連續私有化兩家核心企業 復星深化主業佈局

香港, 2024年12月13日 - (亞太商訊) - 12月10日晚間,復星旅文在港交所發佈公告,宣佈擬以每股7.8港元的價格回購股份。該價格較最後交易日前一天的收盤價溢價111%。本次私有化將復星旅文的整體估值提升至105億港元。消息一出,引發廣泛關注。 市場普遍認為,私有化復星旅文是復星聚焦主業、集中資源支持優勢產業發展的又一實質性舉措。此前,今年6月,復星醫藥宣佈,將通過吸收合併方式私有化旗下生物創新藥平台—復宏漢霖。 一年內私有化兩家核心子公司,復星在下一盤什麼棋?分析人士表示:「這兩家公司都是復星旗下非常優質的資產,推動私有化反映出復星正加碼主業佈局,更加專注於優勢產業。而私有化本身也從側面印證復星擁有充沛的現金流,能夠支撐主業持續進擊和靈活調整。」 事實上,在文旅、醫藥等主業賽道業務落地層面,復星近期也動作頻頻:連續承辦生物醫藥源頭創新論壇簽約多家高水平機構、自研藥漢曲優發貨美國、Club Med地中海俱樂部挺進大灣區……諸多跡象表明,復星正尋求通過錨定主業,蓄力高質量增長。 文旅賽道「以退為進」,專注輕資產運營聚焦長期價值 自11月27日復星旅文停牌以來,市場上便充斥著其將被私有化的猜測。12月10日靴子落地,復星旅文正式公佈私有化方案。有投資者表示:意料之中,私有化是一個雙贏選擇。 公開信息顯示,復星旅文自成立以來,一直是復星「快樂」業務板塊的核心子公司之一。2024年上半年實現營業額人民幣106.5億元,經調整EBITDA為人民幣20.9億元;歸屬於股東之盈利為人民幣3.2億元,剔除一次性處置度假村收益後較2023年同期增長20%。 近幾年受全球宏觀經濟、文旅行業及港股整體趨勢等因素影響,復星旅文在港交所上市以來股價水平未能反映其實際價值且交易量較小,融資能力受限,作為上市公司的優勢未能充分體現,而維持上市地位又增加了額外成本。私有化交易完成後,除了解決流動性問題外,還可提升戰略靈活性、聚焦長期可持續發展。 作為復星文旅賽道的「明星」產品,Club Med地中海俱樂部近日也實現新的突破。11月29日,深圳、中信、復星簽署合作框架協議,將攜手在大鵬新區旅遊發展的核心區域金沙灣落地Club Med地中海俱樂部項目。這次合作,被文旅界視為「優勢資源濃度頗高」的強強聯合。 本次落地金沙灣的地中海·鄰境(Club Med Joyview)產品線,是復星專為中國市場打造的城市短途度假系列。此前,該產品線已在浙江千島湖、四川黑龍灘等地取得成功。大鵬新區對項目寄予厚望,認為金沙灣Club Med「將填補深圳高端親子度假村的空白,進一步提升深圳市、大鵬新區的國際影響力和旅遊吸引力」。 分析人士注意到,近年來復星在文旅賽道不斷強化「輕資產」戰略,憑藉強IP、強運營,加強與地方政府、央國企合作,提速搶灘前瞻性項目。除了金沙灣Club Med,今年完成簽約的太倉阿爾卑斯國際度假區二期、以及海南超級地中海項目的發佈也都是輕資產運營的典型代表。「從表面上看,復星在資本層面推出私有化,似乎是在『退』。但實際上,明確的戰略脈絡,以及穩步推進的輕資產項目,表明公司是在『以退為進』,在不確定的週期下,最大程度地增加戰略的靈活性,專注於長期目標,以實現可持續發展。」 加碼醫藥賽道,堅持全球化視野下的整合式創新 除了文旅賽道之外,醫藥作為復星產業版圖的重要支柱,近期也連續迎來重大進展。 12月2日至3日,由復星承辦的首屆「灣區之星」生物醫藥源頭創新大會在深圳舉行。半個月前,另一場「源頭創新」論壇在上海圓滿落幕。 