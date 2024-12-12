BDO公佈「2024年第六屆BDO 環境、社會及管治大獎」得獎名單



香港, 2024年12月11日 - (亞太商訊) - 全球第五大會計及諮詢網絡BDO公布第六屆BDO環境、社會及管治大獎（「大獎」）得獎名單，獲獎企業把ESG原則及對氣候變化的考量融入業務策略，並透過推行具影響力及長遠的可持續發展措施，積極強調ESG的重要並推動其發展。本年度BDO ESG大獎獲上市公司大力支持，於提名階段已錄得逾110間公司參選，創六年新高。所有進入決賽的入圍者均獲邀出席頒獎典禮，親身見證得獎名單誕生。（按此或見下列完整名單*） 「碳中和」再度成為BDO 環境、社會及管治大獎2024的主題大獎，強調企業於減緩氣候變化及塑造綠色未來所擔當的重要角色。主題大獎致力表揚於「碳中和」方面體現最佳實踐的上市公司，包括在減少碳排放量及計劃和採取有關措施方面等。今年競逐主題大獎的公司非常優秀，實力旗鼓相當，共有三間公司獲此殊榮，打破往績。 立信德豪會計師事務所董事總經理林鴻恩先生表示：「BDO於2018年首次舉辦大獎，當時上市公司剛起步探索推行ESG，時至今日，我們樂見越來越多上市公司重視及實踐ESG的長遠發展。迄今，BDO 環境、社會及管治大獎獲市場高度認可。BDO 作為可持續發展的倡導者，對於有越來越多香港上市公司重視ESG感到非常高興。從評審過程中，我們觀察到參選公司推行有關ESG的舉措，質素較以往有所提升，而且更具前瞻性。隨著ESG的重要性及影響力不斷擴大，我們希望藉大獎與各業界一起持續提高香港的綠色水平，鞏固我們作為綠色金融中心的地位。」 立信德豪會計師事務所董事總經理江智蛟先生表示：「隨著社會對可持續性和社會責任的關注不斷增加，越來越多投資者和機構將ESG納入其投資決策中，並傾向支持那些符合ESG準則的企業。企業透過實行ESG政策，能夠建立良好的聲譽，有助於提升業務的競爭力，吸引更多投資者。BDO作為這方面的專業，致力於不同領域為香港上市公司提供支持，例如協助他們進行ESG報告及風險管理，為他們提供各項有關提升ESG表現的建議等。我們希望大獎能喚起社會各持份者的ESG意識，未來可見到更多香港上市或非上市公司同樣重視ESG的實踐。」 立信德豪會計師事務所董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示：「今年獲獎企業涵蓋多個行業，所有獲提名公司均在各個競逐領域展示出超卓表現。BDO為一眾致力在可持續發展方面努力不懈的得獎公司感到自豪，同時亦非常榮幸BDO能透過此獎項及我們的專業，支持所有為建立更環保和負責任商業環境而作出貢獻的公司。」 BDO 環境、社會及管治大獎 2024得獎者 (得獎者排名不分先後，以公司英文名稱排序) ESG 最佳表現大獎 – 大型市值

中銀香港(控股)有限公司 (02388.HK)

香港電訊信託與香港電訊有限公司 (06823.HK)

聯想集團有限公司 (00992.HK)



ESG 最佳表現大獎 - 中型市值

瑞聲科技控股有限公司 (02018.HK)

嘉里建設有限公司 (00683.HK)

信義光能控股有限公司 (00968.HK)



ESG 最佳表現大獎 – 小型市值

協合新能源集團有限公司 (00182.HK)

信德集團有限公司 (00242.HK)

越秀服務集團有限公司 (06626.HK)



最佳 ESG 報告大獎 - 大型市值

香港電訊信託與香港電訊有限公司 (06823.HK)

中國生物製藥有限公司 (01177.HK)

創科實業有限公司 (00669.HK)



最佳 ESG 報告大獎 – 中型市值

嘉里建設有限公司 (00683.HK)

電訊盈科有限公司 (00008.HK)

信義光能控股有限公司 (00968.HK)



最佳 ESG 報告大獎 – 小型市值

新世界百貨中國有限公司 (00825.HK)

信義能源控股有限公司 (03868.HK)

越秀服務集團有限公司 (06626.HK)



ESG 年度大獎 – 大型市值

香港電訊信託與香港電訊有限公司 (06823.HK)



ESG 年度大獎 – 中型市值

嘉里建設有限公司 (00683.HK)



ESG 年度大獎 – 小型市值

越秀服務集團有限公司 (06626.HK)



ESG突出表現大獎 — H股公司

中國鐵塔股份有限公司 (00788.HK)

上海電氣集團股份有限公司 (02727.HK)

中興通訊股份有限公司 (00763.HK)



主題大獎

聯想集團有限公司 (00992.HK)

越秀地產股份有限公司 (00123.HK)

中興通訊股份有限公司 (00763.HK)



圖片說明 BDO及評審團代表出席2024年BDO環境、社會及管治大獎頒獎典禮。 2024年BDO環境、社會及管治大獎各得獎公司、BDO及評審團合影。 編輯垂注 有關香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 香港立信德豪會計師事務所有限公司是BDO會計師事務所國際網絡的香港成員所。BDO國際網絡遍佈全球166個國家及地區，透過逾1,770多個辦事處及超過115,600多名專業人員，在世界各地提供財務諮詢服務。立信德豪自1981年在香港成立，致力透過全面的專業服務協助企業成長。專業服務包括審計服務、風險諮詢服務、專項諮詢服務及稅務服務。有關詳情，可參閱網站www.bdo.com.hk。 查詢聯絡 盧瑞燕

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