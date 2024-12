華泰證券在香港舉辦金融科技峰會 構築金融與科技融合新生態

香港, 2024年12月12日 - (亞太商訊) - 12月10日,華泰證券(股份代號:6886.HK)在香港舉辦2024年度金融科技峰會。本次峰會以「智創科技,共塑金融新未來」為主題,邀請政府、學界、業界的金融科技專家和生態合作夥伴匯聚一堂,聚焦人工智能浪潮下全球金融科技發展的最新趨勢,共同探討科技與金融的共生融合,構建更加多元、可持續發展的金融科技生態。華泰證券首席執行官周易、香港科技大學首席副校長郭毅可、火山引擎總裁譚待等出席會議並發表演講。 周易在主旨演講中表示:「科技已內化為華泰證券變中求進、不斷超越的關鍵力量和底層基礎。在此過程中,我們凝聚了扎實的技術底座、豐富的金融場景和廣泛的客戶基礎。在人工智能帶來的新一輪變革浪潮前,華泰證券將堅持開放生態、合作共贏、共建共享,以資本和資源多維度助力金融科技生態的構建,以自身作為紐帶拓展全球科技生態鏈接,以科技的力量來引領金融行業的變革。」 近年來,生成式人工智能正在重塑金融行業服務模式和底層邏輯,並在金融行業不同場景下展現出巨大應用潛力。譚待談到大模型在金融行業的落地時指出,他看到三個明顯趨勢:「第一是更有寬度,由對內降本增效為主逐步嘗試邁向提升對外體驗和服務的助手;第二是更有深度,從交互體驗創新為主逐步邁向業務邏輯創新帶來業績增長,人工智能更加深入業務流程,多智能體協同,人和機器新的協作方式也不斷湧現;第三是更有速度,簡潔的AI資源管理平台和智能體開發平台,讓業務人員可以用類似搭建積木一樣的方式開發創新應用。」 華泰證券亦積極擁抱生成式人工智能浪潮,針對實際需求廣泛開展生態合作,充分發揮金融專業優勢,通過實際的使用需求推動建設和發展,,在提升華泰自身的科技能力的同時,助力合作夥伴加速成長。峰會正式發佈為優秀早期科技企業創始人及潛在創業者打造的孵化項目 - 華泰創星全球CEO加速營。該項目將充分調動華泰證券全業務鏈平台資源,為創業者提供全面、持續、一站式的創業培訓和投融資服務。 會議現場,華泰證券設置了HUATECH主題展覽,展示公司在跨境一體服務、AI重塑金融、共建創新生態方面的前沿科技應用和解決方案,與會者積極參觀並試用。展覽上首次發佈華泰自主研發,全力打造的新一代交易平台 - 全球交易平台,該平台連接香港、美國、新加坡等國際市場,提供全方位、全品種、全生命周期的金融資產交易服務,提供微秒級別交易時速。 如何更好抓住人工智能浪潮下的新機遇並依托技術優勢在全球市場尋找差異化價值?峰會的兩場圓桌環節上,深耕AI產業鏈不同環節及交叉行業的數家優秀創業公司分享了他們在業務出海中遇到的挑戰和思考;專注底層基礎設施的前沿技術公司分享了關於大模型技術棧對企業建設信息技術架構和企業級應用的衝擊,並圍繞數據和算力等AI時代的關鍵變量分享了前沿洞察。 這是華泰證券首次在香港舉辦科技主題峰會,旨在向國際機構投資者、科技生態夥伴及全球企業客戶全面系統呈現公司數字化轉型以來沉澱的技術能力及生態共創成果。華泰證券表示,希望通過此次香港峰會,將扎實的底層技術能力、前沿的科技趨勢洞察和開放共贏的合作理念推向更廣闊的國際舞台,以開放、多元的心態參與國際競爭,匯聚國際視野和先進經驗的同時,共同構建更加多元、可持續發展的金融科技生態。



