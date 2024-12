Thursday, 12 December 2024, 12:02 HKT/SGT Share:

來源 Everest Medicines Limited 雲頂新耀宣佈伊曲莫德(VELSIPITY(R))在中國澳門的首張處方落地 - 正式惠及亞洲患者

上海, 2024年12月12日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀(HKEX 1952.HK)是一家專注于創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司,今日宣佈伊曲莫德(VELSIPITY(R), etrasimod)於12月11日在中國澳門鏡湖醫院開出首張處方,這也是伊曲莫德在雲頂新耀亞洲授權區內獲批後開出的首張處方,標誌著這款自身免疫性疾病領域的重磅產品正式開始惠及亞洲患者。 伊曲莫德是一款創新的先進療法,於2024年4月獲得中國澳門特別行政區藥物監督管理局正式批准,每日一次口服,用於治療16歲及以上中重度活動性潰瘍性結腸炎(UC)患者。潰瘍性結腸炎是一種慢性、復發性、非特異性炎症性疾病,隨著病情延長,致殘率和結直腸癌發生率會不斷上升。 伊曲莫德亞太臨床試驗牽頭研究者、世界胃腸病學會執行理事、亞太消化學會副主席、中國人民解放軍空軍軍醫大學附屬西京醫院吳開春教授表示:「伊曲莫德具有良好的獲益-風險特徵。這種新一代S1P調節劑通過口服、每日一次的治療方案,可快速起效,並達到無激素緩解、黏膜癒合。近期公佈的亞洲多中心Ⅲ期臨床研究誘導期與維持期結果進一步證實了該藥物的臨床優勢。期待伊曲莫德在亞洲其他地區早日獲批,惠及更多患者。」 雲頂新耀首席執行官羅永慶表示:「伊曲莫德中國澳門首張處方落地,是雲頂新耀商業化進程中的又一里程碑。到2030年,中國的潰瘍性結腸炎患者人數預計將比2019年增加一倍以上,達到約100萬人,患者對創新療法存在巨大未滿足需求。繼今年4月在澳門獲批後,伊曲莫德作為雲頂新耀第三款商業化新藥,將為更多潰瘍性結腸炎患者帶來治療新選擇。今年我們也將在中國大陸地區遞交伊曲莫德的新藥上市許可申請,以進一步推進伊曲莫德的用藥可及性,造福更多患者。」 在今年7月公佈的伊曲莫德治療中重度活動性潰瘍性結腸炎的亞洲多中心Ⅲ期臨床研究結果中,伊曲莫德取得了在誘導期和維持期治療的積極頂線結果,且安全性良好,一天一次口服方便,為該藥物在臨床實踐中的廣泛應用進一步提供了堅實的科學依據和支持。10月,該研究的完整誘導期資料在第32屆歐洲消化疾病周(UEGW 2024)上公佈,研究結果顯示,伊曲莫德治療組的所有主要和關鍵次要療效目標均達到具有統計學意義和臨床顯著性的改善:與安慰劑組相比的臨床緩解率、內鏡改善率和臨床應答率的治療差異分別達到20.4%、28.6%和32.0%。 伊曲莫德於去年10月和今年2月先後在美國和歐盟獲得新藥上市批准。作為雲頂新耀自身免疫性疾病領域的重磅產品,伊曲莫德亦於今年上半年陸續在中國澳門、新加坡獲得新藥上市批准。此外,雲頂新耀也於近期在中國香港遞交了伊曲莫德的新藥上市許可申請,並獲得正式受理。 今年10月,得益於「港澳藥械通」政策,伊曲莫德正式獲得「粵港澳大灣區內地臨床急需進口港澳藥品批件」批准,可以在中山大學附屬第一醫院、南方醫科大學深圳醫院、佛山複星禪誠醫院與廣州和睦家醫院四家大灣區藥械通政策指定的醫療機構先行使用,後續伊曲莫德將在其他藥械通資質醫院陸續引入。 關於伊曲莫德(VELSIPITY(R), etrasimod) 伊曲莫德(VELSIPITY(R),etrasimod)是一種每日一次口服的高選擇性鞘氨醇-1-磷酸(S1P)受體調節劑,採用優化的藥理學設計,與S1P受體1、4和5結合。伊曲莫德目前已在美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、英國、瑞士、以色列以及中國澳門和新加坡獲得新藥上市批准。 關於雲頂新耀 雲頂新耀是一家專注于創新藥和疫苗研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司,致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學製造與控制(CMC)、業務發展和商業化運營,擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合,公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息,請訪問公司網站:www.everestmedicines.com。 前瞻性聲明 本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述,乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期,可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計畫」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證,會受到風險、不確定性及其他因素的影響,有些乃超出本公司的控制範圍,難以預計。因此,受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響,實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發布日後最新信息、未來項目或情形的任何義務,除非法律要求。