短短1個月內接連承辦兩場高規格行業論壇,展現出復星在生物醫藥領域的領導地位和影響力。期間,復星還與復旦大學、上海大學、中科院上海藥物所、瑞金醫院等簽約啟動戰略合作,共同拓展源頭創新「活水」。 復星國際董事長郭廣昌在論壇上表示:「好的創新一定要從需求出發,在生物醫藥領域,就是『一切以患者為先』,同時創新要堅持『全球化視野』,始終秉承開放的心態,始終堅持合作共贏。」 在積極推動行業創新發展的同時,復星在全球市場拓展方面也取得了重要突破。11月29日,復宏漢霖自主研發和生產的曲妥珠單抗生物類似藥漢曲優首批發貨美國。 這次「出海」美國的漢曲優是首個在中國、歐盟、美國三地獲批的「中國籍」單抗生物類似藥,目前已在50個國家和地區獲批上市,惠及全球超過22萬名HER2陽性乳腺癌和胃癌患者。據復宏漢霖官方披露,漢曲優自2020年開啟商業化至今,已完成全球商業化發貨約650萬支,僅2023年即貢獻銷售收入逾人民幣27億元。 業內人士分析,此次成功打開美國市場,不僅將極大拉升「大單品」漢曲優的增長曲線,也為復宏漢霖其他產品的國際業務拓展奠定了堅實基礎。「原因很簡單,突破了最難的市場,其他國家和地區在對標引進時,也有了充足的底氣。」 經過十餘年積累,復宏漢霖已佈局多元化、高質量的產品管線,涵蓋50多個分子,產品覆蓋腫瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等領域,目前有6款產品在中國獲批上市,3款產品在國際獲批上市,24項適應症獲批,4個上市申請分別獲中國藥監局、美國FDA和歐盟EMA受理。除漢曲優實現上述突破外,漢斯狀、漢利康、漢達遠、漢貝泰等產品也在各自的細分領域上保持領先。 值得一提的是,今年6月,復星醫藥發佈公告,擬通過吸收合併的方式私有化子公司復宏漢霖,要約收購價為每股港幣24.6元,對復宏漢霖H股不受干擾日收盤價的溢價為36.67%,對不受干擾日前30個交易日的溢價為52.04%。現金對價合計不超過約54.07億港元。消息披露後,復星醫藥股價連續大漲。 業界普遍認為,私有化後復宏漢霖可以更加靈活地佈局長期戰略,避免因作為上市公司而承受的市場預期壓力及股價波動風險,也可以就此輕裝上陣,通過資產重組、產業調整等舉措轉型升級,探索新的發展機遇。完成私有化後,復宏漢霖的核心能力和長期價值將得到更大釋放,同時也會進一步增強復星在醫藥賽道的領先優勢。 財務穩健現金流充裕,獲境內外機構認可 從財務視角觀察,復星近期一系列進擊動作,也印證了其財務狀況保持穩健,擁有充足現金流來實現包括私有化在內的諸多戰略。 財報顯示,截至今年上半年,復星現金、銀行結餘及定期存款達到人民幣1,095.5億元,較2023年底增加約人民幣171億元。 近期,標普、中信、開源、方正等機構紛紛發佈報告,高度認可復星聚焦家庭消費主業,優化資產結構,並通過成功發行美元債拓寬融資渠道。多家機構給予「買入」評級。 標普認為復星對未來兩年內到期債務的兌付留有充足的流動性安全墊,並預期復星將繼續退出非核心資產,債務將穩步下降,同時境外子公司步入成熟期將夯實復星的分紅收入。由此,標普維持復星國際「穩定」展望評級。 中信證券表示,自2020年以來,復星聚焦發展有市場領導力的戰略核心業務,並通過退出非戰略非核心資產回籠資金優化資產結構及財務狀況。隨著公司進一步深化全球佈局,強化業務協同,提升科創水平,賦能產業發展,業績具有長期增長空間。 分析人士表示,在穩健的財務支撐下,復星通過聚焦主業賽道不斷強化競爭力,挖掘更多新的增長極,長期價值將得到進一步釋放。



