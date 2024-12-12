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Thursday, 12 December 2024, 22:08 HKT/SGT
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慶祝安安可可到港 霸王茶姬聯合《HELLO PANDAS 熊貓駕到》戶外嘉年華
- 1600份限量禮包大放送

香港, 2024年12月12日 - (亞太商訊) - 12月11日，為慶祝大熊貓安安與可可到港，霸王茶姬聯合《Hello Pandas 熊貓駕到》戶外嘉年華，1600份限量禮包免費大放送，與港同慶！與此同時，霸王茶姬都致力於參與大熊貓保育，也希望通過這次機會，更加多的參與到香港公益項目當中，為香港社會的發展出一份力。

即日起至12月21日，霸王茶姬將參與尖沙咀文化中心【HELLO PANDAS熊貓駕到】戶外嘉年華，於AB市集區設置專屬攤位，為香港市民帶來豐富的優惠禮品及趣味互動，將現代東方茶文化與萌趣熊貓主題完美結合，以更廣闊的緯度宣傳大熊貓文化，共同促進大熊貓保育事業的發展。

現場，霸王茶姬將放送1600份「奇遇萌友冰箱貼」優惠券禮品包（價值$118），包括買一送一券、買二送一券、2張$8現金券及香港限定大熊貓冰箱貼。

此外，霸王茶姬還計劃邀請120位茶友免費去海洋公園探訪大熊貓。通過霸王茶姬小程序、外賣平台KEETA、Foodpanda或Deliveroo下單，既有機會獲得香港海洋公園門票一張。每個平台各送30張，活動日從12月19日持續至12月21日，每日第1、6、8、9、11、12、17、26、28及66的下單者有機會獲得門票一張。

自2017年成立以來，霸王茶姬始終堅持「以東方茶，會世界友」的企業使命，願景是「未來為100個國家茶友每年提供150億杯現代茶」。企業社會責任方面，霸王茶姬做了系列公益舉措，包括開設無聲門店、持續關注鄉村兒童健康成長、在多地設立兒童服務站並提供物資、與美團、壹基金共同支持鄉村兒童操場建設、向湖南省袁隆平農業科技獎勵基金會捐贈獎學金，用於9所高校的農業科研及教育事業等。

9月28日霸王茶姬香港首店正式開業，營業前兩天累計銷售杯量近1萬杯，人氣爆棚。霸王茶姬香港相關負責人表示，霸王茶姬在香港有長期業務規劃，未來希望為香港公益貢獻一份力量。



話題 Press release summary

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