客戶的認可,並引領多項開創性技術創新,尤其是在協作機器人安全措施及 AI 功能方面;同時,集團堅持以長期主義思維指引研發,集團的研發計劃著眼於可持續增長及長遠影響;憑藉跨學科研發能力,集團已成為全球協作機器人行業中少數開發出自有全棧技術的公司之一,該技術覆蓋協作機器人開發週期所有重要環節;此外,越疆擁有全面的產品矩陣,可廣泛使用於各種場景;更重要的是,在經驗豐富的管理團隊帶領下,集團憑藉全球業務及客戶成功商業化,不斷擴大市場份額。 增長策略 未來,集團將透過以下策略實現業務的進一步增長:第一,繼續推進技術開發,包括進一步投資協作機器人自有關鍵部件的研發,投資研發 AI 技術,進一步改善運動控制算法,以及構建一個擴展協作機器人感知交互能力的全感知技術架構,繼續加強人機協作安全措施,以滿足各類使用場景的要求。第二,繼續擴大集團的產品組合及生態系統,進一步升級現有產品及推出新產品;第三,提高產能及能力以簡化供應鏈管理,集團擬通過於生產線上引進先進製造技術及設備提高產能;第四,進一步強化銷售網絡,擴大全球業務範圍,集團計劃於泰國、墨西哥及阿拉伯聯合酋長國成立海外附屬公司,以把握龐大商機;第五,選擇性尋求國內外協作機器人行業下游的戰略聯盟、投資及收購機會,助力集團獲得新技術、擴大銷售渠道及進入大部分潛在客戶均有其指定協作機器人集成商或供應商的新行業。 越疆創始人、董事長、執行董事兼總經理劉培超先生總結道:「我們很高興能夠見證越疆的發展跨越了一個新里程碑。通過是次在香港聯交所主板上市,集團將踏足國際資本市場。這不僅能提升集團的資本及股東基礎,而且將為公司提供資金支持以進一步擴展業務,從而加強集團在業內的領導地位,强化競爭優勢,推動公司的長遠發展。」 「展望未來,集團將致力於進一步發展和鞏固集團在協作機器人行業中的地位。全球協作機器人行業的增長率將遠超傳統工業機器人行業的增長率。預期 AI 技術普及將進一步加快於更多使用場景中採用協作機器人。憑藉可觀的增長及集團自有全棧技術,集團將積極把握全球協作機器人的市場機遇,保持我們於行業的領先地位,繼續擴大市場份額,為股東帶來持續的回報。」 傳媒垂詢,請聯絡智升公關有限公司: 龔小姐

手機: (852) 46371627

電郵: ir@brightcommns.com



話題 Press release summary



部門 电子产品, Engineering, Artificial Intel [AI], Automation [IoT]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



SHENZHEN DOBOT CORP LTD Aug 17, 2016, 12:10 HKT/SGT 越疆魔術師 握手未來生活方式 更多新闻 >>