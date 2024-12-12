沃拉圖斯航空航天公司歡迎總部位於英國的空氣數據系統公司加入其生態系統，擴展全球能力



安大略省多倫多, 2024年12月12日 - (亞太商訊) - 沃拉圖斯航空航天公司（TSXV:FLTV）（OTCQX:TAKOF）（FSE:ABBA）欣然宣布，英國的空氣數據系統公司（ADS）關鍵資產和能力的整合，標誌著其全球空中解決方案生態系統的戰略擴展。這一合作安排加強了沃拉圖斯作為空中情報和物流領域領導者的地位，並為關鍵行業開啟了新的機會和合作夥伴關係。 ADS專注於簡化大規模和複雜的調查和數據採集項目，服務於如資產管理、檢查服務、石油和天然氣、公用事業及環境服務等工業應用。 此次交易採用與未來合同成果掛鉤的成功費用模式，確保了雙方的利益一致，並突顯了此次合作的巨大潛力。作為協議的一部分，沃拉圖斯已收購了ADS品牌、網站和域名，並擁有價值500萬英鎊的強大銷售機會管道。 為進一步提升這一合作，ADS前總經理馬克·庫拉斯（Mark Currass）已加入沃拉圖斯航空航天公司，擔任全球業務發展執行顧問。馬克擁有數十年在UAS領域的專業經驗和成功交付結果的經歷，他將領導增長計劃，並利用沃拉圖斯和ADS的綜合能力，開拓新市場並推動創新。 “將空氣數據系統整合進沃拉圖斯生態系統是一個強有力的合作，”沃拉圖斯航空航天公司首席執行官格倫·林奇（Glen Lynch）表示。“馬克的領導力和專業知識，加上這一合作帶來的機會，將使我們能夠擴大全球影響力，增強我們在油氣、公用事業、公共安全和農業等行業的領先能力，並為我們的客戶提供無與倫比的價值。” 此次合作還加強了沃拉圖斯的廣泛能力，包括在視距外操作（BVLOS）、先進熱成像解決方案和地理信息服務方面的專業知識。沃拉圖斯已完成超過10,000次BVLOS飛行，並擁有業界領先的運營控制中心，繼續為創新和卓越運營設立標杆。 關於沃拉圖斯航空航天公司 沃拉圖斯航空航天公司是全球創新空中解決方案的領導者，專注於情報和貨物領域。憑藉深厚的技術和專業知識以及超過100年的航空業綜合經驗，沃拉圖斯為各行業的最終用戶提供有意義的空中解決方案，涵蓋有人駕駛和遙控駕駛航空器系統（RPAS或無人機）。我們致力於通過創新、現實世界的空中解決方案，提高運營效率、安全性和可持續性。 關於空氣數據系統公司 空氣數據系統公司專注於創新的無人機系統（UAS）解決方案，提供跨多個行業的專業服務。ADS擁有數十年的技術、工程和合規經驗，現在已無縫整合進入沃拉圖斯航空航天公司的全球生態系統。 前瞻性資訊 本新聞稿包含構成“前瞻性資訊”和“前瞻性陳述”的聲明，這些聲明符合適用證券法的定義，包括有關公司未來業務活動和營運表現的計劃、意圖、信念和當前預期的聲明。通常，但並非總是，前瞻性資訊和前瞻性陳述可以通過使用如“計劃”、“預期”、“預計”、“預算”、“排程”、“估計”、“預測”、“打算”、“預料”或“相信”等詞語或這些詞語的變體（包括否定變體），或以未來時態表達的聲明，或表明某些行動、事件或結果“可能”、“可以”、“將會”、“或許”或“會”（或其他類似的變體）被採取、發生、實現或達成來加以識別。前瞻性資訊包括以下內容：（i）主服務協議預期帶來的利益和預計產生的收入；（ii）公司的商業計劃和預期；以及（iii）對其他經濟、商業和/或競爭因素的預期。前瞻性資訊基於截至本新聞稿日期目前可用的競爭、財務和經濟數據以及營運計劃、策略或管理層的信念，但涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，這些因素可能導致公司的實際結果、表現或成就與前瞻性資訊中表達或暗示的未來結果、表現或成就有顯著差異。這些因素可能基於公司目前可獲得的信息，包括從第三方行業分析師和其他第三方來源獲得的信息，並基於管理層的當前預期或信念。本新聞稿中所包含的所有前瞻性資訊均明確受到本警告聲明的限定。投資者應注意，前瞻性資訊並非基於歷史事實，而是反映了基於管理層認為合理的意見、假設和估計，對未來結果或事件的期望、估計或預測。前瞻性資訊和前瞻性陳述反映了公司的當前信念，並基於其目前可獲得的信息和管理層認為在所有情況下都不不合理的假設。在某些情況下，本新聞稿中會討論與包含前瞻性資訊的聲明相關的重大因素或假設。這些重大因素和假設包括但不限於：主服務協議對公司預期帶來的利益和收入；視距外無人機飛行的商業化及其對公司可能帶來的利益；滿足TSXV持續上市要求；以及公司年度信息表中“風險因素”部分所列出的因素。儘管公司已試圖識別可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性資訊中描述的有所不同的重要因素，但可能還有其他因素會導致行動、事件或結果與預期、估計或打算的有所不同。本新聞稿中的前瞻性資訊是在本新聞稿日期作出的，除非法律要求，否則公司不承擔更新任何前瞻性資訊的義務，無論是由於新信息、未來事件或結果，還是其他原因。無法保證前瞻性資訊將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些陳述中預期的結果有所不同。因此，讀者不應過度依賴前瞻性資訊。 TSXV或其監管服務提供商（根據TSXV政策定義的術語）對本新聞稿的充分性或準確性不承擔責任。 TSXV: FLT.V 媒體聯繫

Danielle Gagne

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