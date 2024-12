Thursday, 12 December 2024, 20:00 HKT/SGT Share:

來源 Payment Cards Group Limited(PCG) BBMSL與Yedpay HK強勢聯手推出全新品牌「AbbyPay」 - 以支付科技賦能本地商戶,共創亞太市場新格局

香港, 2024年12月12日 - (亞太商訊) - 金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司The Payment Cards Group Limited(「PCG」)與樋熥商戶服務有限公司Black Bear Merchant Services Limited(為BBMSL Limited「BBMSL」之控股公司)欣然宣佈共同簽署成立全新策略聯盟,建立新品牌及集團控股公司ABBY Pay&Tech Holdings Limited(「AbbyPay」),全資持有BBMSL及Yedpay HK。AbbyPay將借助PCG所持有的Visa、Mastercard、美國運通、銀聯和JCB直接授權的收單行(Acquirer)身份,結合亞洲首個金融雲電子支付處理和結算平台A3A及BBMSL強大客戶基礎,加強為香港及其他地區商戶提供電子支付收款服務。這次策略聯盟除了提升市場佔有率,覆蓋本地商戶達至50,000,以多個品牌服務市場不同要求,同時亦加速以支付科技賦能本地商戶,整合本地支付行業。 左至右:AbbyPay代表麥晉傑先生、交易寶有限公司創辦人胡靜波先生、BBMSL行政總裁余孟滔先生、

BBMSL財務總裁周愛詩女士、交易寶有限公司聯合創辦人及營運總監戴錦瑜女士共同主持簽約儀式。 PCG聯合創辦人及營運總監戴錦瑜Beatrice Tai表示:「這次聯手標誌著PCG在亞太地區支付解決方案領域的重要一步。憑藉我們A3A平台的技術優勢,結合BBMSL的市場影響力,AbbyPay將能為微型商戶、中小企業及大型商戶提供創新、無縫的支付和結算解決方案,並快速高效地開拓新市場,在亞太地區覆蓋多個行業。我們期待著AbbyPay繼續擴展業務版圖,進一步整合本地支付行業,加強PCG在支付行業的市場地位。」 BBMSL行政總裁余孟滔Gerald Yu表示:「這次的行動充分代表了PCG對BBMSL多年專注香港本地市場的努力和成就的高度認可,亦反映了對我們共同協力的潛力和信心。自 2017年,BBMSL在香港中小微企商戶市場擁有顯著的市佔率,並獲得香港市場的廣泛認同與支持。這些優勢將為AbbyPay的發展奠定堅實的基礎。我期待未來與AbbyPay攜手履行BBMSL的使命、與中小企共同成長,並祝願此合作能創造更輝煌的成就。」 在亞太地區引入亞洲首個金融雲電子支付處理和結算平台A3A,釋放電子支付潛力 AbbyPay將在日本、新加坡、馬來西亞及泰國等亞太地區市場提供亞洲首個金融雲電子支付處理和結算平台A3A,通過單一API,為主要發卡機構(如:VISA、MasterCard、美國運通、JCB和銀聯)、電子錢包網絡及流動支付平台提供直接端點處理。相比傳統支付處理平台,A3A具備低整合費用、快速簡單整合、即時結算及實時交易數據洞察等競爭優勢。 AbbyPay代表麥晉傑先生分享AbbyPay願景。 AbbyPay代表麥晉傑Barry Mak表示:「我們現已進入了一個全新的支付時代,AbbyPay在香港支付行業中具有開創性意義,亦會顛覆整個行業,帶來前所未有的機遇。PCG擁有強大的科技實力,而BBMSL則在本地市場擁有深厚的客戶基礎和市場認可。我深信,AbbyPay在香港及亞太地區擁有無限潛力,將引領未來的支付趨勢,能海納各類商戶、由大型連鎖餐飲連鎖龍頭至中小微企,為各類商戶創造價值、領先同儕。」 關於Payment Cards Group (PCG) Payment Cards Group (「PCG」)是一家創新且領先的支付科技公司,業務遍及新加坡、香港及亞太地區。成立於2016年,PCG已發展成為一家收單機構,擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PGG旗下的子公司Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務,而另一成員A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統,這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程,還為用戶提供實時交易數據和洞察。作為收單處理商,PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台,為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港,放眼全球」的策略,以尖端的金融科技賦能商戶,助力全球支付生態實現高質量發展。欲查詢更多資料,請瀏覽PCG網站:https://www.yedpay.com/zh/ 如有傳媒垂詢,請聯絡: AJA (IR and Communications)

庾婉華 (Avy Yu)

電郵:avy.yu@ajacapital.com.hk

電話:(852) 9500 4443

羅思正 (Eudice Law)

電郵:eudice.law@ajacapital.com.hk

電話:(852) 9326 1113



話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, 金融, Banking & Insurance, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network